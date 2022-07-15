《異動股》龍湖（００９６０）挫逾５％，報２８﹒３元

《經濟通通訊社１５日專訊》龍湖（００９６０）跌５﹒１９％，報２８﹒３元，最低價
２８﹒１５元，最高價２９﹒３元；成交１５３﹒１萬股，成交金額４４５８﹒１萬元；主動買
沽比率２８：７２，資金淨主動賣出７２２﹒１４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，
金額７８﹒３６萬元，加權平均成交價２８﹒７６５元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金
融亞洲，金額９４﹒８６萬元，加權平均成交價２８﹒７７３元。以現價計，該股暫連跌３日，
累計跌幅１３﹒５９％。
現時，恒生指數報２０５８９，跌１６１點或０﹒７８％；恒生中國企業指數報７０７１，
跌５４點或０﹒７６％；恒生科技指數報４５２８，跌５９點或１﹒２９％；主板成交６５﹒１
億元。
上證綜合指數報３２６６，跌１５點或０﹒４７％，成交１９０﹒４５億元人民幣。
深證成份指數報１２５７６，跌２６點或０﹒２１％，成交１４５﹒６１億元人民幣。
基本資料
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現價 ２８﹒３００ 變動 －５﹒１９％
最高價 ２９﹒３００ 最低價 ２８﹒１５０
成交股數 １５３﹒１萬股 成交金額 ４４５８﹒１萬
１０天平均 ３２﹒９７０ 歷史波幅％ ５２﹒９１０
２０天平均 ３３﹒１１３ 加權平均價 ２９﹒１１９
５０天平均 ３４﹒６３６ ＲＳＩ１４ ２９﹒０３２
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股份狀態：主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出７２２﹒１４萬元；暫連跌３日，累計跌
幅１３﹒５９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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龍湖（００９６０） ２８﹒３０ －５﹒１９
中海外（００６８８） ２２﹒５０ －２﹒６０
旭輝（００８８４） ２﹒５６ －５﹒８８
潤地（０１１０９） ３３﹒５０ －１﹒３３
合景泰富（０１８１３） １﹒６４ －３﹒５３
碧桂園（０２００７） ３﹒４７ －４﹒１４
萬科（０２２０２） １６﹒２２ －１﹒７０
遠洋（０３３７７） １﹒３４ －０﹒７４
綠城（０３９００） １５﹒９６ －２﹒９２
鼎豐（０６８７８） １﹒８９ ＋１﹒０７
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（ｅｄ）
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