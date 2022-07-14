《異動股》海隆漲逾４１％突破１００天線，報０﹒７２元

《經濟通通訊社１４日專訊》海隆（０１６２３）升４１﹒１８％，報０﹒７２元，升穿

１００天線（０﹒５２６元），最高價０﹒７２元，創１個月新高，最低價０﹒５元；成交

６９６０﹒８萬股，成交金額４４１５﹒７７萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入

１７１４﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為法國巴黎證券，金額６１﹒６３萬元，加權平

均成交價０﹒６９６元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額１１８﹒１６萬元，加

權平均成交價０﹒６３９元。

現時，恒生指數報２０７５０，跌４７點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報７１２４，跌

２１點或０﹒３％；恒生科技指數報４５８０，升３３點或０﹒７３％；主板成交１０１２億元

。

上證綜合指數報３２８１，跌２點或０﹒０８％，成交４３１９﹒６９億元人民幣。

深證成份指數報１２６０２，升９３點或０﹒７５％，成交２８４５﹒７９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒７２０ 變動 ＋４１﹒１８％

最高價 ０﹒７２０ 最低價 ０﹒５００

成交股數 ６９６０﹒８萬股 成交金額 ４４１５﹒７７萬

１０天平均 ０﹒５３２ 歷史波幅％ ８３﹒６３４

２０天平均 ０﹒５０９ 加權平均價 ０﹒６３４

５０天平均 ０﹒６４６ ＲＳＩ１４ ６５﹒６４６

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入

１７１４﹒３２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海隆（０１６２３） ０﹒７２０ ＋４１﹒１８

山東墨龍（００５６８） ３﹒０５０ －０﹒３３

中化冠德（００９３４） ２﹒５３０ －１﹒１７

中化油服（０１０３３） ０﹒５７０ 無升跌

華油能源（０１２５１） ０﹒２６０ 無升跌

達力普（０１９２１） ２﹒７７０ ＋６﹒５４

中煉化（０２３８６） ３﹒５２０ －１﹒４０

中海油服（０２８８３） ７﹒１５０ ＋０﹒４２

安東油田（０３３３７） ０﹒４２５ －２﹒３０

中集安瑞科（０３８９９） ８﹒０７０ －１﹒５９

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（ｅｄ）

