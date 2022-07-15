  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00960 龍湖集團
即時 按盤價 跌28.000 -1.850 (-6.198%)
大手異動

15/07/2022 09:32

《異動股》龍湖（００９６０）挫逾５％，報２８﹒３元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》龍湖（００９６０）跌５﹒１９％，報２８﹒３元，最低價
２８﹒１５元，最高價２９﹒３元；成交１５３﹒１萬股，成交金額４４５８﹒１萬元；主動買
沽比率２８：７２，資金淨主動賣出７２２﹒１４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，
金額７８﹒３６萬元，加權平均成交價２８﹒７６５元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金
融亞洲，金額９４﹒８６萬元，加權平均成交價２８﹒７７３元。以現價計，該股暫連跌３日，
累計跌幅１３﹒５９％。
　　現時，恒生指數報２０５８９，跌１６１點或０﹒７８％；恒生中國企業指數報７０７１，
跌５４點或０﹒７６％；恒生科技指數報４５２８，跌５９點或１﹒２９％；主板成交６５﹒１
億元。
　　上證綜合指數報３２６６，跌１５點或０﹒４７％，成交１９０﹒４５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７６，跌２６點或０﹒２１％，成交１４５﹒６１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２８﹒３００　變動　　　　　－５﹒１９％
　　最高價　　　　２９﹒３００　最低價　　　　２８﹒１５０
　　成交股數　　１５３﹒１萬股　成交金額　　４４５８﹒１萬
　　１０天平均　　３２﹒９７０　歷史波幅％　　５２﹒９１０
　　２０天平均　　３３﹒１１３　加權平均價　　２９﹒１１９
　　５０天平均　　３４﹒６３６　ＲＳＩ１４　　２９﹒０３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出７２２﹒１４萬元；暫連跌３日，累計跌
幅１３﹒５９％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　２８﹒３０　－５﹒１９
　　中海外（００６８８）　　２２﹒５０　－２﹒６０
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒５６　－５﹒８８
　　潤地（０１１０９）　　　３３﹒５０　－１﹒３３
　　合景泰富（０１８１３）　　１﹒６４　－３﹒５３
　　碧桂園（０２００７）　　　３﹒４７　－４﹒１４
　　萬科（０２２０２）　　　１６﹒２２　－１﹒７０
　　遠洋（０３３７７）　　　　１﹒３４　－０﹒７４
　　綠城（０３９００）　　　１５﹒９６　－２﹒９２
　　鼎豐（０６８７８）　　　　１﹒８９　＋１﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰15/07/2022 09:45  《異動股》龍湖續挫９％，野村指過去內地預售房只交樓六成

下一篇新聞︰15/07/2022 09:21  《異動股》中國儒意等４家公司開市競價異動

其他大手異動
More

14/07/2022 14:20  《異動股》旭輝（８８４）反彈逾５％，獲控股股東增持１００萬股

14/07/2022 10:26  《異動股》龍湖（００９６０）跌逾１０％，報２８﹒２元

14/07/2022 09:53  《異動股》業主斷供憂慮未息，內房內銀續跌，龍湖跌８％墊底藍籌

14/07/2022 09:36  《異動股》龍湖等３家公司上午９：３５異動

14/07/2022 09:33  《異動股》招行等２家公司上午９：３２異動

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金