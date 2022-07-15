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00102 凱升控股
即時 按盤價 升0.242 +0.032 (+15.238%)
大手異動

15/07/2022 10:22

《異動股》凱升（００１０２）漲逾２１％，報０﹒２５５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》凱升（００１０２）升２１﹒４３％，報０﹒２５５元，最高
價０﹒２５５元，創１個月新高，最低價０﹒２元；成交９５６７﹒６萬股，成交金額
２２０９﹒５７萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３４７﹒３１萬元。現時最大
淨被動買入券商為長橋證券香港，金額１０﹒８４萬元，加權平均成交價０﹒２２４元；現時最
大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額６９﹒０１萬元，加權平均成交價０﹒２２４元。以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅５５﹒４９％。
　　現時，恒生指數報２０６４７，跌１０３點或０﹒５％；恒生中國企業指數報７１０３，跌
２２點或０﹒３１％；恒生科技指數報４５５４，跌３３點或０﹒７３％；主板成交
４０３﹒０６億元。
　　上證綜合指數報３２８７，升５點或０﹒１６％，成交１８５７﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６５７，升５４點或０﹒４３％，成交１２７０﹒７８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒２５５　變動　　　　　＋２１﹒４３％
　　最高價　　　　　　０﹒２５５　最低價　　　　　　０﹒２００
　　成交股數　　９５６７﹒６萬股　成交金額　　２２０９﹒５７萬
　　１０天平均　　　　０﹒１２０　歷史波幅％　　３７１﹒６９３
　　２０天平均　　　　０﹒１００　加權平均價　　　　０﹒２３１
　　５０天平均　　　　０﹒０９４　ＲＳＩ１４　　　９７﹒２７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３４７﹒３１萬元；暫連
升２日，累計升幅５５﹒４９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　凱升（００１０２）　　　　　０﹒２５５　＋２１﹒４３
　　銀娛（０００２７）　　　　４５﹒９００　　＋０﹒６６
　　新濠（００２００）　　　　　５﹒３３０　　＋０﹒３８
　　信德（００２４２）　　　　　１﹒５２０　　＋０﹒６６
　　澳博（００８８０）　　　　　３﹒２５０　　－０﹒３１
　　永利澳門（０１１２８）　　　４﹒９５０　　＋０﹒２０
　　金沙（０１９２８）　　　　１７﹒６００　　＋０﹒５７
　　美高梅（０２２８２）　　　　４﹒２１０　　＋０﹒７２
　　金界（０３９１８）　　　　　６﹒４００　　　　無升跌
　　ＤＹＮＡＭ（０６８８９）　　７﹒１１０　　－０﹒４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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