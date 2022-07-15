《異動股》智傲控股挫近４０％失守２５０天線，報０﹒０３２元

《經濟通通訊社１５日專訊》智傲控股（０８５８１）跌３９﹒６２％，報０﹒０３２元，

跌穿２５０天線（０﹒６１元），最低價０﹒０３元，最高價０﹒０７２元；成交１０９﹒６萬

股，成交金額５﹒５４萬元；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出３﹒２６萬元。現時最

大淨被動買入券商為富途證券國際，金額５５９２元，加權平均成交價０﹒０４９元；現時最大

淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額６２４０元，加權平均成交價０﹒０６５元。以現價計，

該股暫連跌２日，累計跌幅５０﹒７７％。

現時，恒生指數報２０５７８，跌１７２點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報７０７１，

跌５４點或０﹒７６％；恒生科技指數報４５２５，跌６１點或１﹒３５％；主板成交

４８８﹒１２億元。

上證綜合指數報３２８０，跌１點或０﹒０３％，成交２３２３﹒７３億元人民幣。

深證成份指數報１２６６０，升５８點或０﹒４６％，成交１５８３﹒０５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０３２ 變動 －３９﹒６２％

最高價 ０﹒０７２ 最低價 ０﹒０３０

成交股數 １０９﹒６萬股 成交金額 ５﹒５４萬

１０天平均 － 歷史波幅％ －

２０天平均 ０﹒０８２ 加權平均價 ０﹒０５０

５０天平均 ０﹒１１１ ＲＳＩ１４ ２９﹒７４５

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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出３﹒２６萬元；暫連跌

２日，累計跌幅５０﹒７７％



（ｅｄ）

