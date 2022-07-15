《異動股》ＲＩＭＢＡＣＯ跌近１７％穿１０天線報０﹒２７５元

《經濟通通訊社１５日專訊》ＲＩＭＢＡＣＯ（０１９５３）跌１６﹒６７％，報

０﹒２７５元，跌穿１０天線（０﹒３１５元），最低價０﹒２５元，最高價０﹒３７元；成交

４０９﹒５萬股，成交金額１１７﹒１１萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証券，金額

１６﹒８萬元，加權平均成交價０﹒２７３元；現時最大淨被動賣出券商為凱基證券亞洲，金額

３５﹒８２萬元，加權平均成交價０﹒２９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

２７﹒６３％。

現時，恒生指數報２０５２１，跌２３０點或１﹒１１％；恒生中國企業指數報７０４５，

跌８０點或１﹒１２％；恒生科技指數報４５１０，跌７７點或１﹒６８％；主板成交

１３８﹒１３億元。

上證綜合指數報３２６６，跌１５點或０﹒４７％，成交５４４﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１２５９７，跌５點或０﹒０４％，成交３９２﹒９４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２７５ 變動 －１６﹒６７％

最高價 ０﹒３７０ 最低價 ０﹒２５０

成交股數 ４０９﹒５萬股 成交金額 １１７﹒１１萬

１０天平均 ０﹒３１５ 歷史波幅％ １３８﹒９１９

２０天平均 ０﹒２４９ 加權平均價 ０﹒２８６

５０天平均 ０﹒１９８ ＲＳＩ１４ ５４﹒５１７

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股份狀態：跌穿１０天線；暫連跌３日，累計跌幅２７﹒６３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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ＲＩＭＢＡＣＯ（０１９５３） ０﹒２７５ －１６﹒６７

水發興業（００７５０） １﹒１５０ －４﹒１７

集一控股（０１４９５） ０﹒６００ ＋５﹒２６

日贏（０１７４１） １﹒７３０ ＋１﹒７６

金侖（０１７８３） ０﹒５００ －１﹒９６

中邦環境（０１８５５） ４﹒２７０ －０﹒４７

信越（０６０３８） ０﹒１７４ ＋１﹒１６

靛藍星（０８３７３） ０﹒２３９ ＋０﹒４２

怡康泰（０８４４５） ０﹒９１０ －７﹒１４

綠城管理（０９９７９） ６﹒１１０ －０﹒８１

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（ｅｄ）

