《異動股》海爾智家挫逾５％失守１００天線，報２５﹒７５元

《經濟通通訊社１４日專訊》海爾智家（０６６９０）跌５﹒１６％，報２５﹒７５元，跌
穿１００天線（２５﹒９５８元），最低價２５﹒７５元，最高價２７﹒４元；成交
６７５﹒８２萬股，成交金額１﹒７８億元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
２９９０﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融，金額１１０１﹒３４萬元，加
權平均成交價２６﹒３４４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額
１２８５﹒５１萬元，加權平均成交價２６﹒１７８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
５﹒６８％。
現時，恒生指數報２０５５４，跌２４３點或１﹒１７％；恒生中國企業指數報７０５３，
跌９２點或１﹒３％；恒生科技指數報４５３１，跌１５點或０﹒３４％；主板成交
７０８﹒２５億元。
上證綜合指數報３２７７，跌６點或０﹒２％，成交３３４８﹒４６億元人民幣。
深證成份指數報１２５８７，升７８點或０﹒６３％，成交２２２９﹒６８億元人民幣。
基本資料
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現價 ２５﹒７５０ 變動 －５﹒１６％
最高價 ２７﹒４００ 最低價 ２５﹒７５０
成交股數 ６７５﹒８２萬股 成交金額 １﹒７８億
１０天平均 ２７﹒３７８ 歷史波幅％ ３２﹒４９１
２０天平均 ２７﹒０５７ 加權平均價 ２６﹒２８０
５０天平均 ２６﹒５５５ ＲＳＩ１４ ４０﹒５８１
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２９９０﹒３４萬元；
暫連跌２日，累計跌幅５﹒６８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海爾智家（０６６９０） ２５﹒７５ －５﹒１６
國美零售（００４９３） ０﹒３３ －２﹒９４
創科（００６６９） ８４﹒００ －１﹒２３
創維（００７５１） ３﹒８９ －３﹒２３
海信（００９２１） ８﹒６７ －４﹒２０
ＴＣＬ電子（０１０７０） ３﹒７７ 無升跌
ＪＳ環球（０１６９１） ９﹒２８ －０﹒４３
小米（０１８１０） １２﹒６８ －０﹒９４
ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ４﹒８４ －３﹒０１
思摩爾（０６９６９） ２１﹒６０ －１﹒５９
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（ｅｄ）
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