《異動股》藥明生物跌逾３％失守１０天線，報７７﹒０５元

《經濟通通訊社１５日專訊》藥明生物（０２２６９）跌３﹒０２％，報７７﹒０５元，跌

穿１０天線（７９﹒０２５元），最低價７７元，最高價７９﹒４元；成交１６０﹒９６萬股，

成交金額１﹒２６億元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出３１２７﹒２９萬元。現時

最大淨被動買入券商為麥格理資本，金額８３９﹒６８萬元，加權平均成交價７８﹒０１５元；

現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４２４﹒５２萬元，加權平均成交價７８﹒２７１

元。

現時，恒生指數報２０５０９，跌２４２點或１﹒１７％；恒生中國企業指數報７０３９，

跌８６點或１﹒２１％；恒生科技指數報４４９６，跌９０點或１﹒９８％；主板成交

１８６﹒５１億元。

上證綜合指數報３２６５，跌１５點或０﹒４８％，成交７８８﹒６１億元人民幣。

深證成份指數報１２５８６，跌１６點或０﹒１３％，成交５６３﹒０９億元人民幣。



基本資料

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現價 ７７﹒０５０ 變動 －３﹒０２％

最高價 ７９﹒４００ 最低價 ７７﹒０００

成交股數 １６０﹒９６萬股 成交金額 １﹒２６億

１０天平均 ７９﹒０２５ 歷史波幅％ ６４﹒５８４

２０天平均 ７５﹒４２２ 加權平均價 ７８﹒２４３

５０天平均 ６４﹒８１３ ＲＳＩ１４ ５６﹒３５５

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出３１２７﹒２９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ７７﹒０５ －３﹒０２

匯控（００００５） ４７﹒８０ －２﹒４５

港交所（００３８８） ３５８﹒６０ －０﹒９４

騰訊（００７００） ３３０﹒２０ －１﹒４３

建行（００９３９） ４﹒９１ －１﹒６０

中移動（００９４１） ４８﹒９５ －０﹒６１

友邦（０１２９９） ８２﹒７０ －０﹒１８

平保（０２３１８） ４８﹒１０ ＋０﹒１０

美團（０３６９０） １８０﹒４０ －１﹒１５

阿里（０９９８８） １０４﹒００ －４﹒３２

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（ｅｄ）

