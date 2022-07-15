《異動股》眾安在綫（６０６０）跌５％，上半年保費收入僅升７％

《經濟通通訊社１５日專訊》眾安在綫（０６０６０）跌５﹒３７％，報２２﹒９元，最低

價２２﹒８元，創１個月新低，最高價２４﹒３元；成交１６４﹒０６萬股，成交金額

３８４４﹒１２萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出５４８﹒２２萬元。現時最大

淨被動買入券商為極訊亞太，金額２１８﹒５１萬元，加權平均成交價２３﹒５４２元；現時最

大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額３４０﹒８９萬元，加權平均成交價２３﹒６２５

元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒２９％。

眾安在綫公布，在今年１至６月的６個月所獲得的原保險保費收入總額約１０５﹒１４億元

人民幣，比去年同期所獲得的原保險保費收入總額約９８﹒３５億元人民幣升約６﹒９％。

現時，恒生指數報２０６１１，跌１３９點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報７０８２，

跌４３點或０﹒６％；恒生科技指數報４５３１，跌５６點或１﹒２２％；主板成交

４５５﹒４９億元。

上證綜合指數報３２８３，升１點或０﹒０６％，成交２１５９﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２６４３，升４０點或０﹒３２％，成交１４７３﹒３３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２２﹒９００ 變動 －５﹒３７％

最高價 ２４﹒３００ 最低價 ２２﹒８００

成交股數 １６４﹒０６萬股 成交金額 ３８４４﹒１２萬

１０天平均 ２４﹒８６５ 歷史波幅％ ３８﹒２６９

２０天平均 ２５﹒０００ 加權平均價 ２３﹒４３１

５０天平均 ２５﹒８６６ ＲＳＩ１４ ３３﹒５２９

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出５４８﹒２２萬元；暫連

跌２日，累計跌幅７﹒２９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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眾安在綫（０６０６０） ２２﹒９０ －５﹒３７

騰訊（００７００） ３３１﹒００ －１﹒１９

快手（０１０２４） ７８﹒５５ －２﹒４８

小米（０１８１０） １２﹒７０ －０﹒６３

美團（０３６９０） １８１﹒７０ －０﹒４４

京東集團（０９６１８） ２４２﹒００ －０﹒８２

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８１﹒７０ －４﹒１７

百度（０９８８８） １３９﹒８０ －３﹒１２

阿里（０９９８８） １０５﹒１０ －３﹒３１

網易（０９９９９） １３８﹒５０ －１﹒４９

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（ｈｃ）

