《異動股》凱升（００１０２）漲逾２１％，報０﹒２５５元

《經濟通通訊社１５日專訊》凱升（００１０２）升２１﹒４３％，報０﹒２５５元，最高

價０﹒２５５元，創１個月新高，最低價０﹒２元；成交９５６７﹒６萬股，成交金額

２２０９﹒５７萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３４７﹒３１萬元。現時最大

淨被動買入券商為長橋證券香港，金額１０﹒８４萬元，加權平均成交價０﹒２２４元；現時最

大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額６９﹒０１萬元，加權平均成交價０﹒２２４元。以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅５５﹒４９％。

現時，恒生指數報２０６４７，跌１０３點或０﹒５％；恒生中國企業指數報７１０３，跌

２２點或０﹒３１％；恒生科技指數報４５５４，跌３３點或０﹒７３％；主板成交

４０３﹒０６億元。

上證綜合指數報３２８７，升５點或０﹒１６％，成交１８５７﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１２６５７，升５４點或０﹒４３％，成交１２７０﹒７８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２５５ 變動 ＋２１﹒４３％

最高價 ０﹒２５５ 最低價 ０﹒２００

成交股數 ９５６７﹒６萬股 成交金額 ２２０９﹒５７萬

１０天平均 ０﹒１２０ 歷史波幅％ ３７１﹒６９３

２０天平均 ０﹒１００ 加權平均價 ０﹒２３１

５０天平均 ０﹒０９４ ＲＳＩ１４ ９７﹒２７６

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３４７﹒３１萬元；暫連

升２日，累計升幅５５﹒４９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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凱升（００１０２） ０﹒２５５ ＋２１﹒４３

銀娛（０００２７） ４５﹒９００ ＋０﹒６６

新濠（００２００） ５﹒３３０ ＋０﹒３８

信德（００２４２） １﹒５２０ ＋０﹒６６

澳博（００８８０） ３﹒２５０ －０﹒３１

永利澳門（０１１２８） ４﹒９５０ ＋０﹒２０

金沙（０１９２８） １７﹒６００ ＋０﹒５７

美高梅（０２２８２） ４﹒２１０ ＋０﹒７２

金界（０３９１８） ６﹒４００ 無升跌

ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ７﹒１１０ －０﹒４２

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（ｅｄ）

