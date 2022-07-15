《異動股》吉利升逾３％突破２０天線，報１７﹒１６元

《經濟通通訊社１５日專訊》吉利（００１７５）升３﹒３７％，報１７﹒１６元，升穿
２０天線（１６﹒９０６元），最高價１７﹒１８元，最低價１６﹒５２元；成交１９５９﹒８
萬股，成交金額３﹒３１億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入７９７２﹒６１萬元
。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額３５８﹒８７萬元，加權平均成交價
１６﹒８８元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額１４６９﹒８１萬元，加權
平均成交價１６﹒８４３元。
現時，恒生指數報２０６０８，跌１４２點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報７０８５，
跌４０點或０﹒５７％；恒生科技指數報４５３３，跌５４點或１﹒１８％；主板成交
３３９﹒２４億元。
上證綜合指數報３２８３，升１點或０﹒０６％，成交１５３９﹒９２億元人民幣。
深證成份指數報１２６４０，升３７點或０﹒３％，成交１０６５﹒７７億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １７﹒１６０ 變動 ＋３﹒３７％
最高價 １７﹒１８０ 最低價 １６﹒５２０
成交股數 １９５９﹒８萬股 成交金額 ３﹒３１億
１０天平均 １６﹒９５２ 歷史波幅％ ６３﹒１６２
２０天平均 １６﹒９０６ 加權平均價 １６﹒８８２
５０天平均 １５﹒０２４ ＲＳＩ１４ ５６﹒５０２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入７９７２﹒６１萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
吉利（００１７５） １７﹒１６ ＋３﹒３７
力勁（００５５８） １３﹒６８ ＋５﹒２３
中升（００８８１） ５３﹒４５ ＋０﹒３８
比亞迪（０１２１１） ２９６﹒４０ ＋４﹒７３
贛鋒鋰業（０１７７２） ７９﹒３５ ＋３﹒２５
北汽（０１９５８） ２﹒３０ ＋０﹒８８
理想汽車（０２０１５） １５４﹒４０ ＋２﹒３９
廣汽（０２２３８） ７﹒８７ ＋３﹒６９
長汽（０２３３３） １３﹒４８ ＋２﹒４３
小鵬汽車（０９８６８） １２０﹒２０ ＋１﹒７８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動