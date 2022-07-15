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06862 海底撈
即時 按盤價 跌16.020 -0.680 (-4.072%)
大手異動

15/07/2022 10:14

《異動股》海底撈跌逾３％失守２０天線，報１６﹒１４元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》海底撈（０６８６２）跌３﹒３５％，報１６﹒１４元，跌穿
２０天線（１６﹒６８５元），最低價１６﹒１４元，最高價１６﹒６６元；成交５６７﹒９５
萬股，成交金額９３２４﹒６萬元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出６３４﹒７１萬
元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額２４０﹒２４萬元，加權平均成交價
１６﹒３６４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４９３﹒７６萬元，加權平均成
交價１６﹒３５９元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒２８％。
　　現時，恒生指數報２０６０７，跌１４３點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報７０８４，
跌４１點或０﹒５８％；恒生科技指數報４５３１，跌５６點或１﹒２２％；主板成交
３７０﹒２５億元。
　　上證綜合指數報３２７８，跌３點或０﹒１１％，成交１６９２﹒３５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６１６，升１３點或０﹒１１％，成交１１６９﹒０５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒１４０　變動　　　　　－３﹒３５％
　　最高價　　　　　１６﹒６６０　最低價　　　　１６﹒１４０
　　成交股數　　５６７﹒９５萬股　成交金額　　９３２４﹒６萬
　　１０天平均　　　１６﹒８３８　歷史波幅％　　６４﹒１１５
　　２０天平均　　　１６﹒６８５　加權平均價　　１６﹒４１８
　　５０天平均　　　１５﹒３４６　ＲＳＩ１４　　４８﹒５９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出６３４﹒７１萬元；暫連
跌２日，累計跌幅５﹒２８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒１４　－３﹒３５
　　潤啤（００２９１）　　　５２﹒７０　－０﹒０９
　　頤海（０１５７９）　　　２５﹒１０　－０﹒２０
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒６５　＋０﹒８９
　　安踏（０２０２０）　　　９５﹒００　＋０﹒９０
　　申洲（０２３１３）　　　８４﹒００　＋１﹒０２
　　蒙牛（０２３１９）　　　３８﹒４０　＋０﹒９２
　　李寧（０２３３１）　　　６８﹒０５　＋１﹒４９
　　中國飛鶴（０６１８６）　　８﹒２３　＋０﹒３７
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒９０　－１﹒７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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