《經濟通通訊社１５日專訊》ＡＳＭ（００５２２）於市前９：０２ａｍ錄得１手
２２﹒６８萬股市前交易，每股造６２﹒１５１元，較上日收市價低０﹒６４％，涉資
１４０９﹒５８萬元。（ｒｗ）
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15/07/2022 09:03
《大手成交》ＡＳＭ一手約２３萬股市前交易，涉資１４１０萬元
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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