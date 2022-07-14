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01831 十方控股
即時 按盤價 升0.240 +0.110 (+84.615%)
大手異動

14/07/2022 15:24

《異動股》十方升近５２％突破２０天線，報０﹒１２９元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》十方（０１８３１）升５１﹒７６％，報０﹒１２９元，升穿
２０天線（０﹒１２６元），最高價０﹒１２８元，創１個月新高，最低價０﹒０９５元；成交
８﹒１２萬股，成交金額９０４２﹒５元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入８９６０
元。現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３３２０元，加權平均成交價０﹒１１１元

　　現時，恒生指數報２０７１５，跌８２點或０﹒３９％；恒生中國企業指數報７１１４，跌
３１點或０﹒４４％；恒生科技指數報４５７８，升３０點或０﹒６８％；主板成交
９３９﹒２５億元。
　　上證綜合指數報３２８１，跌２點或０﹒０８％，成交４３１９﹒６９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６０２，升９３點或０﹒７５％，成交２８４５﹒７９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１２９　變動　　　　＋５１﹒７６％
　　最高價　　　　０﹒１２８　最低價　　　　　０﹒０９５
　　成交股數　　８﹒１２萬股　成交金額　　　９０４２﹒５
　　１０天平均　　０﹒０９３　歷史波幅％　１３７﹒４５２
　　２０天平均　　０﹒１２６　加權平均價　　　０﹒１１１
　　５０天平均　　０﹒２６８　ＲＳＩ１４　　９２﹒９５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入８９６０

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　十方（０１８３１）　　　　０﹒１２９　＋５１﹒７６
　　東方企控（０００１８）　　０﹒７１０　　－１﹒３９
　　經濟日報（００４２３）　　１﹒２５０　　＋２﹒４６
　　閱文（００７７２）　　　３３﹒８５０　　－０﹒２９
　　新華文軒（００８１１）　　５﹒３８０　　－１﹒１０
　　星島（０１１０５）　　　　０﹒５１０　　＋２﹒００
　　ＴＯＭ（０２３８３）　　　０﹒６５０　　－４﹒４１
　　華泰瑞銀（０８００６）　　０﹒２１０　　　　無升跌
　　大地（０８１３０）　　　　０﹒０３３　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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