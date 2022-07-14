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09926 康方生物－Ｂ
即時 按盤價 跌22.750 -1.100 (-4.612%)
大手異動

14/07/2022 16:00

《異動股》康方生物漲近１０％突破２０天線，報２４元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》康方生物（０９９２６）升９﹒８４％，報２４元，升穿２０
天線（２３﹒３３元），最高價２４﹒１元，最低價２２﹒２５元；成交９６２﹒８萬股，成交
金額２﹒２５億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２５２２﹒８２萬元。現時最大
淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１１４０﹒５８萬元，加權平均成交價２３﹒５８７元；現
時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額２２８９﹒８１萬元，加權平均成交價
２３﹒０５７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒０９％。
　　現時，恒生指數報２０７１１，跌８６點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報７１１１，跌
３４點或０﹒４８％；恒生科技指數報４５７８，升３０點或０﹒６８％；主板成交
１０５６﹒２９億元。
　　上證綜合指數報３２８１，跌２點或０﹒０８％，成交４３１９﹒６９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６０２，升９３點或０﹒７５％，成交２８４５﹒７９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２４﹒０００　變動　　　　＋９﹒８４％
　　最高價　　　　２４﹒１００　最低價　　　２２﹒２５０
　　成交股數　　９６２﹒８萬股　成交金額　　　２﹒２５億
　　１０天平均　　２４﹒３８５　歷史波幅％　９９﹒７８９
　　２０天平均　　２３﹒３３０　加權平均價　２３﹒３５０
　　５０天平均　　１８﹒２０３　ＲＳＩ１４　５６﹒７６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２５２２﹒８２萬元；暫
連升２日，累計升幅１０﹒０９％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康方生物（０９９２６）　２４﹒００　＋９﹒８４
　　阿里健康（００２４１）　　５﹒２９　＋２﹒１２
　　中國中藥（００５７０）　　３﹒８２　－１﹒５５
　　中生製藥（０１１７７）　　５﹒１９　＋２﹒９８
　　信達生物（０１８０１）　３８﹒２５　＋５﹒２３
　　錦欣生殖（０１９５１）　　６﹒６２　＋５﹒９２
　　復星醫藥（０２１９６）　３１﹒４５　＋４﹒８３
　　藥明生物（０２２６９）　７９﹒２５　＋４﹒６２
　　海吉亞（０６０７８）　　５１﹒１５　＋７﹒２３
　　京東健康（０６６１８）　６３﹒３０　＋１﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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