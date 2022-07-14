《異動股》旭輝（８８４）反彈逾５％，獲控股股東增持１００萬股

《經濟通通訊社１４日專訊》旭輝（００８８４）現價升５﹒０６％，報２﹒７元，該股成

交約８８７６萬股，涉資２﹒３０億元，盤中高見２﹒７９元，最低見２﹒３７元；中海外

（００６８８）跌３％，報２２﹒６元；龍湖（００９６０）跌６﹒３８％，報２９﹒３５元；

潤地（０１１０９）跌４﹒９９％，報３３﹒３５元。

旭輝控股公布，執行董事及控股股東林峰告知，在公開市場購買合共１００萬股，總代價約

２５７萬港元。

另外，集團早前公布，得益於積極提升銷售，公司１至６月累計銷售現金回款超過７４０億

元，經營性現金流健康。集團亦提到於７月８日回購５００萬美元２０２３年１月到期的美元債

，並考慮日後於適當時候進一步回購公司債券。

現時，恒生指數報２０６４３，跌１５４點或跌０﹒７４％，主板成交７９７﹒８７億元。

國企指數報７０８７，跌５８點或跌０﹒８２％。恒生科技指數報４５６７，升２０點或升

０﹒４４％。

即月期指新報２０６４４，跌１８１點，平水。即月國指期貨報７０８６，跌７４點，低水

２點。即月科指期貨新報４５６７，升３點，平水。

上證綜合指數報３２７９，跌４點或跌０﹒１３％，成交３６８８﹒２４億元人民幣。

深證成份指數報１２５９１，升８２點或升０﹒６６％，成交２４４１﹒３４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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旭輝（００８８４） ２﹒７元 升５﹒０６％

中海外（００６８８） ２２﹒６元 跌３％

龍湖（００９６０） ２９﹒３５元 跌６﹒３８％

潤地（０１１０９） ３３﹒３５元 跌４﹒９９％

萬科（０２２０２） １６﹒３８元 跌３﹒５２％

碧桂園（０２００７） ３﹒５８元 跌２﹒４５％

雅居樂（０３３８３） ２﹒６１元 跌０﹒７６％

綠城（０３９００） １６﹒０２元 跌１﹒３５％

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（ｅｒ）

