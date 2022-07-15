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00522 ASMPT
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大手異動

15/07/2022 09:03

《大手成交》ＡＳＭ一手約２３萬股市前交易，涉資１４１０萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》ＡＳＭ（００５２２）於市前９：０２ａｍ錄得１手
２２﹒６８萬股市前交易，每股造６２﹒１５１元，較上日收市價低０﹒６４％，涉資
１４０９﹒５８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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