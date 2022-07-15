《異動股》龍湖（００９６０）挫逾５％，報２８﹒３元

《經濟通通訊社１５日專訊》龍湖（００９６０）跌５﹒１９％，報２８﹒３元，最低價

２８﹒１５元，最高價２９﹒３元；成交１５３﹒１萬股，成交金額４４５８﹒１萬元；主動買

沽比率２８：７２，資金淨主動賣出７２２﹒１４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，

金額７８﹒３６萬元，加權平均成交價２８﹒７６５元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金

融亞洲，金額９４﹒８６萬元，加權平均成交價２８﹒７７３元。以現價計，該股暫連跌３日，

累計跌幅１３﹒５９％。

現時，恒生指數報２０５８９，跌１６１點或０﹒７８％；恒生中國企業指數報７０７１，

跌５４點或０﹒７６％；恒生科技指數報４５２８，跌５９點或１﹒２９％；主板成交６５﹒１

億元。

上證綜合指數報３２６６，跌１５點或０﹒４７％，成交１９０﹒４５億元人民幣。

深證成份指數報１２５７６，跌２６點或０﹒２１％，成交１４５﹒６１億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ２８﹒３００ 變動 －５﹒１９％

最高價 ２９﹒３００ 最低價 ２８﹒１５０

成交股數 １５３﹒１萬股 成交金額 ４４５８﹒１萬

１０天平均 ３２﹒９７０ 歷史波幅％ ５２﹒９１０

２０天平均 ３３﹒１１３ 加權平均價 ２９﹒１１９

５０天平均 ３４﹒６３６ ＲＳＩ１４ ２９﹒０３２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出７２２﹒１４萬元；暫連跌３日，累計跌

幅１３﹒５９％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

龍湖（００９６０） ２８﹒３０ －５﹒１９

中海外（００６８８） ２２﹒５０ －２﹒６０

旭輝（００８８４） ２﹒５６ －５﹒８８

潤地（０１１０９） ３３﹒５０ －１﹒３３

合景泰富（０１８１３） １﹒６４ －３﹒５３

碧桂園（０２００７） ３﹒４７ －４﹒１４

萬科（０２２０２） １６﹒２２ －１﹒７０

遠洋（０３３７７） １﹒３４ －０﹒７４

綠城（０３９００） １５﹒９６ －２﹒９２

鼎豐（０６８７８） １﹒８９ ＋１﹒０７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

