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01623 海隆控股
即時 按盤價 跌0.680 -0.020 (-2.857%)
大手異動

14/07/2022 15:49

《異動股》海隆漲逾４１％突破１００天線，報０﹒７２元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》海隆（０１６２３）升４１﹒１８％，報０﹒７２元，升穿
１００天線（０﹒５２６元），最高價０﹒７２元，創１個月新高，最低價０﹒５元；成交
６９６０﹒８萬股，成交金額４４１５﹒７７萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入
１７１４﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為法國巴黎證券，金額６１﹒６３萬元，加權平
均成交價０﹒６９６元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額１１８﹒１６萬元，加
權平均成交價０﹒６３９元。
　　現時，恒生指數報２０７５０，跌４７點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報７１２４，跌
２１點或０﹒３％；恒生科技指數報４５８０，升３３點或０﹒７３％；主板成交１０１２億元

　　上證綜合指數報３２８１，跌２點或０﹒０８％，成交４３１９﹒６９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６０２，升９３點或０﹒７５％，成交２８４５﹒７９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒７２０　變動　　　　　＋４１﹒１８％
　　最高價　　　　　　０﹒７２０　最低價　　　　　　０﹒５００
　　成交股數　　６９６０﹒８萬股　成交金額　　４４１５﹒７７萬
　　１０天平均　　　　０﹒５３２　歷史波幅％　　　８３﹒６３４
　　２０天平均　　　　０﹒５０９　加權平均價　　　　０﹒６３４
　　５０天平均　　　　０﹒６４６　ＲＳＩ１４　　　６５﹒６４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入
１７１４﹒３２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海隆（０１６２３）　　　　０﹒７２０　＋４１﹒１８
　　山東墨龍（００５６８）　　３﹒０５０　　－０﹒３３
　　中化冠德（００９３４）　　２﹒５３０　　－１﹒１７
　　中化油服（０１０３３）　　０﹒５７０　　　　無升跌
　　華油能源（０１２５１）　　０﹒２６０　　　　無升跌
　　達力普（０１９２１）　　　２﹒７７０　　＋６﹒５４
　　中煉化（０２３８６）　　　３﹒５２０　　－１﹒４０
　　中海油服（０２８８３）　　７﹒１５０　　＋０﹒４２
　　安東油田（０３３３７）　　０﹒４２５　　－２﹒３０
　　中集安瑞科（０３８９９）　８﹒０７０　　－１﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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