《異動股》新奧能源跌逾３％失守２０天線，報１２３﹒８元

《經濟通通訊社１４日專訊》新奧能源（０２６８８）跌３﹒０５％，報１２３﹒８元，跌
穿２０天線（１２４﹒７３元），最低價１２３﹒８元，最高價１２９﹒２元；成交
１２３﹒９８萬股，成交金額１﹒５８億元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入
２５０５﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額３６８﹒３３萬元，加權
平均成交價１２６﹒９３４元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額１０２８﹒７２
萬元，加權平均成交價１２６﹒９６５元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅５﹒６４％。
現時，恒生指數報２０５８６，跌２１１點或１﹒０２％；恒生中國企業指數報７０６４，
跌８１點或１﹒１４％；恒生科技指數報４５４３，跌３點或０﹒０７％；主板成交
７００﹒９６億元。
上證綜合指數報３２７８，跌５點或０﹒１７％，成交３３３６﹒２７億元人民幣。
深證成份指數報１２５９３，升８４點或０﹒６８％，成交２２２１﹒６２億元人民幣。
基本資料
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現價 １２３﹒８００ 變動 －３﹒０５％
最高價 １２９﹒２００ 最低價 １２３﹒８００
成交股數 １２３﹒９８萬股 成交金額 １﹒５８億
１０天平均 １２８﹒６２０ 歷史波幅％ ４７﹒２４９
２０天平均 １２４﹒７３０ 加權平均價 １２７﹒０４６
５０天平均 １１７﹒５２３ ＲＳＩ１４ ４９﹒９２８
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入２５０５﹒３２萬元；暫
連跌３日，累計跌幅５﹒６４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新奧能源（０２６８８） １２３﹒８０ －３﹒０５
昆侖能源（００１３５） ５﹒９２ －１﹒６６
中燃氣（００３８４） １１﹒７８ －１﹒８３
北控（００３９２） ２５﹒４０ －１﹒９３
中油燃氣（００６０３） ０﹒３３ －２﹒９４
中國天然氣（００９３１） ０﹒３９ －１﹒２７
港華智慧能源（０１０８３） ３﹒９５ －２﹒７１
華潤燃氣（０１１９３） ３５﹒８５ －４﹒１４
天倫燃氣（０１６００） ４﹒５２ －３﹒２１
中裕能源（０３６３３） ６﹒６５ 無升跌
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（ｅｄ）
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