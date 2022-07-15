《經濟通通訊社１５日專訊》攜程（０９９６１）於市前９：０４ａｍ錄得１手１６﹒７萬
股市前交易，每股造２０１﹒１８８元，較上日收市價低１﹒２８％，涉資３３６０﹒３２萬元
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15/07/2022 09:05
《大手成交》攜程一手約１７萬股市前交易，涉資３３６０萬元
《經濟通通訊社１５日專訊》攜程（０９９６１）於市前９：０４ａｍ錄得１手１６﹒７萬
股市前交易，每股造２０１﹒１８８元，較上日收市價低１﹒２８％，涉資３３６０﹒３２萬元
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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