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01380 中國金石
即時 按盤價 不變0.018 0.000 (0.000%)
大手異動

15/07/2022 10:41

《異動股》中國金石跌近１７％創新低，報０﹒０１５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國金石（０１３８０）跌１６﹒６７％，報０﹒０１５元，
最低價０﹒０１５元，創上市新低，最高價０﹒０１７元；成交１０４２萬股，成交金額
１６﹒３５萬元；主動買沽比率２：９８，資金淨主動賣出１５﹒７５萬元。現時最大淨被動買
入券商為極訊亞太，金額１﹒１３萬元，加權平均成交價０﹒０１７元；現時最大淨被動賣出券
商為富途證券國際，金額３０００元，加權平均成交價０﹒０１５元。
　　現時，恒生指數報２０５９６，跌１５４點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７０７８，
跌４７點或０﹒６６％；恒生科技指數報４５２８，跌５９點或１﹒２９％；主板成交
４６１﹒２１億元。
　　上證綜合指數報３２８２，升不足１點，成交２１９５﹒９８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６４５，升４２點或０﹒３４％，成交１４９３﹒５５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０１５　變動　　　　－１６﹒６７％
　　最高價　　　　０﹒０１７　最低價　　　　　０﹒０１５
　　成交股數　　１０４２萬股　成交金額　　　１６﹒３５萬
　　１０天平均　　０﹒０１９　歷史波幅％　　７２﹒５３５
　　２０天平均　　０﹒０２２　加權平均價　　　０﹒０１６
　　５０天平均　　０﹒０２３　ＲＳＩ１４　　２３﹒９８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２：９８，資金淨主動賣出１５﹒７５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國金石（０１３８０）　　０﹒０１５　－１６﹒６７
　　中國稀土（００７６９）　　０﹒５４０　　－３﹒５７
　　南方錳業（０１０９１）　　０﹒８６０　　＋２﹒３８
　　中廣核（０１１６４）　　　０﹒７６０　　＋４﹒１１
　　五礦資源（０１２０８）　　２﹒５００　　－２﹒３４
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　７８﹒８００　　＋２﹒５４
　　金川（０２３６２）　　　　０﹒８３０　　　　無升跌
　　洛鉬（０３９９３）　　　　３﹒７６０　　－０﹒２７
　　金力永磁（０６６８０）　３３﹒２００　　－０﹒１５
　　天齊鋰業（０９６９６）　７９﹒３００　　＋０﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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