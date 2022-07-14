《異動股》潤地挫逾５％失守１００天線，報３３﹒２５元

《經濟通通訊社１４日專訊》潤地（０１１０９）跌５﹒２７％，報３３﹒２５元，跌穿
１００天線（３４﹒６５８元），最低價３３﹒２５元，最高價３５﹒２元；成交
１４３２﹒２５萬股，成交金額４﹒９１億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出
３４３１﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額７８８７﹒４７萬元，加權平
均成交價３４﹒２３４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額３５２７﹒２７
萬元，加權平均成交價３４﹒２０８元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１０﹒１４％。
現時，恒生指數報２０６３８，跌１５９點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報７０８４，
跌６１點或０﹒８６％；恒生科技指數報４５６４，升１７點或０﹒３８％；主板成交
７９９﹒９億元。
上證綜合指數報３２８０，跌４點或０﹒１２％，成交３６９６﹒３２億元人民幣。
深證成份指數報１２５９２，升８３點或０﹒６７％，成交２４４７﹒３７億元人民幣。
基本資料
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現價 ３３﹒２５０ 變動 －５﹒２７％
最高價 ３５﹒２００ 最低價 ３３﹒２５０
成交股數 １４３２﹒２５萬股 成交金額 ４﹒９１億
１０天平均 ３５﹒９００ 歷史波幅％ ３９﹒４０４
２０天平均 ３５﹒１４９ 加權平均價 ３４﹒２５４
５０天平均 ３３﹒８１４ ＲＳＩ１４ ４０﹒９８９
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出３４３１﹒２萬元；暫
連跌４日，累計跌幅１０﹒１４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤地（０１１０９） ３３﹒２５ －５﹒２７
越地（００１２３） ９﹒４８ －１﹒８６
中海外（００６８８） ２２﹒６０ －３﹒００
旭輝（００８８４） ２﹒６９ ＋４﹒６７
龍湖（００９６０） ２９﹒３５ －６﹒３８
新城發展（０１０３０） ２﹒７８ －０﹒７１
合景泰富（０１８１３） １﹒６９ －４﹒５２
碧桂園（０２００７） ３﹒５９ －２﹒１８
萬科（０２２０２） １６﹒３８ －３﹒５２
綠城（０３９００） １６﹒００ －１﹒４８
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（ｅｄ）
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