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09992 泡泡瑪特
即時 按盤價 跌25.600 -2.600 (-9.220%)
大手異動

15/07/2022 09:50

《異動股》泡泡瑪特跌逾３％創新低，報２７﹒２５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）跌３﹒３７％，報２７﹒２５元，最
低價２７﹒１５元，創上市新低，最高價２８﹒５元；成交１２２﹒９２萬股，成交金額
３３９７﹒６萬元；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出１３７３﹒４萬元。現時最大淨
被動買入券商為中國投資信息，金額２９８﹒８２萬元，加權平均成交價２７﹒５８１元；現時
最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１５７﹒５８萬元，加權平均成交價２７﹒７２７元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅９﹒０２％。
　　現時，恒生指數報２０５０５，跌２４６點或１﹒１９％；恒生中國企業指數報７０３４，
跌９１點或１﹒２８％；恒生科技指數報４４９９，跌８７點或１﹒９１％；主板成交
２４１﹒８７億元。
　　上證綜合指數報３２６４，跌１７點或０﹒５４％，成交１０４３﹒０３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６８，跌３３點或０﹒２７％，成交７３０﹒９８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２７﹒２５０　變動　　　　　－３﹒３７％
　　最高價　　　　　２８﹒５００　最低價　　　　２７﹒１５０
　　成交股數　　１２２﹒９２萬股　成交金額　　３３９７﹒６萬
　　１０天平均　　　３２﹒４５５　歷史波幅％　　６２﹒１７７
　　２０天平均　　　３４﹒４３５　加權平均價　　２７﹒６４１
　　５０天平均　　　３３﹒１６６　ＲＳＩ１４　　３０﹒３８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出１３７３﹒４萬元；暫連跌
２日，累計跌幅９﹒０２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　泡泡瑪特（０９９９２）　２７﹒２５０　－３﹒３７
　　彩星集團（００６３５）　　０﹒６６０　　　無升跌
　　凱知樂（０２１２２）　　　０﹒１３１　－０﹒７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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