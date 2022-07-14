《異動股》石藥漲逾５％突破１００天線，報８﹒３７元

《經濟通通訊社１４日專訊》石藥（０１０９３）升５﹒０２％，報８﹒３７元，升穿

１００天線（８﹒１９３元），最高價８﹒３７元，最低價７﹒９５元；成交２９２８﹒１萬股

，成交金額２﹒４億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入３９６０﹒８萬元。現時最

大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額２６６６﹒２２萬元，加權平均成交價８﹒１７４元；現

時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額１９２５﹒１４萬元，加權平均成交價８﹒２１９

元。

現時，恒生指數報２０７０１，跌９６點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報７１０８，跌

３７點或０﹒５２％；恒生科技指數報４５７３，升２６點或０﹒５８％；主板成交

９３４﹒９１億元。

上證綜合指數報３２８１，跌２點或０﹒０８％，成交４３１９﹒６９億元人民幣。

深證成份指數報１２６０２，升９３點或０﹒７５％，成交２８４５﹒７９億元人民幣。



基本資料

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現價 ８﹒３７０ 變動 ＋５﹒０２％

最高價 ８﹒３７０ 最低價 ７﹒９５０

成交股數 ２９２８﹒１萬股 成交金額 ２﹒４億

１０天平均 ８﹒１６２ 歷史波幅％ ４３﹒１５３

２０天平均 ７﹒８２２ 加權平均價 ８﹒１９０

５０天平均 ７﹒７１４ ＲＳＩ１４ ５８﹒９５８

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入３９６０﹒８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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石藥（０１０９３） ８﹒３７ ＋５﹒０２

中國中藥（００５７０） ３﹒８３ －１﹒２９

新華製藥（００７１９） ７﹒２０ ＋４﹒３５

康哲藥業（００８６７） １２﹒１８ ＋２﹒３５

中生製藥（０１１７７） ５﹒２１ ＋３﹒３７

三生製藥（０１５３０） ５﹒８２ ＋２﹒２８

復星醫藥（０２１９６） ３１﹒６５ ＋５﹒５０

藥明康德（０２３５９） １１１﹒００ ＋２﹒２１

潤藥（０３３２０） ５﹒２４ ＋１﹒９５

康龍化成（０３７５９） ７８﹒６５ ＋０﹒９０

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（ｅｄ）

