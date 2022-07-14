《異動股》中梁（０２７７２）漲近１０％，報１﹒０３元

《經濟通通訊社１４日專訊》中梁（０２７７２）升９﹒５７％，報１﹒０３元，最高價

１﹒０４元，最低價０﹒９４元；成交９１９﹒７萬股，成交金額８９８﹒４１萬元；主動買沽

比率４８：５２，資金淨主動賣出３１﹒４１萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，

金額４１﹒１３萬元，加權平均成交價０﹒９５７元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息

，金額７４﹒３９萬元，加權平均成交價０﹒９７８元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅

１３﹒１９％。

現時，恒生指數報２０６５５，跌１４２點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報７０８９，

跌５６點或０﹒７９％；恒生科技指數報４５６４，升１７點或０﹒３８％；主板成交

６８３﹒３６億元。

上證綜合指數報３２８０，跌３點或０﹒１２％，成交３２８３﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１２５９９，升９０點或０﹒７２％，成交２１８９﹒４５億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒０３０ 變動 ＋９﹒５７％

最高價 １﹒０４０ 最低價 ０﹒９４０

成交股數 ９１９﹒７萬股 成交金額 ８９８﹒４１萬

１０天平均 １﹒０８０ 歷史波幅％ ７９﹒８１８

２０天平均 １﹒２７０ 加權平均價 ０﹒９７７

５０天平均 １﹒７７７ ＲＳＩ１４ ２５﹒９６４

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股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出３１﹒４１萬元；暫連升３日，累計升幅

１３﹒１９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中梁（０２７７２） １﹒０３ ＋９﹒５７

新地（０００１６） ９１﹒２５ －１﹒９９

中海外（００６８８） ２３﹒００ －１﹒２９

旭輝（００８８４） ２﹒７２ ＋５﹒８４

龍湖（００９６０） ２９﹒３５ －６﹒３８

潤地（０１１０９） ３３﹒９５ －３﹒２８

長實（０１１１３） ５４﹒９５ －１﹒７９

碧桂園（０２００７） ３﹒６０ －１﹒９１

萬科（０２２０２） １６﹒４０ －３﹒４０

綠城（０３９００） １５﹒９８ －１﹒６０

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（ｅｄ）

