《異動股》藥明生物跌逾３％失守１０天線，報７７﹒０５元

《經濟通通訊社１５日專訊》藥明生物（０２２６９）跌３﹒０２％，報７７﹒０５元，跌
穿１０天線（７９﹒０２５元），最低價７７元，最高價７９﹒４元；成交１６０﹒９６萬股，
成交金額１﹒２６億元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出３１２７﹒２９萬元。現時
最大淨被動買入券商為麥格理資本，金額８３９﹒６８萬元，加權平均成交價７８﹒０１５元；
現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４２４﹒５２萬元，加權平均成交價７８﹒２７１
元。
現時，恒生指數報２０５０９，跌２４２點或１﹒１７％；恒生中國企業指數報７０３９，
跌８６點或１﹒２１％；恒生科技指數報４４９６，跌９０點或１﹒９８％；主板成交
１８６﹒５１億元。
上證綜合指數報３２６５，跌１５點或０﹒４８％，成交７８８﹒６１億元人民幣。
深證成份指數報１２５８６，跌１６點或０﹒１３％，成交５６３﹒０９億元人民幣。
基本資料
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現價 ７７﹒０５０ 變動 －３﹒０２％
最高價 ７９﹒４００ 最低價 ７７﹒０００
成交股數 １６０﹒９６萬股 成交金額 １﹒２６億
１０天平均 ７９﹒０２５ 歷史波幅％ ６４﹒５８４
２０天平均 ７５﹒４２２ 加權平均價 ７８﹒２４３
５０天平均 ６４﹒８１３ ＲＳＩ１４ ５６﹒３５５
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出３１２７﹒２９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） ７７﹒０５ －３﹒０２
匯控（００００５） ４７﹒８０ －２﹒４５
港交所（００３８８） ３５８﹒６０ －０﹒９４
騰訊（００７００） ３３０﹒２０ －１﹒４３
建行（００９３９） ４﹒９１ －１﹒６０
中移動（００９４１） ４８﹒９５ －０﹒６１
友邦（０１２９９） ８２﹒７０ －０﹒１８
平保（０２３１８） ４８﹒１０ ＋０﹒１０
美團（０３６９０） １８０﹒４０ －１﹒１５
阿里（０９９８８） １０４﹒００ －４﹒３２
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（ｅｄ）
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