《經濟通通訊社１５日專訊》工行（０１３９８）於９：５４ａｍ錄得１手７８０萬股交叉
盤，每股造４﹒０４５元，較上日收市價低０﹒１２％，涉資３１５５﹒１萬元。
工行現價跌０﹒４９％，報４﹒０３元；成交４１５１﹒２３萬股，成交金額１﹒６７億元
，主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入３６３８﹒９６萬元。（ｒｗ）
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15/07/2022 09:55
《大手成交》工行一手７８０萬股交叉盤，涉資３１５５萬元
《經濟通通訊社１５日專訊》工行（０１３９８）於９：５４ａｍ錄得１手７８０萬股交叉
盤，每股造４﹒０４５元，較上日收市價低０﹒１２％，涉資３１５５﹒１萬元。
工行現價跌０﹒４９％，報４﹒０３元；成交４１５１﹒２３萬股，成交金額１﹒６７億元
，主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入３６３８﹒９６萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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