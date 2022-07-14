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01772 贛鋒鋰業
即時 按盤價 升77.100 +0.250 (+0.325%)
大手異動

14/07/2022 14:00

《大手成交》贛鋒鋰業一手約１５萬股交叉盤，涉資１１０２萬元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）於１：５９ｐｍ錄得１手１４﹒５６
萬股交叉盤，每股造７５﹒６７５元，較上日收市價低０﹒８８％，涉資１１０１﹒８３萬元。
　　贛鋒鋰業現價跌０﹒４６％，報７６元；成交３０３﹒０７萬股，成交金額２﹒３１億元，
主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２５４１﹒９萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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