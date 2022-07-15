《異動股》中國金石跌近１７％創新低，報０﹒０１５元

《經濟通通訊社１５日專訊》中國金石（０１３８０）跌１６﹒６７％，報０﹒０１５元，

最低價０﹒０１５元，創上市新低，最高價０﹒０１７元；成交１０４２萬股，成交金額

１６﹒３５萬元；主動買沽比率２：９８，資金淨主動賣出１５﹒７５萬元。現時最大淨被動買

入券商為極訊亞太，金額１﹒１３萬元，加權平均成交價０﹒０１７元；現時最大淨被動賣出券

商為富途證券國際，金額３０００元，加權平均成交價０﹒０１５元。

現時，恒生指數報２０５９６，跌１５４點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７０７８，

跌４７點或０﹒６６％；恒生科技指數報４５２８，跌５９點或１﹒２９％；主板成交

４６１﹒２１億元。

上證綜合指數報３２８２，升不足１點，成交２１９５﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報１２６４５，升４２點或０﹒３４％，成交１４９３﹒５５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒０１５ 變動 －１６﹒６７％

最高價 ０﹒０１７ 最低價 ０﹒０１５

成交股數 １０４２萬股 成交金額 １６﹒３５萬

１０天平均 ０﹒０１９ 歷史波幅％ ７２﹒５３５

２０天平均 ０﹒０２２ 加權平均價 ０﹒０１６

５０天平均 ０﹒０２３ ＲＳＩ１４ ２３﹒９８６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２：９８，資金淨主動賣出１５﹒７５萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國金石（０１３８０） ０﹒０１５ －１６﹒６７

中國稀土（００７６９） ０﹒５４０ －３﹒５７

南方錳業（０１０９１） ０﹒８６０ ＋２﹒３８

中廣核（０１１６４） ０﹒７６０ ＋４﹒１１

五礦資源（０１２０８） ２﹒５００ －２﹒３４

贛鋒鋰業（０１７７２） ７８﹒８００ ＋２﹒５４

金川（０２３６２） ０﹒８３０ 無升跌

洛鉬（０３９９３） ３﹒７６０ －０﹒２７

金力永磁（０６６８０） ３３﹒２００ －０﹒１５

天齊鋰業（０９６９６） ７９﹒３００ ＋０﹒３８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

