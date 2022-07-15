《異動股》凱升（００１０２）漲逾２１％，報０﹒２５５元

《經濟通通訊社１５日專訊》凱升（００１０２）升２１﹒４３％，報０﹒２５５元，最高
價０﹒２５５元，創１個月新高，最低價０﹒２元；成交９５６７﹒６萬股，成交金額
２２０９﹒５７萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３４７﹒３１萬元。現時最大
淨被動買入券商為長橋證券香港，金額１０﹒８４萬元，加權平均成交價０﹒２２４元；現時最
大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額６９﹒０１萬元，加權平均成交價０﹒２２４元。以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅５５﹒４９％。
現時，恒生指數報２０６４７，跌１０３點或０﹒５％；恒生中國企業指數報７１０３，跌
２２點或０﹒３１％；恒生科技指數報４５５４，跌３３點或０﹒７３％；主板成交
４０３﹒０６億元。
上證綜合指數報３２８７，升５點或０﹒１６％，成交１８５７﹒９７億元人民幣。
深證成份指數報１２６５７，升５４點或０﹒４３％，成交１２７０﹒７８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２５５ 變動 ＋２１﹒４３％
最高價 ０﹒２５５ 最低價 ０﹒２００
成交股數 ９５６７﹒６萬股 成交金額 ２２０９﹒５７萬
１０天平均 ０﹒１２０ 歷史波幅％ ３７１﹒６９３
２０天平均 ０﹒１００ 加權平均價 ０﹒２３１
５０天平均 ０﹒０９４ ＲＳＩ１４ ９７﹒２７６
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３４７﹒３１萬元；暫連
升２日，累計升幅５５﹒４９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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凱升（００１０２） ０﹒２５５ ＋２１﹒４３
銀娛（０００２７） ４５﹒９００ ＋０﹒６６
新濠（００２００） ５﹒３３０ ＋０﹒３８
信德（００２４２） １﹒５２０ ＋０﹒６６
澳博（００８８０） ３﹒２５０ －０﹒３１
永利澳門（０１１２８） ４﹒９５０ ＋０﹒２０
金沙（０１９２８） １７﹒６００ ＋０﹒５７
美高梅（０２２８２） ４﹒２１０ ＋０﹒７２
金界（０３９１８） ６﹒４００ 無升跌
ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ７﹒１１０ －０﹒４２
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（ｅｄ）
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