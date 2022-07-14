《異動股》凱升（００１０２）升近２１％，報０﹒１９８元

《經濟通通訊社１４日專訊》凱升（００１０２）升２０﹒７３％，報０﹒１９８元，最高

價０﹒１９８元，創１個月新高，最低價０﹒１６３元；成交１﹒１６億股，成交金額

２０６１﹒６４萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４０３﹒１６萬元。現時最大

淨被動買入券商為銀河—聯昌證券，金額４４﹒７萬元，加權平均成交價０﹒１７２元；現時最

大淨被動賣出券商為招銀國際證券，金額８１﹒５９萬元，加權平均成交價０﹒１８２元。

現時，恒生指數報２０７１２，跌８５點或０﹒４１％；恒生中國企業指數報７１１０，跌

３５點或０﹒４９％；恒生科技指數報４５７４，升２７點或０﹒６％；主板成交

１０３６﹒９３億元。

上證綜合指數報３２８１，跌２點或０﹒０８％，成交４３１９﹒６９億元人民幣。

深證成份指數報１２６０２，升９３點或０﹒７５％，成交２８４５﹒７９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１９８ 變動 ＋２０﹒７３％

最高價 ０﹒１９８ 最低價 ０﹒１６３

成交股數 １﹒１６億股 成交金額 ２０６１﹒６４萬

１０天平均 ０﹒０９９ 歷史波幅％ ３６４﹒０６３

２０天平均 ０﹒０９１ 加權平均價 ０﹒１７７

５０天平均 ０﹒０９１ ＲＳＩ１４ ９６﹒０８５

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４０３﹒１６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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凱升（００１０２） ０﹒１９８ ＋２０﹒７３

銀娛（０００２７） ４５﹒５００ ＋０﹒５５

新濠（００２００） ５﹒３１０ ＋１﹒３４

信德（００２４２） １﹒５１０ －０﹒６６

澳博（００８８０） ３﹒２５０ ＋１﹒２５

永利澳門（０１１２８） ４﹒９４０ ＋２﹒０７

金沙（０１９２８） １７﹒４８０ ＋０﹒９２

美高梅（０２２８２） ４﹒１７０ ＋２﹒４６

金界（０３９１８） ６﹒４００ ＋０﹒４７

ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ７﹒１４０ －０﹒２８

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（ｅｄ）

