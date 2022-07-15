《異動股》海底撈跌逾３％失守２０天線，報１６﹒１４元

《經濟通通訊社１５日專訊》海底撈（０６８６２）跌３﹒３５％，報１６﹒１４元，跌穿

２０天線（１６﹒６８５元），最低價１６﹒１４元，最高價１６﹒６６元；成交５６７﹒９５

萬股，成交金額９３２４﹒６萬元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出６３４﹒７１萬

元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額２４０﹒２４萬元，加權平均成交價

１６﹒３６４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４９３﹒７６萬元，加權平均成

交價１６﹒３５９元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒２８％。

現時，恒生指數報２０６０７，跌１４３點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報７０８４，

跌４１點或０﹒５８％；恒生科技指數報４５３１，跌５６點或１﹒２２％；主板成交

３７０﹒２５億元。

上證綜合指數報３２７８，跌３點或０﹒１１％，成交１６９２﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報１２６１６，升１３點或０﹒１１％，成交１１６９﹒０５億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒１４０ 變動 －３﹒３５％

最高價 １６﹒６６０ 最低價 １６﹒１４０

成交股數 ５６７﹒９５萬股 成交金額 ９３２４﹒６萬

１０天平均 １６﹒８３８ 歷史波幅％ ６４﹒１１５

２０天平均 １６﹒６８５ 加權平均價 １６﹒４１８

５０天平均 １５﹒３４６ ＲＳＩ１４ ４８﹒５９９

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出６３４﹒７１萬元；暫連

跌２日，累計跌幅５﹒２８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １６﹒１４ －３﹒３５

潤啤（００２９１） ５２﹒７０ －０﹒０９

頤海（０１５７９） ２５﹒１０ －０﹒２０

百威亞太（０１８７６） ２２﹒６５ ＋０﹒８９

安踏（０２０２０） ９５﹒００ ＋０﹒９０

申洲（０２３１３） ８４﹒００ ＋１﹒０２

蒙牛（０２３１９） ３８﹒４０ ＋０﹒９２

李寧（０２３３１） ６８﹒０５ ＋１﹒４９

中國飛鶴（０６１８６） ８﹒２３ ＋０﹒３７

九毛九（０９９２２） １７﹒９０ －１﹒７６

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（ｅｄ）

