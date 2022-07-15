《異動股》泡泡瑪特跌逾３％創新低，報２７﹒２５元

《經濟通通訊社１５日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）跌３﹒３７％，報２７﹒２５元，最
低價２７﹒１５元，創上市新低，最高價２８﹒５元；成交１２２﹒９２萬股，成交金額
３３９７﹒６萬元；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出１３７３﹒４萬元。現時最大淨
被動買入券商為中國投資信息，金額２９８﹒８２萬元，加權平均成交價２７﹒５８１元；現時
最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１５７﹒５８萬元，加權平均成交價２７﹒７２７元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅９﹒０２％。
現時，恒生指數報２０５０５，跌２４６點或１﹒１９％；恒生中國企業指數報７０３４，
跌９１點或１﹒２８％；恒生科技指數報４４９９，跌８７點或１﹒９１％；主板成交
２４１﹒８７億元。
上證綜合指數報３２６４，跌１７點或０﹒５４％，成交１０４３﹒０３億元人民幣。
深證成份指數報１２５６８，跌３３點或０﹒２７％，成交７３０﹒９８億元人民幣。
基本資料
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現價 ２７﹒２５０ 變動 －３﹒３７％
最高價 ２８﹒５００ 最低價 ２７﹒１５０
成交股數 １２２﹒９２萬股 成交金額 ３３９７﹒６萬
１０天平均 ３２﹒４５５ 歷史波幅％ ６２﹒１７７
２０天平均 ３４﹒４３５ 加權平均價 ２７﹒６４１
５０天平均 ３３﹒１６６ ＲＳＩ１４ ３０﹒３８６
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出１３７３﹒４萬元；暫連跌
２日，累計跌幅９﹒０２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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泡泡瑪特（０９９９２） ２７﹒２５０ －３﹒３７
彩星集團（００６３５） ０﹒６６０ 無升跌
凱知樂（０２１２２） ０﹒１３１ －０﹒７６
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（ｅｄ）
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