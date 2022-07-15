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02266 黎氏企業
即時 按盤價 升0.305 +0.005 (+1.667%)
大手異動

15/07/2022 10:48

《異動股》黎氏升５０％突破１００天線，報０﹒４５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》黎氏（０２２６６）升５０％，報０﹒４５元，升穿１００天
線（０﹒３６１元），最高價０﹒４５元，創１個月新高，最低價０﹒２８元，創１個月新低；
成交１３萬股，成交金額４﹒６７萬元；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入３﹒５５萬
元。現時最大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額１﹒６９萬元，加權平均成交價０﹒４０１
元。
　　現時，恒生指數報２０５７３，跌１７８點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報７０７１，
跌５４點或０﹒７６％；恒生科技指數報４５２３，跌６４點或１﹒４１％；主板成交
４８２﹒８８億元。
　　上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０８％，成交２２９２﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６７１，升６８點或０﹒５４％，成交１５６５﹒０６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒４５０　變動　　　　＋５０﹒００％
　　最高價　　　０﹒４５０　最低價　　　　　０﹒２８０
　　成交股數　　　１３萬股　成交金額　　　　４﹒６７萬
　　１０天平均　０﹒３２６　歷史波幅％　　６２﹒０４２
　　２０天平均　０﹒３２８　加權平均價　　　０﹒３５９
　　５０天平均　０﹒３２４　ＲＳＩ１４　　９２﹒２５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高，創１個月新低；主動買沽比率８８：１２，資金淨
主動買入３﹒５５萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　黎氏（０２２６６）　　　　　　０﹒４５０　＋５０﹒００
　　水發興業（００７５０）　　　　１﹒１８０　　－１﹒６７
　　中國建築（００８３０）　　　　２﹒３１０　　　　無升跌
　　澳能建設（０１１８３）　　　　２﹒３６０　　－０﹒４２
　　集一控股（０１４９５）　　　　０﹒５７０　　　　無升跌
　　日贏（０１７４１）　　　　　　１﹒６８０　　－１﹒１８
　　益美（０１８７０）　　　　　　１﹒１４０　　＋０﹒８８
　　ＲＩＭＢＡＣＯ（０１９５３）　０﹒２５５　－２２﹒７３
　　怡康泰（０８４４５）　　　　　１﹒０８０　＋１０﹒２０
　　綠城管理（０９９７９）　　　　６﹒１２０　　－０﹒６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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