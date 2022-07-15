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00241 阿里健康
即時 按盤價 跌5.030 -0.290 (-5.451%)
大手異動

15/07/2022 09:42

《異動股》阿里健康（００２４１）跌逾３％，報５﹒１５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》阿里健康（００２４１）跌３﹒２％，報５﹒１５元，最低價
５﹒１５元，最高價５﹒３１元；成交５２９﹒８萬股，成交金額２７６２﹒７４萬元；主動買
沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１１３﹒０５萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額
１５７﹒８４萬元，加權平均成交價５﹒２２１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額
１１６﹒２萬元，加權平均成交價５﹒２１元。
　　現時，恒生指數報２０５０５，跌２４５點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報７０３８，
跌８７點或１﹒２３％；恒生科技指數報４５００，跌８７點或１﹒９％；主板成交
１７７﹒３１億元。
　　上證綜合指數報３２６２，跌１８點或０﹒５８％，成交７５７﹒０５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６７，跌３５點或０﹒２８％，成交５３１﹒０１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　５﹒１５０　變動　　　　　　－３﹒２０％
　　最高價　　　　　５﹒３１０　最低價　　　　　　５﹒１５０
　　成交股數　　５２９﹒８萬股　成交金額　　２７６２﹒７４萬
　　１０天平均　　　５﹒４１７　歷史波幅％　　　９０﹒６０１
　　２０天平均　　　５﹒３４９　加權平均價　　　　５﹒２１５
　　５０天平均　　　４﹒６５９　ＲＳＩ１４　　　５０﹒１６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１１３﹒０５萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　　５﹒１５　－３﹒２０
　　騰訊（００７００）　　　３３０﹒４０　－１﹒３７
　　快手（０１０２４）　　　　７８﹒２５　－２﹒８６
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒６８　－０﹒７８
　　美團（０３６９０）　　　１８０﹒８０　－０﹒９３
　　京東集團（０９６１８）　２４０﹒２０　－１﹒５６
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１７９﹒５０　－５﹒３３
　　百度（０９８８８）　　　１３９﹒４０　－３﹒４０
　　阿里（０９９８８）　　　１０４﹒００　－４﹒３２
　　網易（０９９９９）　　　１３７﹒６０　－２﹒１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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