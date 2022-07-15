《經濟通通訊社１５日專訊》友邦（０１２９９）於１０：１７ａｍ錄得１手３７﹒９萬股
交叉盤，每股造８２﹒７７５元，較上日收市價低０﹒０９％，涉資３１３７﹒１７萬元。
友邦現價跌０﹒１２％，報８２﹒７５元；成交１１２９﹒２１萬股，成交金額９﹒３３億
元，主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１１２３萬元。（ｒｗ）
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15/07/2022 10:18
《大手成交》友邦一手約３８萬股交叉盤，涉資３１３７萬元
《經濟通通訊社１５日專訊》友邦（０１２９９）於１０：１７ａｍ錄得１手３７﹒９萬股
交叉盤，每股造８２﹒７７５元，較上日收市價低０﹒０９％，涉資３１３７﹒１７萬元。
友邦現價跌０﹒１２％，報８２﹒７５元；成交１１２９﹒２１萬股，成交金額９﹒３３億
元，主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１１２３萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰15/07/2022 11:12 《大手成交》友邦一手１００萬股交叉盤，涉資８２９８萬元
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15/07/2022 13:39 《大手成交》友邦一手２００萬股交叉盤，涉資１﹒６５億元
15/07/2022 11:19 《大手成交》友邦等２家公司上午１１：１８大手交易
15/07/2022 09:44 《大手成交》友邦一手約２２２萬股交叉盤，涉資１﹒８４億元
15/07/2022 09:31 《大手成交》友邦等４家公司上午９：３０大手交易
14/07/2022 09:05 《大手成交》百度等７家公司上午９：０４市前大手交易
|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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