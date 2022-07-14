《經濟通通訊社１４日專訊》招行（０３９６８）於２：１４ｐｍ錄得１手８８﹒６萬股交
叉盤，每股造４１﹒３２５元，較上日收市價低５﹒５４％，涉資３６６１﹒４萬元。
招行現價跌５﹒４９％，報４１﹒３５元；成交５８３９﹒９１萬股，成交金額２４﹒３４
億元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入２億元。（ｒｗ）
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14/07/2022 14:15
《大手成交》招行一手約８９萬股交叉盤，涉資３６６１萬元
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叉盤，每股造４１﹒３２５元，較上日收市價低５﹒５４％，涉資３６６１﹒４萬元。
招行現價跌５﹒４９％，報４１﹒３５元；成交５８３９﹒９１萬股，成交金額２４﹒３４
億元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入２億元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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