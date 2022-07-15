《異動股》吉利升逾３％突破２０天線，報１７﹒１６元

《經濟通通訊社１５日專訊》吉利（００１７５）升３﹒３７％，報１７﹒１６元，升穿

２０天線（１６﹒９０６元），最高價１７﹒１８元，最低價１６﹒５２元；成交１９５９﹒８

萬股，成交金額３﹒３１億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入７９７２﹒６１萬元

。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額３５８﹒８７萬元，加權平均成交價

１６﹒８８元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額１４６９﹒８１萬元，加權

平均成交價１６﹒８４３元。

現時，恒生指數報２０６０８，跌１４２點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報７０８５，

跌４０點或０﹒５７％；恒生科技指數報４５３３，跌５４點或１﹒１８％；主板成交

３３９﹒２４億元。

上證綜合指數報３２８３，升１點或０﹒０６％，成交１５３９﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報１２６４０，升３７點或０﹒３％，成交１０６５﹒７７億元人民幣。



基本資料

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現價 １７﹒１６０ 變動 ＋３﹒３７％

最高價 １７﹒１８０ 最低價 １６﹒５２０

成交股數 １９５９﹒８萬股 成交金額 ３﹒３１億

１０天平均 １６﹒９５２ 歷史波幅％ ６３﹒１６２

２０天平均 １６﹒９０６ 加權平均價 １６﹒８８２

５０天平均 １５﹒０２４ ＲＳＩ１４ ５６﹒５０２

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入７９７２﹒６１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利（００１７５） １７﹒１６ ＋３﹒３７

力勁（００５５８） １３﹒６８ ＋５﹒２３

中升（００８８１） ５３﹒４５ ＋０﹒３８

比亞迪（０１２１１） ２９６﹒４０ ＋４﹒７３

贛鋒鋰業（０１７７２） ７９﹒３５ ＋３﹒２５

北汽（０１９５８） ２﹒３０ ＋０﹒８８

理想汽車（０２０１５） １５４﹒４０ ＋２﹒３９

廣汽（０２２３８） ７﹒８７ ＋３﹒６９

長汽（０２３３３） １３﹒４８ ＋２﹒４３

小鵬汽車（０９８６８） １２０﹒２０ ＋１﹒７８

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（ｅｄ）

