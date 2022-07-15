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09961 攜程集團—Ｓ
即時 按盤價 跌195.900 -7.900 (-3.876%)
大手異動

15/07/2022 09:05

《大手成交》攜程一手約１７萬股市前交易，涉資３３６０萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》攜程（０９９６１）於市前９：０４ａｍ錄得１手１６﹒７萬
股市前交易，每股造２０１﹒１８８元，較上日收市價低１﹒２８％，涉資３３６０﹒３２萬元
。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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