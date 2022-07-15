《異動股》黎氏（２２６６）升一倍突破２５０天線，報０﹒６元

《經濟通通訊社１５日專訊》黎氏（０２２６６）升１００％，報０﹒６元，升穿２５０天
線（０﹒４７１元），最高價０﹒６元，創５２周新高，最低價０﹒２８元，創１個月新低；成
交２１萬股，成交金額９﹒０２萬元；主動買沽比率９４：６，資金淨主動買入７﹒９萬元。現
時最大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額４﹒２４萬元，加權平均成交價０﹒４４７元。
現時，恒生指數報２０５７９，跌１７１點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報７０７４，
跌５１點或０﹒７２％；恒生科技指數報４５２５，跌６１點或１﹒３５％；主板成交
４８５﹒８５億元。
上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０８％，成交２３０７﹒９５億元人民幣。
深證成份指數報１２６７５，升７２點或０﹒５７％，成交１５７３﹒２４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒６００ 變動 ＋１００﹒００％
最高價 ０﹒６００ 最低價 ０﹒２８０
成交股數 ２１萬股 成交金額 ９﹒０２萬
１０天平均 ０﹒３４１ 歷史波幅％ ６２﹒０４２
２０天平均 ０﹒３３６ 加權平均價 ０﹒４３０
５０天平均 ０﹒３２７ ＲＳＩ１４ ９５﹒９４０
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股份狀態：升穿２５０天線，創５２周新高，創１個月新低；主動買沽比率９４：６，資金淨主
動買入７﹒９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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黎氏（０２２６６） ０﹒６００ ＋１００﹒００
水發興業（００７５０） １﹒１７０ －２﹒５０
中國建築（００８３０） ２﹒３１０ 無升跌
澳能建設（０１１８３） ２﹒３６０ －０﹒４２
集一控股（０１４９５） ０﹒５７０ 無升跌
日贏（０１７４１） １﹒６８０ －１﹒１８
益美（０１８７０） １﹒１４０ ＋０﹒８８
ＲＩＭＢＡＣＯ（０１９５３） ０﹒２５５ －２２﹒７３
怡康泰（０８４４５） １﹒０８０ ＋１０﹒２０
綠城管理（０９９７９） ６﹒１１０ －０﹒８１
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（ｅｄ）
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