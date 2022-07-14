《異動股》潤地挫逾５％失守１００天線，報３３﹒２５元

《經濟通通訊社１４日專訊》潤地（０１１０９）跌５﹒２７％，報３３﹒２５元，跌穿

１００天線（３４﹒６５８元），最低價３３﹒２５元，最高價３５﹒２元；成交

１４３２﹒２５萬股，成交金額４﹒９１億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出

３４３１﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額７８８７﹒４７萬元，加權平

均成交價３４﹒２３４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額３５２７﹒２７

萬元，加權平均成交價３４﹒２０８元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１０﹒１４％。

現時，恒生指數報２０６３８，跌１５９點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報７０８４，

跌６１點或０﹒８６％；恒生科技指數報４５６４，升１７點或０﹒３８％；主板成交

７９９﹒９億元。

上證綜合指數報３２８０，跌４點或０﹒１２％，成交３６９６﹒３２億元人民幣。

深證成份指數報１２５９２，升８３點或０﹒６７％，成交２４４７﹒３７億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ３３﹒２５０ 變動 －５﹒２７％

最高價 ３５﹒２００ 最低價 ３３﹒２５０

成交股數 １４３２﹒２５萬股 成交金額 ４﹒９１億

１０天平均 ３５﹒９００ 歷史波幅％ ３９﹒４０４

２０天平均 ３５﹒１４９ 加權平均價 ３４﹒２５４

５０天平均 ３３﹒８１４ ＲＳＩ１４ ４０﹒９８９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出３４３１﹒２萬元；暫

連跌４日，累計跌幅１０﹒１４％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

潤地（０１１０９） ３３﹒２５ －５﹒２７

越地（００１２３） ９﹒４８ －１﹒８６

中海外（００６８８） ２２﹒６０ －３﹒００

旭輝（００８８４） ２﹒６９ ＋４﹒６７

龍湖（００９６０） ２９﹒３５ －６﹒３８

新城發展（０１０３０） ２﹒７８ －０﹒７１

合景泰富（０１８１３） １﹒６９ －４﹒５２

碧桂園（０２００７） ３﹒５９ －２﹒１８

萬科（０２２０２） １６﹒３８ －３﹒５２

綠城（０３９００） １６﹒００ －１﹒４８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

