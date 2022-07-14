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06690 海爾智家
即時 按盤價 跌25.200 -0.800 (-3.077%)
大手異動

14/07/2022 13:49

《異動股》海爾智家挫逾５％失守１００天線，報２５﹒７５元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》海爾智家（０６６９０）跌５﹒１６％，報２５﹒７５元，跌
穿１００天線（２５﹒９５８元），最低價２５﹒７５元，最高價２７﹒４元；成交
６７５﹒８２萬股，成交金額１﹒７８億元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
２９９０﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融，金額１１０１﹒３４萬元，加
權平均成交價２６﹒３４４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額
１２８５﹒５１萬元，加權平均成交價２６﹒１７８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
５﹒６８％。
　　現時，恒生指數報２０５５４，跌２４３點或１﹒１７％；恒生中國企業指數報７０５３，
跌９２點或１﹒３％；恒生科技指數報４５３１，跌１５點或０﹒３４％；主板成交
７０８﹒２５億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌６點或０﹒２％，成交３３４８﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５８７，升７８點或０﹒６３％，成交２２２９﹒６８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２５﹒７５０　變動　　　　－５﹒１６％
　　最高價　　　　　２７﹒４００　最低價　　　２５﹒７５０
　　成交股數　　６７５﹒８２萬股　成交金額　　　１﹒７８億
　　１０天平均　　　２７﹒３７８　歷史波幅％　３２﹒４９１
　　２０天平均　　　２７﹒０５７　加權平均價　２６﹒２８０
　　５０天平均　　　２６﹒５５５　ＲＳＩ１４　４０﹒５８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２９９０﹒３４萬元；
暫連跌２日，累計跌幅５﹒６８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海爾智家（０６６９０）　　　２５﹒７５　－５﹒１６
　　國美零售（００４９３）　　　　０﹒３３　－２﹒９４
　　創科（００６６９）　　　　　８４﹒００　－１﹒２３
　　創維（００７５１）　　　　　　３﹒８９　－３﹒２３
　　海信（００９２１）　　　　　　８﹒６７　－４﹒２０
　　ＴＣＬ電子（０１０７０）　　　３﹒７７　　　無升跌
　　ＪＳ環球（０１６９１）　　　　９﹒２８　－０﹒４３
　　小米（０１８１０）　　　　　１２﹒６８　－０﹒９４
　　ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）　　４﹒８４　－３﹒０１
　　思摩爾（０６９６９）　　　　２１﹒６０　－１﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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