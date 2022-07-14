《異動股》海爾智家挫逾５％失守１００天線，報２５﹒７５元

《經濟通通訊社１４日專訊》海爾智家（０６６９０）跌５﹒１６％，報２５﹒７５元，跌

穿１００天線（２５﹒９５８元），最低價２５﹒７５元，最高價２７﹒４元；成交

６７５﹒８２萬股，成交金額１﹒７８億元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出

２９９０﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融，金額１１０１﹒３４萬元，加

權平均成交價２６﹒３４４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額

１２８５﹒５１萬元，加權平均成交價２６﹒１７８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

５﹒６８％。

現時，恒生指數報２０５５４，跌２４３點或１﹒１７％；恒生中國企業指數報７０５３，

跌９２點或１﹒３％；恒生科技指數報４５３１，跌１５點或０﹒３４％；主板成交

７０８﹒２５億元。

上證綜合指數報３２７７，跌６點或０﹒２％，成交３３４８﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１２５８７，升７８點或０﹒６３％，成交２２２９﹒６８億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ２５﹒７５０ 變動 －５﹒１６％

最高價 ２７﹒４００ 最低價 ２５﹒７５０

成交股數 ６７５﹒８２萬股 成交金額 １﹒７８億

１０天平均 ２７﹒３７８ 歷史波幅％ ３２﹒４９１

２０天平均 ２７﹒０５７ 加權平均價 ２６﹒２８０

５０天平均 ２６﹒５５５ ＲＳＩ１４ ４０﹒５８１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２９９０﹒３４萬元；

暫連跌２日，累計跌幅５﹒６８％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

海爾智家（０６６９０） ２５﹒７５ －５﹒１６

國美零售（００４９３） ０﹒３３ －２﹒９４

創科（００６６９） ８４﹒００ －１﹒２３

創維（００７５１） ３﹒８９ －３﹒２３

海信（００９２１） ８﹒６７ －４﹒２０

ＴＣＬ電子（０１０７０） ３﹒７７ 無升跌

ＪＳ環球（０１６９１） ９﹒２８ －０﹒４３

小米（０１８１０） １２﹒６８ －０﹒９４

ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ４﹒８４ －３﹒０１

思摩爾（０６９６９） ２１﹒６０ －１﹒５９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

