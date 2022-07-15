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03323 中國建材
即時 按盤價 跌7.980 -0.200 (-2.445%)
大手異動

15/07/2022 09:01

《大手成交》中建材兩手共５２４萬股市前交易，涉資４２２７萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中建材（０３３２３）於市前９：００ａｍ錄得２手共
５２３﹒６萬股市前交易，每股造８﹒０７３元至８﹒０７４元，較上日收市價低１﹒３％至
１﹒３１％，涉資４２２７﹒３９萬元。（ｒｗ）

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20/06/2022 15:44  《大手成交》中建材一手２５０萬股交叉盤，涉資２０１１萬元

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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