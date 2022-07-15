《異動股》中國金石跌近１７％創新低，報０﹒０１５元

《經濟通通訊社１５日專訊》中國金石（０１３８０）跌１６﹒６７％，報０﹒０１５元，
最低價０﹒０１５元，創上市新低，最高價０﹒０１７元；成交１０４２萬股，成交金額
１６﹒３５萬元；主動買沽比率２：９８，資金淨主動賣出１５﹒７５萬元。現時最大淨被動買
入券商為極訊亞太，金額１﹒１３萬元，加權平均成交價０﹒０１７元；現時最大淨被動賣出券
商為富途證券國際，金額３０００元，加權平均成交價０﹒０１５元。
現時，恒生指數報２０５９６，跌１５４點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７０７８，
跌４７點或０﹒６６％；恒生科技指數報４５２８，跌５９點或１﹒２９％；主板成交
４６１﹒２１億元。
上證綜合指數報３２８２，升不足１點，成交２１９５﹒９８億元人民幣。
深證成份指數報１２６４５，升４２點或０﹒３４％，成交１４９３﹒５５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０１５ 變動 －１６﹒６７％
最高價 ０﹒０１７ 最低價 ０﹒０１５
成交股數 １０４２萬股 成交金額 １６﹒３５萬
１０天平均 ０﹒０１９ 歷史波幅％ ７２﹒５３５
２０天平均 ０﹒０２２ 加權平均價 ０﹒０１６
５０天平均 ０﹒０２３ ＲＳＩ１４ ２３﹒９８６
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２：９８，資金淨主動賣出１５﹒７５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國金石（０１３８０） ０﹒０１５ －１６﹒６７
中國稀土（００７６９） ０﹒５４０ －３﹒５７
南方錳業（０１０９１） ０﹒８６０ ＋２﹒３８
中廣核（０１１６４） ０﹒７６０ ＋４﹒１１
五礦資源（０１２０８） ２﹒５００ －２﹒３４
贛鋒鋰業（０１７７２） ７８﹒８００ ＋２﹒５４
金川（０２３６２） ０﹒８３０ 無升跌
洛鉬（０３９９３） ３﹒７６０ －０﹒２７
金力永磁（０６６８０） ３３﹒２００ －０﹒１５
天齊鋰業（０９６９６） ７９﹒３００ ＋０﹒３８
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（ｅｄ）
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