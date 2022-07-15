《異動股》融信（０３３０１）跌近３％創新低，報１﹒１３元

《經濟通通訊社１５日專訊》融信（０３３０１）跌２﹒５９％，報１﹒１３元，最低價

１﹒１３元，創上市新低，最高價１﹒１６元；成交８﹒１５萬股，成交金額９﹒３２萬元；主

動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出９﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市

場服務，金額４﹒４１萬元，加權平均成交價１﹒１３９元。以現價計，該股暫連跌８日，累計

跌幅３１﹒５２％。

現時，恒生指數報２０５７２，跌１７８點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報７０６２，

跌６３點或０﹒８９％；恒生科技指數報４５２９，跌５８點或１﹒２７％；主板成交

８８﹒９４億元。

上證綜合指數報３２６７，跌１３點或０﹒４２％，成交３１３﹒３２億元人民幣。

深證成份指數報１２５９３，跌８點或０﹒０７％，成交２３９﹒６８億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒１３０ 變動 －２﹒５９％

最高價 １﹒１６０ 最低價 １﹒１３０

成交股數 ８﹒１５萬股 成交金額 ９﹒３２萬

１０天平均 １﹒４２３ 歷史波幅％ ８９﹒２１５

２０天平均 １﹒６６７ 加權平均價 １﹒１４４

５０天平均 １﹒８９３ ＲＳＩ１４ １８﹒３４７

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出９﹒３２萬元；暫連跌８日

，累計跌幅３１﹒５２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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融信（０３３０１） １﹒１３ －２﹒５９

恒隆地產（００１０１） １３﹒７４ －０﹒７２

中海外（００６８８） ２２﹒３５ －３﹒２５

旭輝（００８８４） ２﹒５２ －７﹒３５

新城發展（０１０３０） ２﹒６７ －４﹒３０

潤地（０１１０９） ３３﹒３０ －１﹒９１

合景泰富（０１８１３） １﹒６４ －３﹒５３

碧桂園（０２００７） ３﹒４７ －４﹒１４

萬科（０２２０２） １６﹒０２ －２﹒９１

綠城（０３９００） １５﹒８４ －３﹒６５

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（ｅｄ）

