  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01530 三生製藥
即時 按盤價 跌5.600 -0.230 (-3.945%)
大手異動

14/07/2022 14:50

《大手成交》三生製藥一手約１９６萬股交叉盤，涉資１１３６萬元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》三生製藥（０１５３０）於２：４９ｐｍ錄得１手１９６﹒１
萬股交叉盤，每股造５﹒７９５元，較上日收市價高１﹒８５％，涉資１１３６﹒４萬元。
　　三生製藥現價升２﹒１１％，報５﹒８１元；成交８１８﹒４５萬股，成交金額
４７３９﹒３６萬元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入２３２﹒８１萬元。（ｒｗ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰14/07/2022 10:46  《大手成交》三生製藥一手２００萬股交叉盤，涉資１１５９萬元

其他大手異動
More

11/07/2022 10:13  《大手成交》三生製藥一手約１９４萬股交叉盤，涉資１１３９萬元

11/07/2022 09:03  《大手成交》渣打等４家公司上午９：０２市前大手交易

24/06/2022 14:16  《大手成交》三生製藥一手約１７２萬股交叉盤，涉資１１４５萬元

11/04/2022 09:42  《異動股》藥明康德跌近３％，料首季賺逾１６億人幣增一成

17/03/2022 13:46  《異動股》三生製藥漲逾１０％突破１０天線，報５﹒７４元

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金