《異動股》國壽（０２６２８）跌近３％，報１１﹒８４元

《經濟通通訊社１４日專訊》國壽（０２６２８）跌２﹒６３％，報１１﹒８４元，最低價

１１﹒７８元，最高價１２﹒１６元；成交２５０７﹒７５萬股，成交金額２﹒９９億元；主動

買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１３５２﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為耀才證

券國際，金額８８０﹒０５萬元，加權平均成交價１１﹒８３３元；現時最大淨被動賣出券商為

摩根士丹利，金額１４８９﹒７６萬元，加權平均成交價１１﹒９０７元。以現價計，該股暫連

跌４日，累計跌幅６﹒１８％。

現時，恒生指數報２０６００，跌１９７點或０﹒９５％；恒生中國企業指數報７０７０，

跌７４點或１﹒０５％；恒生科技指數報４５４７，跌不足１點；主板成交７３４﹒１１億元。

上證綜合指數報３２７８，跌５點或０﹒１８％，成交３４２７﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１２５９０，升８１點或０﹒６５％，成交２２７９﹒４４億元人民幣。



基本資料

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現價 １１﹒８４０ 變動 －２﹒６３％

最高價 １２﹒１６０ 最低價 １１﹒７８０

成交股數 ２５０７﹒７５萬股 成交金額 ２﹒９９億

１０天平均 １２﹒４７４ 歷史波幅％ ３２﹒５２４

２０天平均 １２﹒４３８ 加權平均價 １１﹒９０７

５０天平均 １１﹒５３７ ＲＳＩ１４ ４２﹒７５２

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股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１３５２﹒４４萬元；暫連跌４日，累計

跌幅６﹒１８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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國壽（０２６２８） １１﹒８４ －２﹒６３

中國太平（００９６６） ８﹒３４ －２﹒６８

友邦（０１２９９） ８２﹒４５ －１﹒８５

新華保險（０１３３６） １８﹒７６ －３﹒１０

人保（０１３３９） ２﹒３２ －２﹒１１

中再保（０１５０８） ０﹒６３ －１﹒５６

平保（０２３１８） ４７﹒９０ －５﹒７１

財險（０２３２８） ８﹒２６ －１﹒２０

太保（０２６０１） １７﹒５４ －３﹒７３

眾安在綫（０６０６０） ２３﹒７５ －３﹒８５

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（ｅｄ）

