《異動股》凱升（００１０２）升近２１％，報０﹒１９８元

《經濟通通訊社１４日專訊》凱升（００１０２）升２０﹒７３％，報０﹒１９８元，最高
價０﹒１９８元，創１個月新高，最低價０﹒１６３元；成交１﹒１６億股，成交金額
２０６１﹒６４萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４０３﹒１６萬元。現時最大
淨被動買入券商為銀河—聯昌證券，金額４４﹒７萬元，加權平均成交價０﹒１７２元；現時最
大淨被動賣出券商為招銀國際證券，金額８１﹒５９萬元，加權平均成交價０﹒１８２元。
現時，恒生指數報２０７１２，跌８５點或０﹒４１％；恒生中國企業指數報７１１０，跌
３５點或０﹒４９％；恒生科技指數報４５７４，升２７點或０﹒６％；主板成交
１０３６﹒９３億元。
上證綜合指數報３２８１，跌２點或０﹒０８％，成交４３１９﹒６９億元人民幣。
深證成份指數報１２６０２，升９３點或０﹒７５％，成交２８４５﹒７９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１９８ 變動 ＋２０﹒７３％
最高價 ０﹒１９８ 最低價 ０﹒１６３
成交股數 １﹒１６億股 成交金額 ２０６１﹒６４萬
１０天平均 ０﹒０９９ 歷史波幅％ ３６４﹒０６３
２０天平均 ０﹒０９１ 加權平均價 ０﹒１７７
５０天平均 ０﹒０９１ ＲＳＩ１４ ９６﹒０８５
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４０３﹒１６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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凱升（００１０２） ０﹒１９８ ＋２０﹒７３
銀娛（０００２７） ４５﹒５００ ＋０﹒５５
新濠（００２００） ５﹒３１０ ＋１﹒３４
信德（００２４２） １﹒５１０ －０﹒６６
澳博（００８８０） ３﹒２５０ ＋１﹒２５
永利澳門（０１１２８） ４﹒９４０ ＋２﹒０７
金沙（０１９２８） １７﹒４８０ ＋０﹒９２
美高梅（０２２８２） ４﹒１７０ ＋２﹒４６
金界（０３９１８） ６﹒４００ ＋０﹒４７
ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ７﹒１４０ －０﹒２８
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（ｅｄ）
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