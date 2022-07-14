《經濟通通訊社１４日專訊》三生製藥（０１５３０）於２：４９ｐｍ錄得１手１９６﹒１
萬股交叉盤，每股造５﹒７９５元，較上日收市價高１﹒８５％，涉資１１３６﹒４萬元。
三生製藥現價升２﹒１１％，報５﹒８１元；成交８１８﹒４５萬股，成交金額
４７３９﹒３６萬元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入２３２﹒８１萬元。（ｒｗ）
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14/07/2022 14:50
《大手成交》三生製藥一手約１９６萬股交叉盤，涉資１１３６萬元
《經濟通通訊社１４日專訊》三生製藥（０１５３０）於２：４９ｐｍ錄得１手１９６﹒１
萬股交叉盤，每股造５﹒７９５元，較上日收市價高１﹒８５％，涉資１１３６﹒４萬元。
三生製藥現價升２﹒１１％，報５﹒８１元；成交８１８﹒４５萬股，成交金額
４７３９﹒３６萬元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入２３２﹒８１萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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