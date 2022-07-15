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00175 吉利汽車
即時 按盤價 升16.680 +0.080 (+0.482%)
大手異動

15/07/2022 10:07

《異動股》吉利升逾３％突破２０天線，報１７﹒１６元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》吉利（００１７５）升３﹒３７％，報１７﹒１６元，升穿
２０天線（１６﹒９０６元），最高價１７﹒１８元，最低價１６﹒５２元；成交１９５９﹒８
萬股，成交金額３﹒３１億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入７９７２﹒６１萬元
。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額３５８﹒８７萬元，加權平均成交價
１６﹒８８元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額１４６９﹒８１萬元，加權
平均成交價１６﹒８４３元。
　　現時，恒生指數報２０６０８，跌１４２點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報７０８５，
跌４０點或０﹒５７％；恒生科技指數報４５３３，跌５４點或１﹒１８％；主板成交
３３９﹒２４億元。
　　上證綜合指數報３２８３，升１點或０﹒０６％，成交１５３９﹒９２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６４０，升３７點或０﹒３％，成交１０６５﹒７７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１７﹒１６０　變動　　　　＋３﹒３７％
　　最高價　　　　　１７﹒１８０　最低價　　　１６﹒５２０
　　成交股數　　１９５９﹒８萬股　成交金額　　　３﹒３１億
　　１０天平均　　　１６﹒９５２　歷史波幅％　６３﹒１６２
　　２０天平均　　　１６﹒９０６　加權平均價　１６﹒８８２
　　５０天平均　　　１５﹒０２４　ＲＳＩ１４　５６﹒５０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入７９７２﹒６１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利（００１７５）　　　　１７﹒１６　＋３﹒３７
　　力勁（００５５８）　　　　１３﹒６８　＋５﹒２３
　　中升（００８８１）　　　　５３﹒４５　＋０﹒３８
　　比亞迪（０１２１１）　　２９６﹒４０　＋４﹒７３
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７９﹒３５　＋３﹒２５
　　北汽（０１９５８）　　　　　２﹒３０　＋０﹒８８
　　理想汽車（０２０１５）　１５４﹒４０　＋２﹒３９
　　廣汽（０２２３８）　　　　　７﹒８７　＋３﹒６９
　　長汽（０２３３３）　　　　１３﹒４８　＋２﹒４３
　　小鵬汽車（０９８６８）　１２０﹒２０　＋１﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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