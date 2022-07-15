《異動股》黎氏升５０％突破１００天線，報０﹒４５元

《經濟通通訊社１５日專訊》黎氏（０２２６６）升５０％，報０﹒４５元，升穿１００天

線（０﹒３６１元），最高價０﹒４５元，創１個月新高，最低價０﹒２８元，創１個月新低；

成交１３萬股，成交金額４﹒６７萬元；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入３﹒５５萬

元。現時最大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額１﹒６９萬元，加權平均成交價０﹒４０１

元。

現時，恒生指數報２０５７３，跌１７８點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報７０７１，

跌５４點或０﹒７６％；恒生科技指數報４５２３，跌６４點或１﹒４１％；主板成交

４８２﹒８８億元。

上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０８％，成交２２９２﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１２６７１，升６８點或０﹒５４％，成交１５６５﹒０６億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒４５０ 變動 ＋５０﹒００％

最高價 ０﹒４５０ 最低價 ０﹒２８０

成交股數 １３萬股 成交金額 ４﹒６７萬

１０天平均 ０﹒３２６ 歷史波幅％ ６２﹒０４２

２０天平均 ０﹒３２８ 加權平均價 ０﹒３５９

５０天平均 ０﹒３２４ ＲＳＩ１４ ９２﹒２５６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高，創１個月新低；主動買沽比率８８：１２，資金淨

主動買入３﹒５５萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

黎氏（０２２６６） ０﹒４５０ ＋５０﹒００

水發興業（００７５０） １﹒１８０ －１﹒６７

中國建築（００８３０） ２﹒３１０ 無升跌

澳能建設（０１１８３） ２﹒３６０ －０﹒４２

集一控股（０１４９５） ０﹒５７０ 無升跌

日贏（０１７４１） １﹒６８０ －１﹒１８

益美（０１８７０） １﹒１４０ ＋０﹒８８

ＲＩＭＢＡＣＯ（０１９５３） ０﹒２５５ －２２﹒７３

怡康泰（０８４４５） １﹒０８０ ＋１０﹒２０

綠城管理（０９９７９） ６﹒１２０ －０﹒６５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

