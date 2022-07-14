《異動股》石藥漲逾５％突破１００天線，報８﹒３７元

《經濟通通訊社１４日專訊》石藥（０１０９３）升５﹒０２％，報８﹒３７元，升穿
１００天線（８﹒１９３元），最高價８﹒３７元，最低價７﹒９５元；成交２９２８﹒１萬股
，成交金額２﹒４億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入３９６０﹒８萬元。現時最
大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額２６６６﹒２２萬元，加權平均成交價８﹒１７４元；現
時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額１９２５﹒１４萬元，加權平均成交價８﹒２１９
元。
現時，恒生指數報２０７０１，跌９６點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報７１０８，跌
３７點或０﹒５２％；恒生科技指數報４５７３，升２６點或０﹒５８％；主板成交
９３４﹒９１億元。
上證綜合指數報３２８１，跌２點或０﹒０８％，成交４３１９﹒６９億元人民幣。
深證成份指數報１２６０２，升９３點或０﹒７５％，成交２８４５﹒７９億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ８﹒３７０ 變動 ＋５﹒０２％
最高價 ８﹒３７０ 最低價 ７﹒９５０
成交股數 ２９２８﹒１萬股 成交金額 ２﹒４億
１０天平均 ８﹒１６２ 歷史波幅％ ４３﹒１５３
２０天平均 ７﹒８２２ 加權平均價 ８﹒１９０
５０天平均 ７﹒７１４ ＲＳＩ１４ ５８﹒９５８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入３９６０﹒８萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
石藥（０１０９３） ８﹒３７ ＋５﹒０２
中國中藥（００５７０） ３﹒８３ －１﹒２９
新華製藥（００７１９） ７﹒２０ ＋４﹒３５
康哲藥業（００８６７） １２﹒１８ ＋２﹒３５
中生製藥（０１１７７） ５﹒２１ ＋３﹒３７
三生製藥（０１５３０） ５﹒８２ ＋２﹒２８
復星醫藥（０２１９６） ３１﹒６５ ＋５﹒５０
藥明康德（０２３５９） １１１﹒００ ＋２﹒２１
潤藥（０３３２０） ５﹒２４ ＋１﹒９５
康龍化成（０３７５９） ７８﹒６５ ＋０﹒９０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動