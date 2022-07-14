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00884 旭輝控股集團
即時 按盤價 跌2.330 -0.390 (-14.338%)
大手異動

14/07/2022 14:20

《異動股》旭輝（８８４）反彈逾５％，獲控股股東增持１００萬股

　　《經濟通通訊社１４日專訊》旭輝（００８８４）現價升５﹒０６％，報２﹒７元，該股成
交約８８７６萬股，涉資２﹒３０億元，盤中高見２﹒７９元，最低見２﹒３７元；中海外
（００６８８）跌３％，報２２﹒６元；龍湖（００９６０）跌６﹒３８％，報２９﹒３５元；
潤地（０１１０９）跌４﹒９９％，報３３﹒３５元。
　　旭輝控股公布，執行董事及控股股東林峰告知，在公開市場購買合共１００萬股，總代價約
２５７萬港元。
　　另外，集團早前公布，得益於積極提升銷售，公司１至６月累計銷售現金回款超過７４０億
元，經營性現金流健康。集團亦提到於７月８日回購５００萬美元２０２３年１月到期的美元債
，並考慮日後於適當時候進一步回購公司債券。
　　現時，恒生指數報２０６４３，跌１５４點或跌０﹒７４％，主板成交７９７﹒８７億元。
國企指數報７０８７，跌５８點或跌０﹒８２％。恒生科技指數報４５６７，升２０點或升
０﹒４４％。
　　即月期指新報２０６４４，跌１８１點，平水。即月國指期貨報７０８６，跌７４點，低水
２點。即月科指期貨新報４５６７，升３點，平水。
　　上證綜合指數報３２７９，跌４點或跌０﹒１３％，成交３６８８﹒２４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９１，升８２點或升０﹒６６％，成交２４４１﹒３４億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒７元　升５﹒０６％
　　中海外（００６８８）　　２２﹒６元　　　　跌３％
　　龍湖（００９６０）　　２９﹒３５元　跌６﹒３８％
　　潤地（０１１０９）　　３３﹒３５元　跌４﹒９９％
　　萬科（０２２０２）　　１６﹒３８元　跌３﹒５２％
　　碧桂園（０２００７）　　３﹒５８元　跌２﹒４５％
　　雅居樂（０３３８３）　　２﹒６１元　跌０﹒７６％
　　綠城（０３９００）　　１６﹒０２元　跌１﹒３５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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