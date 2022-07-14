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01109 華潤置地
即時 按盤價 跌33.400 -0.550 (-1.620%)
大手異動

14/07/2022 14:21

《異動股》潤地挫逾５％失守１００天線，報３３﹒２５元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》潤地（０１１０９）跌５﹒２７％，報３３﹒２５元，跌穿
１００天線（３４﹒６５８元），最低價３３﹒２５元，最高價３５﹒２元；成交
１４３２﹒２５萬股，成交金額４﹒９１億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出
３４３１﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額７８８７﹒４７萬元，加權平
均成交價３４﹒２３４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額３５２７﹒２７
萬元，加權平均成交價３４﹒２０８元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１０﹒１４％。
　　現時，恒生指數報２０６３８，跌１５９點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報７０８４，
跌６１點或０﹒８６％；恒生科技指數報４５６４，升１７點或０﹒３８％；主板成交
７９９﹒９億元。
　　上證綜合指數報３２８０，跌４點或０﹒１２％，成交３６９６﹒３２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９２，升８３點或０﹒６７％，成交２４４７﹒３７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　３３﹒２５０　變動　　　　－５﹒２７％
　　最高價　　　　　　３５﹒２００　最低價　　　３３﹒２５０
　　成交股數　　１４３２﹒２５萬股　成交金額　　　４﹒９１億
　　１０天平均　　　　３５﹒９００　歷史波幅％　３９﹒４０４
　　２０天平均　　　　３５﹒１４９　加權平均價　３４﹒２５４
　　５０天平均　　　　３３﹒８１４　ＲＳＩ１４　４０﹒９８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出３４３１﹒２萬元；暫
連跌４日，累計跌幅１０﹒１４％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤地（０１１０９）　　　３３﹒２５　－５﹒２７
　　越地（００１２３）　　　　９﹒４８　－１﹒８６
　　中海外（００６８８）　　２２﹒６０　－３﹒００
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒６９　＋４﹒６７
　　龍湖（００９６０）　　　２９﹒３５　－６﹒３８
　　新城發展（０１０３０）　　２﹒７８　－０﹒７１
　　合景泰富（０１８１３）　　１﹒６９　－４﹒５２
　　碧桂園（０２００７）　　　３﹒５９　－２﹒１８
　　萬科（０２２０２）　　　１６﹒３８　－３﹒５２
　　綠城（０３９００）　　　１６﹒００　－１﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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