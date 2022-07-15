  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01953 RIMBACO
即時 按盤價 跌0.239 -0.091 (-27.576%)
大手異動

15/07/2022 09:38

《異動股》ＲＩＭＢＡＣＯ跌近１７％穿１０天線報０﹒２７５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》ＲＩＭＢＡＣＯ（０１９５３）跌１６﹒６７％，報
０﹒２７５元，跌穿１０天線（０﹒３１５元），最低價０﹒２５元，最高價０﹒３７元；成交
４０９﹒５萬股，成交金額１１７﹒１１萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証券，金額
１６﹒８萬元，加權平均成交價０﹒２７３元；現時最大淨被動賣出券商為凱基證券亞洲，金額
３５﹒８２萬元，加權平均成交價０﹒２９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
２７﹒６３％。
　　現時，恒生指數報２０５２１，跌２３０點或１﹒１１％；恒生中國企業指數報７０４５，
跌８０點或１﹒１２％；恒生科技指數報４５１０，跌７７點或１﹒６８％；主板成交
１３８﹒１３億元。
　　上證綜合指數報３２６６，跌１５點或０﹒４７％，成交５４４﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９７，跌５點或０﹒０４％，成交３９２﹒９４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒２７５　變動　　　　－１６﹒６７％
　　最高價　　　　　０﹒３７０　最低價　　　　　０﹒２５０
　　成交股數　　４０９﹒５萬股　成交金額　　１１７﹒１１萬
　　１０天平均　　　０﹒３１５　歷史波幅％　１３８﹒９１９
　　２０天平均　　　０﹒２４９　加權平均價　　　０﹒２８６
　　５０天平均　　　０﹒１９８　ＲＳＩ１４　　５４﹒５１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；暫連跌３日，累計跌幅２７﹒６３％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＲＩＭＢＡＣＯ（０１９５３）　０﹒２７５　－１６﹒６７
　　水發興業（００７５０）　　　　１﹒１５０　　－４﹒１７
　　集一控股（０１４９５）　　　　０﹒６００　　＋５﹒２６
　　日贏（０１７４１）　　　　　　１﹒７３０　　＋１﹒７６
　　金侖（０１７８３）　　　　　　０﹒５００　　－１﹒９６
　　中邦環境（０１８５５）　　　　４﹒２７０　　－０﹒４７
　　信越（０６０３８）　　　　　　０﹒１７４　　＋１﹒１６
　　靛藍星（０８３７３）　　　　　０﹒２３９　　＋０﹒４２
　　怡康泰（０８４４５）　　　　　０﹒９１０　　－７﹒１４
　　綠城管理（０９９７９）　　　　６﹒１１０　　－０﹒８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰07/06/2022 09:53  《異動股》ＲＩＭＢＡＣＯ等２家公司上午９：５２異動

其他大手異動
More

07/06/2022 09:39  《異動股》ＲＩＭＢＡＣＯ升逾２５％破２５０天線

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金