《經濟通通訊社１５日專訊》平保（０２３１８）於１０：２６ａｍ錄得１手２３６﹒５５
萬股交叉盤，每股造４８﹒２７５元，較上日收市價高０﹒４７％，涉資１﹒１４億元。
平保現價升０﹒４２％，報４８﹒２５元；成交１０６６﹒９３萬股，成交金額５﹒１４億
元，主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２６８７﹒４６萬元。（ｒｗ）
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15/07/2022 10:27
《大手成交》平保一手約２３７萬股交叉盤，涉資１﹒１４億元
《經濟通通訊社１５日專訊》平保（０２３１８）於１０：２６ａｍ錄得１手２３６﹒５５
萬股交叉盤，每股造４８﹒２７５元，較上日收市價高０﹒４７％，涉資１﹒１４億元。
平保現價升０﹒４２％，報４８﹒２５元；成交１０６６﹒９３萬股，成交金額５﹒１４億
元，主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２６８７﹒４６萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰15/07/2022 15:14 《異動股》平保（０２３１８）跌近３％，報４６﹒７元
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14/07/2022 13:01 《異動股》平保等２家公司下午１：００異動
14/07/2022 09:43 《異動股》平保（０２３１８）跌逾３％，報４９﹒２５元
14/07/2022 09:05 《大手成交》百度等７家公司上午９：０４市前大手交易
13/07/2022 11:12 《大手成交》平保一手１１５萬股交叉盤，涉資５９４３萬元
12/07/2022 15:49 《大手成交》平保一手１００萬股交叉盤，涉資５１１２萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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