《異動股》眾安在綫（６０６０）跌５％，上半年保費收入僅升７％

《經濟通通訊社１５日專訊》眾安在綫（０６０６０）跌５﹒３７％，報２２﹒９元，最低
價２２﹒８元，創１個月新低，最高價２４﹒３元；成交１６４﹒０６萬股，成交金額
３８４４﹒１２萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出５４８﹒２２萬元。現時最大
淨被動買入券商為極訊亞太，金額２１８﹒５１萬元，加權平均成交價２３﹒５４２元；現時最
大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額３４０﹒８９萬元，加權平均成交價２３﹒６２５
元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒２９％。
眾安在綫公布，在今年１至６月的６個月所獲得的原保險保費收入總額約１０５﹒１４億元
人民幣，比去年同期所獲得的原保險保費收入總額約９８﹒３５億元人民幣升約６﹒９％。
現時，恒生指數報２０６１１，跌１３９點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報７０８２，
跌４３點或０﹒６％；恒生科技指數報４５３１，跌５６點或１﹒２２％；主板成交
４５５﹒４９億元。
上證綜合指數報３２８３，升１點或０﹒０６％，成交２１５９﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１２６４３，升４０點或０﹒３２％，成交１４７３﹒３３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２２﹒９００ 變動 －５﹒３７％
最高價 ２４﹒３００ 最低價 ２２﹒８００
成交股數 １６４﹒０６萬股 成交金額 ３８４４﹒１２萬
１０天平均 ２４﹒８６５ 歷史波幅％ ３８﹒２６９
２０天平均 ２５﹒０００ 加權平均價 ２３﹒４３１
５０天平均 ２５﹒８６６ ＲＳＩ１４ ３３﹒５２９
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出５４８﹒２２萬元；暫連
跌２日，累計跌幅７﹒２９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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眾安在綫（０６０６０） ２２﹒９０ －５﹒３７
騰訊（００７００） ３３１﹒００ －１﹒１９
快手（０１０２４） ７８﹒５５ －２﹒４８
小米（０１８１０） １２﹒７０ －０﹒６３
美團（０３６９０） １８１﹒７０ －０﹒４４
京東集團（０９６１８） ２４２﹒００ －０﹒８２
嗶哩嗶哩（０９６２６） １８１﹒７０ －４﹒１７
百度（０９８８８） １３９﹒８０ －３﹒１２
阿里（０９９８８） １０５﹒１０ －３﹒３１
網易（０９９９９） １３８﹒５０ －１﹒４９
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（ｈｃ）
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