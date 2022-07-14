《經濟通通訊社１４日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）於１：５９ｐｍ錄得１手１４﹒５６
萬股交叉盤，每股造７５﹒６７５元，較上日收市價低０﹒８８％，涉資１１０１﹒８３萬元。
贛鋒鋰業現價跌０﹒４６％，報７６元；成交３０３﹒０７萬股，成交金額２﹒３１億元，
主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２５４１﹒９萬元。（ｒｗ）
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14/07/2022 14:00
《大手成交》贛鋒鋰業一手約１５萬股交叉盤，涉資１１０２萬元
《經濟通通訊社１４日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）於１：５９ｐｍ錄得１手１４﹒５６
萬股交叉盤，每股造７５﹒６７５元，較上日收市價低０﹒８８％，涉資１１０１﹒８３萬元。
贛鋒鋰業現價跌０﹒４６％，報７６元；成交３０３﹒０７萬股，成交金額２﹒３１億元，
主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２５４１﹒９萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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