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03301 融信中國
即時 按盤價 跌1.120 -0.040 (-3.448%)
大手異動

15/07/2022 09:34

《異動股》融信（０３３０１）跌近３％創新低，報１﹒１３元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》融信（０３３０１）跌２﹒５９％，報１﹒１３元，最低價
１﹒１３元，創上市新低，最高價１﹒１６元；成交８﹒１５萬股，成交金額９﹒３２萬元；主
動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出９﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市
場服務，金額４﹒４１萬元，加權平均成交價１﹒１３９元。以現價計，該股暫連跌８日，累計
跌幅３１﹒５２％。
　　現時，恒生指數報２０５７２，跌１７８點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報７０６２，
跌６３點或０﹒８９％；恒生科技指數報４５２９，跌５８點或１﹒２７％；主板成交
８８﹒９４億元。
　　上證綜合指數報３２６７，跌１３點或０﹒４２％，成交３１３﹒３２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９３，跌８點或０﹒０７％，成交２３９﹒６８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒１３０　變動　　　　－２﹒５９％
　　最高價　　　　１﹒１６０　最低價　　　　１﹒１３０
　　成交股數　　８﹒１５萬股　成交金額　　　９﹒３２萬
　　１０天平均　　１﹒４２３　歷史波幅％　８９﹒２１５
　　２０天平均　　１﹒６６７　加權平均價　　１﹒１４４
　　５０天平均　　１﹒８９３　ＲＳＩ１４　１８﹒３４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出９﹒３２萬元；暫連跌８日
，累計跌幅３１﹒５２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融信（０３３０１）　　　　１﹒１３　－２﹒５９
　　恒隆地產（００１０１）　１３﹒７４　－０﹒７２
　　中海外（００６８８）　　２２﹒３５　－３﹒２５
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒５２　－７﹒３５
　　新城發展（０１０３０）　　２﹒６７　－４﹒３０
　　潤地（０１１０９）　　　３３﹒３０　－１﹒９１
　　合景泰富（０１８１３）　　１﹒６４　－３﹒５３
　　碧桂園（０２００７）　　　３﹒４７　－４﹒１４
　　萬科（０２２０２）　　　１６﹒０２　－２﹒９１
　　綠城（０３９００）　　　１５﹒８４　－３﹒６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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