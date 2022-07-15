《異動股》旭輝（００８８４）跌逾１０％，報２﹒４４元

《經濟通通訊社１５日專訊》旭輝（００８８４）跌１０﹒２９％，報２﹒４４元，最低價

２﹒４４元，最高價２﹒６８元；成交３５３０﹒２８萬股，成交金額８８７６﹒８萬元；主動

買沽比率５５：４５，資金淨主動買入８５８﹒４１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈

市場服務，金額６４０﹒３４萬元，加權平均成交價２﹒５２３元；現時最大淨被動賣出券商為

瑞銀，金額１１８１﹒２３萬元，加權平均成交價２﹒５２元。

現時，恒生指數報２０６１６，跌１３５點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報７０８７，

跌３８點或０﹒５３％；恒生科技指數報４５３７，跌４９點或１﹒０９％；主板成交

４６７﹒４６億元。

上證綜合指數報３２８５，升３點或０﹒１１％，成交２２２４﹒２３億元人民幣。

深證成份指數報１２６６６，升６３點或０﹒５％，成交１５１３﹒１１億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ２﹒４４０ 變動 －１０﹒２９％

最高價 ２﹒６８０ 最低價 ２﹒４４０

成交股數 ３５３０﹒２８萬股 成交金額 ８８７６﹒８萬

１０天平均 ３﹒１６３ 歷史波幅％ ８６﹒６４０

２０天平均 ３﹒３９９ 加權平均價 ２﹒５１４

５０天平均 ３﹒２９０ ＲＳＩ１４ ２８﹒９４２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入８５８﹒４１萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

旭輝（００８８４） ２﹒４４ －１０﹒２９

中海外（００６８８） ２３﹒０５ －０﹒２２

龍湖（００９６０） ２８﹒１０ －５﹒８６

新城發展（０１０３０） ２﹒６９ －３﹒５８

潤地（０１１０９） ３４﹒１０ ＋０﹒４４

寶龍（０１２３８） １﹒０５ －５﹒４１

碧桂園（０２００７） ３﹒４９ －３﹒５９

萬科（０２２０２） １５﹒９２ －３﹒５２

綠城（０３９００） １５﹒７４ －４﹒２６

鼎豐（０６８７８） １﹒９２ ＋２﹒６７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

