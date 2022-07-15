《異動股》阿里健康（００２４１）跌逾３％，報５﹒１５元

《經濟通通訊社１５日專訊》阿里健康（００２４１）跌３﹒２％，報５﹒１５元，最低價

５﹒１５元，最高價５﹒３１元；成交５２９﹒８萬股，成交金額２７６２﹒７４萬元；主動買

沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１１３﹒０５萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額

１５７﹒８４萬元，加權平均成交價５﹒２２１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額

１１６﹒２萬元，加權平均成交價５﹒２１元。

現時，恒生指數報２０５０５，跌２４５點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報７０３８，

跌８７點或１﹒２３％；恒生科技指數報４５００，跌８７點或１﹒９％；主板成交

１７７﹒３１億元。

上證綜合指數報３２６２，跌１８點或０﹒５８％，成交７５７﹒０５億元人民幣。

深證成份指數報１２５６７，跌３５點或０﹒２８％，成交５３１﹒０１億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒１５０ 變動 －３﹒２０％

最高價 ５﹒３１０ 最低價 ５﹒１５０

成交股數 ５２９﹒８萬股 成交金額 ２７６２﹒７４萬

１０天平均 ５﹒４１７ 歷史波幅％ ９０﹒６０１

２０天平均 ５﹒３４９ 加權平均價 ５﹒２１５

５０天平均 ４﹒６５９ ＲＳＩ１４ ５０﹒１６９

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股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１１３﹒０５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里健康（００２４１） ５﹒１５ －３﹒２０

騰訊（００７００） ３３０﹒４０ －１﹒３７

快手（０１０２４） ７８﹒２５ －２﹒８６

小米（０１８１０） １２﹒６８ －０﹒７８

美團（０３６９０） １８０﹒８０ －０﹒９３

京東集團（０９６１８） ２４０﹒２０ －１﹒５６

嗶哩嗶哩（０９６２６） １７９﹒５０ －５﹒３３

百度（０９８８８） １３９﹒４０ －３﹒４０

阿里（０９９８８） １０４﹒００ －４﹒３２

網易（０９９９９） １３７﹒６０ －２﹒１３

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（ｅｄ）

