《異動股》李寧升逾３％突破２０天線，報６９﹒１元

《經濟通通訊社１５日專訊》李寧（０２３３１）升３﹒０６％，報６９﹒１元，升穿２０
天線（６８﹒９３元），最高價６９﹒１５元，最低價６６﹒８元；成交２０９﹒５１萬股，成
交金額１﹒４２億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３２８０﹒４２萬元。現時最
大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額７１３﹒０６萬元，加權平均成交價６７﹒７７７元；現
時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額８７６﹒４萬元，加權平均成交價６８﹒２５４元。
現時，恒生指數報２０６３１，跌１１９點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報７０９４，
跌３１點或０﹒４４％；恒生科技指數報４５４４，跌４３點或０﹒９４％；主板成交
４２１﹒２４億元。
上證綜合指數報３２８６，升４點或０﹒１３％，成交１９５９﹒９８億元人民幣。
深證成份指數報１２６５７，升５４點或０﹒４３％，成交１３３６﹒５６億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ６９﹒１００ 變動 ＋３﹒０６％
最高價 ６９﹒１５０ 最低價 ６６﹒８００
成交股數 ２０９﹒５１萬股 成交金額 １﹒４２億
１０天平均 ７０﹒１５０ 歷史波幅％ ４５﹒５６６
２０天平均 ６８﹒９３０ 加權平均價 ６７﹒８４６
５０天平均 ６２﹒７００ ＲＳＩ１４ ５４﹒０３５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３２８０﹒４２萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
李寧（０２３３１） ６９﹒１０ ＋３﹒０６
潤啤（００２９１） ５２﹒８０ ＋０﹒０９
頤海（０１５７９） ２５﹒１０ －０﹒２０
百威亞太（０１８７６） ２２﹒６０ ＋０﹒６７
安踏（０２０２０） ９５﹒２０ ＋１﹒１２
申洲（０２３１３） ８５﹒１５ ＋２﹒４１
蒙牛（０２３１９） ３８﹒４０ ＋０﹒９２
中國飛鶴（０６１８６） ８﹒２４ ＋０﹒４９
海底撈（０６８６２） １６﹒２８ －２﹒５１
九毛九（０９９２２） １８﹒１０ －０﹒６６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動