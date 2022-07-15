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00884 旭輝控股集團
即時 按盤價 跌2.330 -0.390 (-14.338%)
大手異動

15/07/2022 10:43

《異動股》旭輝（００８８４）跌逾１０％，報２﹒４４元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》旭輝（００８８４）跌１０﹒２９％，報２﹒４４元，最低價
２﹒４４元，最高價２﹒６８元；成交３５３０﹒２８萬股，成交金額８８７６﹒８萬元；主動
買沽比率５５：４５，資金淨主動買入８５８﹒４１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈
市場服務，金額６４０﹒３４萬元，加權平均成交價２﹒５２３元；現時最大淨被動賣出券商為
瑞銀，金額１１８１﹒２３萬元，加權平均成交價２﹒５２元。
　　現時，恒生指數報２０６１６，跌１３５點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報７０８７，
跌３８點或０﹒５３％；恒生科技指數報４５３７，跌４９點或１﹒０９％；主板成交
４６７﹒４６億元。
　　上證綜合指數報３２８５，升３點或０﹒１１％，成交２２２４﹒２３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６６６，升６３點或０﹒５％，成交１５１３﹒１１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　２﹒４４０　變動　　　　－１０﹒２９％
　　最高價　　　　　　　２﹒６８０　最低價　　　　　２﹒４４０
　　成交股數　　３５３０﹒２８萬股　成交金額　　８８７６﹒８萬
　　１０天平均　　　　　３﹒１６３　歷史波幅％　　８６﹒６４０
　　２０天平均　　　　　３﹒３９９　加權平均價　　　２﹒５１４
　　５０天平均　　　　　３﹒２９０　ＲＳＩ１４　　２８﹒９４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入８５８﹒４１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒４４　－１０﹒２９
　　中海外（００６８８）　　２３﹒０５　　－０﹒２２
　　龍湖（００９６０）　　　２８﹒１０　　－５﹒８６
　　新城發展（０１０３０）　　２﹒６９　　－３﹒５８
　　潤地（０１１０９）　　　３４﹒１０　　＋０﹒４４
　　寶龍（０１２３８）　　　　１﹒０５　　－５﹒４１
　　碧桂園（０２００７）　　　３﹒４９　　－３﹒５９
　　萬科（０２２０２）　　　１５﹒９２　　－３﹒５２
　　綠城（０３９００）　　　１５﹒７４　　－４﹒２６
　　鼎豐（０６８７８）　　　　１﹒９２　　＋２﹒６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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