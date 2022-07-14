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02628 中國人壽
即時 按盤價 跌11.640 -0.340 (-2.838%)
大手異動

14/07/2022 13:56

《異動股》國壽（０２６２８）跌近３％，報１１﹒８４元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國壽（０２６２８）跌２﹒６３％，報１１﹒８４元，最低價
１１﹒７８元，最高價１２﹒１６元；成交２５０７﹒７５萬股，成交金額２﹒９９億元；主動
買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１３５２﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為耀才證
券國際，金額８８０﹒０５萬元，加權平均成交價１１﹒８３３元；現時最大淨被動賣出券商為
摩根士丹利，金額１４８９﹒７６萬元，加權平均成交價１１﹒９０７元。以現價計，該股暫連
跌４日，累計跌幅６﹒１８％。
　　現時，恒生指數報２０６００，跌１９７點或０﹒９５％；恒生中國企業指數報７０７０，
跌７４點或１﹒０５％；恒生科技指數報４５４７，跌不足１點；主板成交７３４﹒１１億元。
　　上證綜合指數報３２７８，跌５點或０﹒１８％，成交３４２７﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９０，升８１點或０﹒６５％，成交２２７９﹒４４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１１﹒８４０　變動　　　　－２﹒６３％
　　最高價　　　　　　１２﹒１６０　最低價　　　１１﹒７８０
　　成交股數　　２５０７﹒７５萬股　成交金額　　　２﹒９９億
　　１０天平均　　　　１２﹒４７４　歷史波幅％　３２﹒５２４
　　２０天平均　　　　１２﹒４３８　加權平均價　１１﹒９０７
　　５０天平均　　　　１１﹒５３７　ＲＳＩ１４　４２﹒７５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１３５２﹒４４萬元；暫連跌４日，累計
跌幅６﹒１８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國壽（０２６２８）　　　１１﹒８４　－２﹒６３
　　中國太平（００９６６）　　８﹒３４　－２﹒６８
　　友邦（０１２９９）　　　８２﹒４５　－１﹒８５
　　新華保險（０１３３６）　１８﹒７６　－３﹒１０
　　人保（０１３３９）　　　　２﹒３２　－２﹒１１
　　中再保（０１５０８）　　　０﹒６３　－１﹒５６
　　平保（０２３１８）　　　４７﹒９０　－５﹒７１
　　財險（０２３２８）　　　　８﹒２６　－１﹒２０
　　太保（０２６０１）　　　１７﹒５４　－３﹒７３
　　眾安在綫（０６０６０）　２３﹒７５　－３﹒８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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