《異動股》十方升近５２％突破２０天線，報０﹒１２９元

《經濟通通訊社１４日專訊》十方（０１８３１）升５１﹒７６％，報０﹒１２９元，升穿
２０天線（０﹒１２６元），最高價０﹒１２８元，創１個月新高，最低價０﹒０９５元；成交
８﹒１２萬股，成交金額９０４２﹒５元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入８９６０
元。現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３３２０元，加權平均成交價０﹒１１１元
。
現時，恒生指數報２０７１５，跌８２點或０﹒３９％；恒生中國企業指數報７１１４，跌
３１點或０﹒４４％；恒生科技指數報４５７８，升３０點或０﹒６８％；主板成交
９３９﹒２５億元。
上證綜合指數報３２８１，跌２點或０﹒０８％，成交４３１９﹒６９億元人民幣。
深證成份指數報１２６０２，升９３點或０﹒７５％，成交２８４５﹒７９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１２９ 變動 ＋５１﹒７６％
最高價 ０﹒１２８ 最低價 ０﹒０９５
成交股數 ８﹒１２萬股 成交金額 ９０４２﹒５
１０天平均 ０﹒０９３ 歷史波幅％ １３７﹒４５２
２０天平均 ０﹒１２６ 加權平均價 ０﹒１１１
５０天平均 ０﹒２６８ ＲＳＩ１４ ９２﹒９５８
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股份狀態：升穿２０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入８９６０
元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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十方（０１８３１） ０﹒１２９ ＋５１﹒７６
東方企控（０００１８） ０﹒７１０ －１﹒３９
經濟日報（００４２３） １﹒２５０ ＋２﹒４６
閱文（００７７２） ３３﹒８５０ －０﹒２９
新華文軒（００８１１） ５﹒３８０ －１﹒１０
星島（０１１０５） ０﹒５１０ ＋２﹒００
ＴＯＭ（０２３８３） ０﹒６５０ －４﹒４１
華泰瑞銀（０８００６） ０﹒２１０ 無升跌
大地（０８１３０） ０﹒０３３ 無升跌
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（ｅｄ）
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