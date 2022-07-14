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02772 中梁控股
即時 按盤價 升1.000 +0.020 (+2.041%)
大手異動

14/07/2022 13:45

《異動股》中梁（０２７７２）漲近１０％，報１﹒０３元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中梁（０２７７２）升９﹒５７％，報１﹒０３元，最高價
１﹒０４元，最低價０﹒９４元；成交９１９﹒７萬股，成交金額８９８﹒４１萬元；主動買沽
比率４８：５２，資金淨主動賣出３１﹒４１萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，
金額４１﹒１３萬元，加權平均成交價０﹒９５７元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息
，金額７４﹒３９萬元，加權平均成交價０﹒９７８元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅
１３﹒１９％。
　　現時，恒生指數報２０６５５，跌１４２點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報７０８９，
跌５６點或０﹒７９％；恒生科技指數報４５６４，升１７點或０﹒３８％；主板成交
６８３﹒３６億元。
　　上證綜合指數報３２８０，跌３點或０﹒１２％，成交３２８３﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９９，升９０點或０﹒７２％，成交２１８９﹒４５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒０３０　變動　　　　　＋９﹒５７％
　　最高價　　　　　１﹒０４０　最低價　　　　　０﹒９４０
　　成交股數　　９１９﹒７萬股　成交金額　　８９８﹒４１萬
　　１０天平均　　　１﹒０８０　歷史波幅％　　７９﹒８１８
　　２０天平均　　　１﹒２７０　加權平均價　　　０﹒９７７
　　５０天平均　　　１﹒７７７　ＲＳＩ１４　　２５﹒９６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出３１﹒４１萬元；暫連升３日，累計升幅
１３﹒１９％
　
　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中梁（０２７７２）　　　１﹒０３　＋９﹒５７
　　新地（０００１６）　　９１﹒２５　－１﹒９９
　　中海外（００６８８）　２３﹒００　－１﹒２９
　　旭輝（００８８４）　　　２﹒７２　＋５﹒８４
　　龍湖（００９６０）　　２９﹒３５　－６﹒３８
　　潤地（０１１０９）　　３３﹒９５　－３﹒２８
　　長實（０１１１３）　　５４﹒９５　－１﹒７９
　　碧桂園（０２００７）　　３﹒６０　－１﹒９１
　　萬科（０２２０２）　　１６﹒４０　－３﹒４０
　　綠城（０３９００）　　１５﹒９８　－１﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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