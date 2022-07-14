《異動股》新奧能源跌逾３％失守２０天線，報１２３﹒８元

《經濟通通訊社１４日專訊》新奧能源（０２６８８）跌３﹒０５％，報１２３﹒８元，跌

穿２０天線（１２４﹒７３元），最低價１２３﹒８元，最高價１２９﹒２元；成交

１２３﹒９８萬股，成交金額１﹒５８億元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入

２５０５﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額３６８﹒３３萬元，加權

平均成交價１２６﹒９３４元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額１０２８﹒７２

萬元，加權平均成交價１２６﹒９６５元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅５﹒６４％。

現時，恒生指數報２０５８６，跌２１１點或１﹒０２％；恒生中國企業指數報７０６４，

跌８１點或１﹒１４％；恒生科技指數報４５４３，跌３點或０﹒０７％；主板成交

７００﹒９６億元。

上證綜合指數報３２７８，跌５點或０﹒１７％，成交３３３６﹒２７億元人民幣。

深證成份指數報１２５９３，升８４點或０﹒６８％，成交２２２１﹒６２億元人民幣。



基本資料

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現價 １２３﹒８００ 變動 －３﹒０５％

最高價 １２９﹒２００ 最低價 １２３﹒８００

成交股數 １２３﹒９８萬股 成交金額 １﹒５８億

１０天平均 １２８﹒６２０ 歷史波幅％ ４７﹒２４９

２０天平均 １２４﹒７３０ 加權平均價 １２７﹒０４６

５０天平均 １１７﹒５２３ ＲＳＩ１４ ４９﹒９２８

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入２５０５﹒３２萬元；暫

連跌３日，累計跌幅５﹒６４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新奧能源（０２６８８） １２３﹒８０ －３﹒０５

昆侖能源（００１３５） ５﹒９２ －１﹒６６

中燃氣（００３８４） １１﹒７８ －１﹒８３

北控（００３９２） ２５﹒４０ －１﹒９３

中油燃氣（００６０３） ０﹒３３ －２﹒９４

中國天然氣（００９３１） ０﹒３９ －１﹒２７

港華智慧能源（０１０８３） ３﹒９５ －２﹒７１

華潤燃氣（０１１９３） ３５﹒８５ －４﹒１４

天倫燃氣（０１６００） ４﹒５２ －３﹒２１

中裕能源（０３６３３） ６﹒６５ 無升跌

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（ｅｄ）

