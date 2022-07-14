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01093 石藥集團
即時 按盤價 跌8.190 -0.150 (-1.799%)
大手異動

14/07/2022 15:22

《異動股》石藥漲逾５％突破１００天線，報８﹒３７元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》石藥（０１０９３）升５﹒０２％，報８﹒３７元，升穿
１００天線（８﹒１９３元），最高價８﹒３７元，最低價７﹒９５元；成交２９２８﹒１萬股
，成交金額２﹒４億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入３９６０﹒８萬元。現時最
大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額２６６６﹒２２萬元，加權平均成交價８﹒１７４元；現
時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額１９２５﹒１４萬元，加權平均成交價８﹒２１９
元。
　　現時，恒生指數報２０７０１，跌９６點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報７１０８，跌
３７點或０﹒５２％；恒生科技指數報４５７３，升２６點或０﹒５８％；主板成交
９３４﹒９１億元。
　　上證綜合指數報３２８１，跌２點或０﹒０８％，成交４３１９﹒６９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６０２，升９３點或０﹒７５％，成交２８４５﹒７９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　８﹒３７０　變動　　　　＋５﹒０２％
　　最高價　　　　　　８﹒３７０　最低價　　　　７﹒９５０
　　成交股數　　２９２８﹒１萬股　成交金額　　　　２﹒４億
　　１０天平均　　　　８﹒１６２　歷史波幅％　４３﹒１５３
　　２０天平均　　　　７﹒８２２　加權平均價　　８﹒１９０
　　５０天平均　　　　７﹒７１４　ＲＳＩ１４　５８﹒９５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入３９６０﹒８萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥（０１０９３）　　　　　８﹒３７　＋５﹒０２
　　中國中藥（００５７０）　　　３﹒８３　－１﹒２９
　　新華製藥（００７１９）　　　７﹒２０　＋４﹒３５
　　康哲藥業（００８６７）　　１２﹒１８　＋２﹒３５
　　中生製藥（０１１７７）　　　５﹒２１　＋３﹒３７
　　三生製藥（０１５３０）　　　５﹒８２　＋２﹒２８
　　復星醫藥（０２１９６）　　３１﹒６５　＋５﹒５０
　　藥明康德（０２３５９）　１１１﹒００　＋２﹒２１
　　潤藥（０３３２０）　　　　　５﹒２４　＋１﹒９５
　　康龍化成（０３７５９）　　７８﹒６５　＋０﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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