《異動股》海底撈跌逾３％失守２０天線，報１６﹒１４元

《經濟通通訊社１５日專訊》海底撈（０６８６２）跌３﹒３５％，報１６﹒１４元，跌穿
２０天線（１６﹒６８５元），最低價１６﹒１４元，最高價１６﹒６６元；成交５６７﹒９５
萬股，成交金額９３２４﹒６萬元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出６３４﹒７１萬
元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額２４０﹒２４萬元，加權平均成交價
１６﹒３６４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４９３﹒７６萬元，加權平均成
交價１６﹒３５９元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒２８％。
現時，恒生指數報２０６０７，跌１４３點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報７０８４，
跌４１點或０﹒５８％；恒生科技指數報４５３１，跌５６點或１﹒２２％；主板成交
３７０﹒２５億元。
上證綜合指數報３２７８，跌３點或０﹒１１％，成交１６９２﹒３５億元人民幣。
深證成份指數報１２６１６，升１３點或０﹒１１％，成交１１６９﹒０５億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒１４０ 變動 －３﹒３５％
最高價 １６﹒６６０ 最低價 １６﹒１４０
成交股數 ５６７﹒９５萬股 成交金額 ９３２４﹒６萬
１０天平均 １６﹒８３８ 歷史波幅％ ６４﹒１１５
２０天平均 １６﹒６８５ 加權平均價 １６﹒４１８
５０天平均 １５﹒３４６ ＲＳＩ１４ ４８﹒５９９
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出６３４﹒７１萬元；暫連
跌２日，累計跌幅５﹒２８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海底撈（０６８６２） １６﹒１４ －３﹒３５
潤啤（００２９１） ５２﹒７０ －０﹒０９
頤海（０１５７９） ２５﹒１０ －０﹒２０
百威亞太（０１８７６） ２２﹒６５ ＋０﹒８９
安踏（０２０２０） ９５﹒００ ＋０﹒９０
申洲（０２３１３） ８４﹒００ ＋１﹒０２
蒙牛（０２３１９） ３８﹒４０ ＋０﹒９２
李寧（０２３３１） ６８﹒０５ ＋１﹒４９
中國飛鶴（０６１８６） ８﹒２３ ＋０﹒３７
九毛九（０９９２２） １７﹒９０ －１﹒７６
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（ｅｄ）
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