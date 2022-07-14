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02688 新奧能源
即時 按盤價 跌122.600 -3.700 (-2.930%)
大手異動

14/07/2022 13:48

《異動股》新奧能源跌逾３％失守２０天線，報１２３﹒８元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》新奧能源（０２６８８）跌３﹒０５％，報１２３﹒８元，跌
穿２０天線（１２４﹒７３元），最低價１２３﹒８元，最高價１２９﹒２元；成交
１２３﹒９８萬股，成交金額１﹒５８億元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入
２５０５﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額３６８﹒３３萬元，加權
平均成交價１２６﹒９３４元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額１０２８﹒７２
萬元，加權平均成交價１２６﹒９６５元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅５﹒６４％。
　　現時，恒生指數報２０５８６，跌２１１點或１﹒０２％；恒生中國企業指數報７０６４，
跌８１點或１﹒１４％；恒生科技指數報４５４３，跌３點或０﹒０７％；主板成交
７００﹒９６億元。
　　上證綜合指數報３２７８，跌５點或０﹒１７％，成交３３３６﹒２７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９３，升８４點或０﹒６８％，成交２２２１﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１２３﹒８００　變動　　　　　－３﹒０５％
　　最高價　　　　１２９﹒２００　最低價　　　１２３﹒８００
　　成交股數　　１２３﹒９８萬股　成交金額　　　　１﹒５８億
　　１０天平均　　１２８﹒６２０　歷史波幅％　　４７﹒２４９
　　２０天平均　　１２４﹒７３０　加權平均價　１２７﹒０４６
　　５０天平均　　１１７﹒５２３　ＲＳＩ１４　　４９﹒９２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入２５０５﹒３２萬元；暫
連跌３日，累計跌幅５﹒６４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新奧能源（０２６８８）　　　１２３﹒８０　－３﹒０５
　　昆侖能源（００１３５）　　　　　５﹒９２　－１﹒６６
　　中燃氣（００３８４）　　　　　１１﹒７８　－１﹒８３
　　北控（００３９２）　　　　　　２５﹒４０　－１﹒９３
　　中油燃氣（００６０３）　　　　　０﹒３３　－２﹒９４
　　中國天然氣（００９３１）　　　　０﹒３９　－１﹒２７
　　港華智慧能源（０１０８３）　　　３﹒９５　－２﹒７１
　　華潤燃氣（０１１９３）　　　　３５﹒８５　－４﹒１４
　　天倫燃氣（０１６００）　　　　　４﹒５２　－３﹒２１
　　中裕能源（０３６３３）　　　　　６﹒６５　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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