《經濟通通訊社１５日專訊》友邦（０１２９９）於９：４３ａｍ錄得１手２２２﹒２萬股
交叉盤，每股造８２﹒６２５元，較上日收市價低０﹒２７％，涉資１﹒８４億元。
友邦現價跌０﹒１２％，報８２﹒７５元；成交７４０﹒６萬股，成交金額６﹒１１億元，
主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１０５６﹒１２萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
15/07/2022 09:44
《大手成交》友邦一手約２２２萬股交叉盤，涉資１﹒８４億元
《經濟通通訊社１５日專訊》友邦（０１２９９）於９：４３ａｍ錄得１手２２２﹒２萬股
交叉盤，每股造８２﹒６２５元，較上日收市價低０﹒２７％，涉資１﹒８４億元。
友邦現價跌０﹒１２％，報８２﹒７５元；成交７４０﹒６萬股，成交金額６﹒１１億元，
主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１０５６﹒１２萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
上一篇新聞︰15/07/2022 10:07 《大手成交》友邦一手約１０４萬股交叉盤，涉資８５８３萬元
下一篇新聞︰15/07/2022 09:31 《大手成交》友邦等４家公司上午９：３０大手交易
15/07/2022 11:19 《大手成交》友邦等２家公司上午１１：１８大手交易
15/07/2022 11:12 《大手成交》友邦一手１００萬股交叉盤，涉資８２９８萬元
15/07/2022 10:18 《大手成交》友邦一手約３８萬股交叉盤，涉資３１３７萬元
14/07/2022 09:05 《大手成交》百度等７家公司上午９：０４市前大手交易
13/07/2022 09:06 《大手成交》友邦等５家公司上午９：０５市前大手交易
|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰