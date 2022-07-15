  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02331 李寧
即時 按盤價 跌66.500 -0.550 (-0.820%)
大手異動

15/07/2022 10:27

《異動股》李寧升逾３％突破２０天線，報６９﹒１元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》李寧（０２３３１）升３﹒０６％，報６９﹒１元，升穿２０
天線（６８﹒９３元），最高價６９﹒１５元，最低價６６﹒８元；成交２０９﹒５１萬股，成
交金額１﹒４２億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３２８０﹒４２萬元。現時最
大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額７１３﹒０６萬元，加權平均成交價６７﹒７７７元；現
時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額８７６﹒４萬元，加權平均成交價６８﹒２５４元。
　　現時，恒生指數報２０６３１，跌１１９點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報７０９４，
跌３１點或０﹒４４％；恒生科技指數報４５４４，跌４３點或０﹒９４％；主板成交
４２１﹒２４億元。
　　上證綜合指數報３２８６，升４點或０﹒１３％，成交１９５９﹒９８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６５７，升５４點或０﹒４３％，成交１３３６﹒５６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　６９﹒１００　變動　　　　＋３﹒０６％
　　最高價　　　　　６９﹒１５０　最低價　　　６６﹒８００
　　成交股數　　２０９﹒５１萬股　成交金額　　　１﹒４２億
　　１０天平均　　　７０﹒１５０　歷史波幅％　４５﹒５６６
　　２０天平均　　　６８﹒９３０　加權平均價　６７﹒８４６
　　５０天平均　　　６２﹒７００　ＲＳＩ１４　５４﹒０３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３２８０﹒４２萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　６９﹒１０　＋３﹒０６
　　潤啤（００２９１）　　　５２﹒８０　＋０﹒０９
　　頤海（０１５７９）　　　２５﹒１０　－０﹒２０
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒６０　＋０﹒６７
　　安踏（０２０２０）　　　９５﹒２０　＋１﹒１２
　　申洲（０２３１３）　　　８５﹒１５　＋２﹒４１
　　蒙牛（０２３１９）　　　３８﹒４０　＋０﹒９２
　　中國飛鶴（０６１８６）　　８﹒２４　＋０﹒４９
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒２８　－２﹒５１
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒１０　－０﹒６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰12/07/2022 09:31  《異動股》安踏低開近１％，次季品牌產品零售金額錄中單位數下跌

其他大手異動
More

12/07/2022 09:31  《異動股》辰罡等４家公司上午９：３０異動

11/07/2022 15:12  《異動股》李寧挫逾５％失守１０天線，報６８﹒２５元

11/07/2022 13:02  《異動股》李寧跌逾３％失守１０天線，報６９﹒７元

11/07/2022 09:29  《異動股》安踏高開１％，李克強考察集團，稱要鞏固經濟恢復基礎

08/07/2022 09:31  《異動股》天德化工等７家公司上午９：３０異動

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金