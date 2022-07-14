《異動股》康方生物漲近１０％突破２０天線，報２４元

《經濟通通訊社１４日專訊》康方生物（０９９２６）升９﹒８４％，報２４元，升穿２０
天線（２３﹒３３元），最高價２４﹒１元，最低價２２﹒２５元；成交９６２﹒８萬股，成交
金額２﹒２５億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２５２２﹒８２萬元。現時最大
淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１１４０﹒５８萬元，加權平均成交價２３﹒５８７元；現
時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額２２８９﹒８１萬元，加權平均成交價
２３﹒０５７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒０９％。
現時，恒生指數報２０７１１，跌８６點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報７１１１，跌
３４點或０﹒４８％；恒生科技指數報４５７８，升３０點或０﹒６８％；主板成交
１０５６﹒２９億元。
上證綜合指數報３２８１，跌２點或０﹒０８％，成交４３１９﹒６９億元人民幣。
深證成份指數報１２６０２，升９３點或０﹒７５％，成交２８４５﹒７９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２４﹒０００ 變動 ＋９﹒８４％
最高價 ２４﹒１００ 最低價 ２２﹒２５０
成交股數 ９６２﹒８萬股 成交金額 ２﹒２５億
１０天平均 ２４﹒３８５ 歷史波幅％ ９９﹒７８９
２０天平均 ２３﹒３３０ 加權平均價 ２３﹒３５０
５０天平均 １８﹒２０３ ＲＳＩ１４ ５６﹒７６５
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２５２２﹒８２萬元；暫
連升２日，累計升幅１０﹒０９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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康方生物（０９９２６） ２４﹒００ ＋９﹒８４
阿里健康（００２４１） ５﹒２９ ＋２﹒１２
中國中藥（００５７０） ３﹒８２ －１﹒５５
中生製藥（０１１７７） ５﹒１９ ＋２﹒９８
信達生物（０１８０１） ３８﹒２５ ＋５﹒２３
錦欣生殖（０１９５１） ６﹒６２ ＋５﹒９２
復星醫藥（０２１９６） ３１﹒４５ ＋４﹒８３
藥明生物（０２２６９） ７９﹒２５ ＋４﹒６２
海吉亞（０６０７８） ５１﹒１５ ＋７﹒２３
京東健康（０６６１８） ６３﹒３０ ＋１﹒２０
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（ｅｄ）
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