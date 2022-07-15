《異動股》李寧升逾３％突破２０天線，報６９﹒１元

《經濟通通訊社１５日專訊》李寧（０２３３１）升３﹒０６％，報６９﹒１元，升穿２０

天線（６８﹒９３元），最高價６９﹒１５元，最低價６６﹒８元；成交２０９﹒５１萬股，成

交金額１﹒４２億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３２８０﹒４２萬元。現時最

大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額７１３﹒０６萬元，加權平均成交價６７﹒７７７元；現

時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額８７６﹒４萬元，加權平均成交價６８﹒２５４元。

現時，恒生指數報２０６３１，跌１１９點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報７０９４，

跌３１點或０﹒４４％；恒生科技指數報４５４４，跌４３點或０﹒９４％；主板成交

４２１﹒２４億元。

上證綜合指數報３２８６，升４點或０﹒１３％，成交１９５９﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報１２６５７，升５４點或０﹒４３％，成交１３３６﹒５６億元人民幣。



基本資料

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現價 ６９﹒１００ 變動 ＋３﹒０６％

最高價 ６９﹒１５０ 最低價 ６６﹒８００

成交股數 ２０９﹒５１萬股 成交金額 １﹒４２億

１０天平均 ７０﹒１５０ 歷史波幅％ ４５﹒５６６

２０天平均 ６８﹒９３０ 加權平均價 ６７﹒８４６

５０天平均 ６２﹒７００ ＲＳＩ１４ ５４﹒０３５

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３２８０﹒４２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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李寧（０２３３１） ６９﹒１０ ＋３﹒０６

潤啤（００２９１） ５２﹒８０ ＋０﹒０９

頤海（０１５７９） ２５﹒１０ －０﹒２０

百威亞太（０１８７６） ２２﹒６０ ＋０﹒６７

安踏（０２０２０） ９５﹒２０ ＋１﹒１２

申洲（０２３１３） ８５﹒１５ ＋２﹒４１

蒙牛（０２３１９） ３８﹒４０ ＋０﹒９２

中國飛鶴（０６１８６） ８﹒２４ ＋０﹒４９

海底撈（０６８６２） １６﹒２８ －２﹒５１

九毛九（０９９２２） １８﹒１０ －０﹒６６

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（ｅｄ）

