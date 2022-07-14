《異動股》海隆漲逾４１％突破１００天線，報０﹒７２元

《經濟通通訊社１４日專訊》海隆（０１６２３）升４１﹒１８％，報０﹒７２元，升穿
１００天線（０﹒５２６元），最高價０﹒７２元，創１個月新高，最低價０﹒５元；成交
６９６０﹒８萬股，成交金額４４１５﹒７７萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入
１７１４﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為法國巴黎證券，金額６１﹒６３萬元，加權平
均成交價０﹒６９６元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額１１８﹒１６萬元，加
權平均成交價０﹒６３９元。
現時，恒生指數報２０７５０，跌４７點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報７１２４，跌
２１點或０﹒３％；恒生科技指數報４５８０，升３３點或０﹒７３％；主板成交１０１２億元
。
上證綜合指數報３２８１，跌２點或０﹒０８％，成交４３１９﹒６９億元人民幣。
深證成份指數報１２６０２，升９３點或０﹒７５％，成交２８４５﹒７９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒７２０ 變動 ＋４１﹒１８％
最高價 ０﹒７２０ 最低價 ０﹒５００
成交股數 ６９６０﹒８萬股 成交金額 ４４１５﹒７７萬
１０天平均 ０﹒５３２ 歷史波幅％ ８３﹒６３４
２０天平均 ０﹒５０９ 加權平均價 ０﹒６３４
５０天平均 ０﹒６４６ ＲＳＩ１４ ６５﹒６４６
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入
１７１４﹒３２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海隆（０１６２３） ０﹒７２０ ＋４１﹒１８
山東墨龍（００５６８） ３﹒０５０ －０﹒３３
中化冠德（００９３４） ２﹒５３０ －１﹒１７
中化油服（０１０３３） ０﹒５７０ 無升跌
華油能源（０１２５１） ０﹒２６０ 無升跌
達力普（０１９２１） ２﹒７７０ ＋６﹒５４
中煉化（０２３８６） ３﹒５２０ －１﹒４０
中海油服（０２８８３） ７﹒１５０ ＋０﹒４２
安東油田（０３３３７） ０﹒４２５ －２﹒３０
中集安瑞科（０３８９９） ８﹒０７０ －１﹒５９
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（ｅｄ）
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