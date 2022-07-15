《經濟通通訊社１５日專訊》阿里（０９９８８）於１０：２０ａｍ錄得１手２９﹒１４萬
股交叉盤，每股造１０５﹒３５元，較上日收市價低３﹒０８％，涉資３０６９﹒９萬元。
阿里現價跌２﹒９４％，報１０５﹒５元；成交１９０３﹒４１萬股，成交金額１９﹒８１
億元，主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入４﹒７４億元。（ｒｗ）
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15/07/2022 10:21
《大手成交》阿里一手約２９萬股交叉盤，涉資３０７０萬元
《經濟通通訊社１５日專訊》阿里（０９９８８）於１０：２０ａｍ錄得１手２９﹒１４萬
股交叉盤，每股造１０５﹒３５元，較上日收市價低３﹒０８％，涉資３０６９﹒９萬元。
阿里現價跌２﹒９４％，報１０５﹒５元；成交１９０３﹒４１萬股，成交金額１９﹒８１
億元，主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入４﹒７４億元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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