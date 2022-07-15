《異動股》黎氏升５０％突破１００天線，報０﹒４５元

《經濟通通訊社１５日專訊》黎氏（０２２６６）升５０％，報０﹒４５元，升穿１００天
線（０﹒３６１元），最高價０﹒４５元，創１個月新高，最低價０﹒２８元，創１個月新低；
成交１３萬股，成交金額４﹒６７萬元；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入３﹒５５萬
元。現時最大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額１﹒６９萬元，加權平均成交價０﹒４０１
元。
現時，恒生指數報２０５７３，跌１７８點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報７０７１，
跌５４點或０﹒７６％；恒生科技指數報４５２３，跌６４點或１﹒４１％；主板成交
４８２﹒８８億元。
上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０８％，成交２２９２﹒１億元人民幣。
深證成份指數報１２６７１，升６８點或０﹒５４％，成交１５６５﹒０６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒４５０ 變動 ＋５０﹒００％
最高價 ０﹒４５０ 最低價 ０﹒２８０
成交股數 １３萬股 成交金額 ４﹒６７萬
１０天平均 ０﹒３２６ 歷史波幅％ ６２﹒０４２
２０天平均 ０﹒３２８ 加權平均價 ０﹒３５９
５０天平均 ０﹒３２４ ＲＳＩ１４ ９２﹒２５６
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高，創１個月新低；主動買沽比率８８：１２，資金淨
主動買入３﹒５５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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黎氏（０２２６６） ０﹒４５０ ＋５０﹒００
水發興業（００７５０） １﹒１８０ －１﹒６７
中國建築（００８３０） ２﹒３１０ 無升跌
澳能建設（０１１８３） ２﹒３６０ －０﹒４２
集一控股（０１４９５） ０﹒５７０ 無升跌
日贏（０１７４１） １﹒６８０ －１﹒１８
益美（０１８７０） １﹒１４０ ＋０﹒８８
ＲＩＭＢＡＣＯ（０１９５３） ０﹒２５５ －２２﹒７３
怡康泰（０８４４５） １﹒０８０ ＋１０﹒２０
綠城管理（０９９７９） ６﹒１２０ －０﹒６５
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（ｅｄ）
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