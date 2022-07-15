  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01398 工商銀行
即時 按盤價 跌4.010 -0.040 (-0.988%)
大手異動

15/07/2022 09:55

《大手成交》工行一手７８０萬股交叉盤，涉資３１５５萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》工行（０１３９８）於９：５４ａｍ錄得１手７８０萬股交叉
盤，每股造４﹒０４５元，較上日收市價低０﹒１２％，涉資３１５５﹒１萬元。
　　工行現價跌０﹒４９％，報４﹒０３元；成交４１５１﹒２３萬股，成交金額１﹒６７億元
，主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入３６３８﹒９６萬元。（ｒｗ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰15/07/2022 09:26  《異動股》眾內銀急澄清房貸規模不大，招行跌２％，平保跌１％

其他大手異動
More

08/07/2022 09:06  《大手成交》藥明生物等５家公司上午９：０５市前大手交易

04/07/2022 09:36  《異動股》港交所（３８８）急跌逾４％，保險股、銀行股同捱沽

20/06/2022 09:02  《大手成交》阿里等５家公司上午９：０１市前大手交易

13/06/2022 09:06  《大手成交》友邦等多家公司上午９：０５市前大手交易

02/06/2022 09:06  《大手成交》友邦等４家公司上午９：０５市前大手交易

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金