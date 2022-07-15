《異動股》阿里健康（００２４１）跌逾３％，報５﹒１５元

《經濟通通訊社１５日專訊》阿里健康（００２４１）跌３﹒２％，報５﹒１５元，最低價
５﹒１５元，最高價５﹒３１元；成交５２９﹒８萬股，成交金額２７６２﹒７４萬元；主動買
沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１１３﹒０５萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額
１５７﹒８４萬元，加權平均成交價５﹒２２１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額
１１６﹒２萬元，加權平均成交價５﹒２１元。
現時，恒生指數報２０５０５，跌２４５點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報７０３８，
跌８７點或１﹒２３％；恒生科技指數報４５００，跌８７點或１﹒９％；主板成交
１７７﹒３１億元。
上證綜合指數報３２６２，跌１８點或０﹒５８％，成交７５７﹒０５億元人民幣。
深證成份指數報１２５６７，跌３５點或０﹒２８％，成交５３１﹒０１億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒１５０ 變動 －３﹒２０％
最高價 ５﹒３１０ 最低價 ５﹒１５０
成交股數 ５２９﹒８萬股 成交金額 ２７６２﹒７４萬
１０天平均 ５﹒４１７ 歷史波幅％ ９０﹒６０１
２０天平均 ５﹒３４９ 加權平均價 ５﹒２１５
５０天平均 ４﹒６５９ ＲＳＩ１４ ５０﹒１６９
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股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１１３﹒０５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里健康（００２４１） ５﹒１５ －３﹒２０
騰訊（００７００） ３３０﹒４０ －１﹒３７
快手（０１０２４） ７８﹒２５ －２﹒８６
小米（０１８１０） １２﹒６８ －０﹒７８
美團（０３６９０） １８０﹒８０ －０﹒９３
京東集團（０９６１８） ２４０﹒２０ －１﹒５６
嗶哩嗶哩（０９６２６） １７９﹒５０ －５﹒３３
百度（０９８８８） １３９﹒４０ －３﹒４０
阿里（０９９８８） １０４﹒００ －４﹒３２
網易（０９９９９） １３７﹒６０ －２﹒１３
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（ｅｄ）
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