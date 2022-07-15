《異動股》黎氏（２２６６）升一倍突破２５０天線，報０﹒６元

《經濟通通訊社１５日專訊》黎氏（０２２６６）升１００％，報０﹒６元，升穿２５０天

線（０﹒４７１元），最高價０﹒６元，創５２周新高，最低價０﹒２８元，創１個月新低；成

交２１萬股，成交金額９﹒０２萬元；主動買沽比率９４：６，資金淨主動買入７﹒９萬元。現

時最大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額４﹒２４萬元，加權平均成交價０﹒４４７元。

現時，恒生指數報２０５７９，跌１７１點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報７０７４，

跌５１點或０﹒７２％；恒生科技指數報４５２５，跌６１點或１﹒３５％；主板成交

４８５﹒８５億元。

上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０８％，成交２３０７﹒９５億元人民幣。

深證成份指數報１２６７５，升７２點或０﹒５７％，成交１５７３﹒２４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒６００ 變動 ＋１００﹒００％

最高價 ０﹒６００ 最低價 ０﹒２８０

成交股數 ２１萬股 成交金額 ９﹒０２萬

１０天平均 ０﹒３４１ 歷史波幅％ ６２﹒０４２

２０天平均 ０﹒３３６ 加權平均價 ０﹒４３０

５０天平均 ０﹒３２７ ＲＳＩ１４ ９５﹒９４０

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股份狀態：升穿２５０天線，創５２周新高，創１個月新低；主動買沽比率９４：６，資金淨主

動買入７﹒９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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黎氏（０２２６６） ０﹒６００ ＋１００﹒００

水發興業（００７５０） １﹒１７０ －２﹒５０

中國建築（００８３０） ２﹒３１０ 無升跌

澳能建設（０１１８３） ２﹒３６０ －０﹒４２

集一控股（０１４９５） ０﹒５７０ 無升跌

日贏（０１７４１） １﹒６８０ －１﹒１８

益美（０１８７０） １﹒１４０ ＋０﹒８８

ＲＩＭＢＡＣＯ（０１９５３） ０﹒２５５ －２２﹒７３

怡康泰（０８４４５） １﹒０８０ ＋１０﹒２０

綠城管理（０９９７９） ６﹒１１０ －０﹒８１

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（ｅｄ）

