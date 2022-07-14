《異動股》十方升近５２％突破２０天線，報０﹒１２９元

《經濟通通訊社１４日專訊》十方（０１８３１）升５１﹒７６％，報０﹒１２９元，升穿

２０天線（０﹒１２６元），最高價０﹒１２８元，創１個月新高，最低價０﹒０９５元；成交

８﹒１２萬股，成交金額９０４２﹒５元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入８９６０

元。現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３３２０元，加權平均成交價０﹒１１１元

。

現時，恒生指數報２０７１５，跌８２點或０﹒３９％；恒生中國企業指數報７１１４，跌

３１點或０﹒４４％；恒生科技指數報４５７８，升３０點或０﹒６８％；主板成交

９３９﹒２５億元。

上證綜合指數報３２８１，跌２點或０﹒０８％，成交４３１９﹒６９億元人民幣。

深證成份指數報１２６０２，升９３點或０﹒７５％，成交２８４５﹒７９億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒１２９ 變動 ＋５１﹒７６％

最高價 ０﹒１２８ 最低價 ０﹒０９５

成交股數 ８﹒１２萬股 成交金額 ９０４２﹒５

１０天平均 ０﹒０９３ 歷史波幅％ １３７﹒４５２

２０天平均 ０﹒１２６ 加權平均價 ０﹒１１１

５０天平均 ０﹒２６８ ＲＳＩ１４ ９２﹒９５８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿２０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入８９６０

元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

十方（０１８３１） ０﹒１２９ ＋５１﹒７６

東方企控（０００１８） ０﹒７１０ －１﹒３９

經濟日報（００４２３） １﹒２５０ ＋２﹒４６

閱文（００７７２） ３３﹒８５０ －０﹒２９

新華文軒（００８１１） ５﹒３８０ －１﹒１０

星島（０１１０５） ０﹒５１０ ＋２﹒００

ＴＯＭ（０２３８３） ０﹒６５０ －４﹒４１

華泰瑞銀（０８００６） ０﹒２１０ 無升跌

大地（０８１３０） ０﹒０３３ 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

