《大手成交》中建材兩手共５２４萬股市前交易，涉資４２２７萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》中建材（０３３２３）於市前９：００ａｍ錄得２手共

５２３﹒６萬股市前交易，每股造８﹒０７３元至８﹒０７４元，較上日收市價低１﹒３％至

１﹒３１％，涉資４２２７﹒３９萬元。（ｒｗ）

