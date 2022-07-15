《異動股》旭輝（００８８４）跌逾１０％，報２﹒４４元

《經濟通通訊社１５日專訊》旭輝（００８８４）跌１０﹒２９％，報２﹒４４元，最低價
２﹒４４元，最高價２﹒６８元；成交３５３０﹒２８萬股，成交金額８８７６﹒８萬元；主動
買沽比率５５：４５，資金淨主動買入８５８﹒４１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈
市場服務，金額６４０﹒３４萬元，加權平均成交價２﹒５２３元；現時最大淨被動賣出券商為
瑞銀，金額１１８１﹒２３萬元，加權平均成交價２﹒５２元。
現時，恒生指數報２０６１６，跌１３５點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報７０８７，
跌３８點或０﹒５３％；恒生科技指數報４５３７，跌４９點或１﹒０９％；主板成交
４６７﹒４６億元。
上證綜合指數報３２８５，升３點或０﹒１１％，成交２２２４﹒２３億元人民幣。
深證成份指數報１２６６６，升６３點或０﹒５％，成交１５１３﹒１１億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒４４０ 變動 －１０﹒２９％
最高價 ２﹒６８０ 最低價 ２﹒４４０
成交股數 ３５３０﹒２８萬股 成交金額 ８８７６﹒８萬
１０天平均 ３﹒１６３ 歷史波幅％ ８６﹒６４０
２０天平均 ３﹒３９９ 加權平均價 ２﹒５１４
５０天平均 ３﹒２９０ ＲＳＩ１４ ２８﹒９４２
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股份狀態：主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入８５８﹒４１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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旭輝（００８８４） ２﹒４４ －１０﹒２９
中海外（００６８８） ２３﹒０５ －０﹒２２
龍湖（００９６０） ２８﹒１０ －５﹒８６
新城發展（０１０３０） ２﹒６９ －３﹒５８
潤地（０１１０９） ３４﹒１０ ＋０﹒４４
寶龍（０１２３８） １﹒０５ －５﹒４１
碧桂園（０２００７） ３﹒４９ －３﹒５９
萬科（０２２０２） １５﹒９２ －３﹒５２
綠城（０３９００） １５﹒７４ －４﹒２６
鼎豐（０６８７８） １﹒９２ ＋２﹒６７
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（ｅｄ）
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