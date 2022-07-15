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06060 眾安在綫
即時 按盤價 跌22.550 -1.650 (-6.818%)
大手異動

15/07/2022 10:39

《異動股》眾安在綫（６０６０）跌５％，上半年保費收入僅升７％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》眾安在綫（０６０６０）跌５﹒３７％，報２２﹒９元，最低
價２２﹒８元，創１個月新低，最高價２４﹒３元；成交１６４﹒０６萬股，成交金額
３８４４﹒１２萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出５４８﹒２２萬元。現時最大
淨被動買入券商為極訊亞太，金額２１８﹒５１萬元，加權平均成交價２３﹒５４２元；現時最
大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額３４０﹒８９萬元，加權平均成交價２３﹒６２５
元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒２９％。
　　眾安在綫公布，在今年１至６月的６個月所獲得的原保險保費收入總額約１０５﹒１４億元
人民幣，比去年同期所獲得的原保險保費收入總額約９８﹒３５億元人民幣升約６﹒９％。
　　現時，恒生指數報２０６１１，跌１３９點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報７０８２，
跌４３點或０﹒６％；恒生科技指數報４５３１，跌５６點或１﹒２２％；主板成交
４５５﹒４９億元。
　　上證綜合指數報３２８３，升１點或０﹒０６％，成交２１５９﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６４３，升４０點或０﹒３２％，成交１４７３﹒３３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２２﹒９００　變動　　　　　　－５﹒３７％
　　最高價　　　　　２４﹒３００　最低價　　　　　２２﹒８００
　　成交股數　　１６４﹒０６萬股　成交金額　　３８４４﹒１２萬
　　１０天平均　　　２４﹒８６５　歷史波幅％　　　３８﹒２６９
　　２０天平均　　　２５﹒０００　加權平均價　　　２３﹒４３１
　　５０天平均　　　２５﹒８６６　ＲＳＩ１４　　　３３﹒５２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出５４８﹒２２萬元；暫連
跌２日，累計跌幅７﹒２９％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　眾安在綫（０６０６０）　　２２﹒９０　－５﹒３７
　　騰訊（００７００）　　　３３１﹒００　－１﹒１９
　　快手（０１０２４）　　　　７８﹒５５　－２﹒４８
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒７０　－０﹒６３
　　美團（０３６９０）　　　１８１﹒７０　－０﹒４４
　　京東集團（０９６１８）　２４２﹒００　－０﹒８２
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８１﹒７０　－４﹒１７
　　百度（０９８８８）　　　１３９﹒８０　－３﹒１２
　　阿里（０９９８８）　　　１０５﹒１０　－３﹒３１
　　網易（０９９９９）　　　１３８﹒５０　－１﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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