《異動股》國壽（０２６２８）跌近３％，報１１﹒８４元

《經濟通通訊社１４日專訊》國壽（０２６２８）跌２﹒６３％，報１１﹒８４元，最低價
１１﹒７８元，最高價１２﹒１６元；成交２５０７﹒７５萬股，成交金額２﹒９９億元；主動
買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１３５２﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為耀才證
券國際，金額８８０﹒０５萬元，加權平均成交價１１﹒８３３元；現時最大淨被動賣出券商為
摩根士丹利，金額１４８９﹒７６萬元，加權平均成交價１１﹒９０７元。以現價計，該股暫連
跌４日，累計跌幅６﹒１８％。
現時，恒生指數報２０６００，跌１９７點或０﹒９５％；恒生中國企業指數報７０７０，
跌７４點或１﹒０５％；恒生科技指數報４５４７，跌不足１點；主板成交７３４﹒１１億元。
上證綜合指數報３２７８，跌５點或０﹒１８％，成交３４２７﹒５１億元人民幣。
深證成份指數報１２５９０，升８１點或０﹒６５％，成交２２７９﹒４４億元人民幣。
基本資料
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現價 １１﹒８４０ 變動 －２﹒６３％
最高價 １２﹒１６０ 最低價 １１﹒７８０
成交股數 ２５０７﹒７５萬股 成交金額 ２﹒９９億
１０天平均 １２﹒４７４ 歷史波幅％ ３２﹒５２４
２０天平均 １２﹒４３８ 加權平均價 １１﹒９０７
５０天平均 １１﹒５３７ ＲＳＩ１４ ４２﹒７５２
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股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１３５２﹒４４萬元；暫連跌４日，累計
跌幅６﹒１８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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國壽（０２６２８） １１﹒８４ －２﹒６３
中國太平（００９６６） ８﹒３４ －２﹒６８
友邦（０１２９９） ８２﹒４５ －１﹒８５
新華保險（０１３３６） １８﹒７６ －３﹒１０
人保（０１３３９） ２﹒３２ －２﹒１１
中再保（０１５０８） ０﹒６３ －１﹒５６
平保（０２３１８） ４７﹒９０ －５﹒７１
財險（０２３２８） ８﹒２６ －１﹒２０
太保（０２６０１） １７﹒５４ －３﹒７３
眾安在綫（０６０６０） ２３﹒７５ －３﹒８５
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（ｅｄ）
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