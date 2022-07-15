《異動股》智傲控股挫近７４％穿２５０天線兼創新低

《經濟通通訊社１５日專訊》智傲控股（０８５８１）跌７３﹒５８％，報０﹒０１４元，

跌穿２５０天線（０﹒６１元），最低價０﹒０１元，創上市新低，最高價０﹒０７２元；成交

２１１﹒６萬股，成交金額７﹒４６萬元；主動買沽比率１５：８５，資金淨主動賣出５﹒１５

萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額７３９２元，加權平均成交價０﹒０３３

元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額６２４０元，加權平均成交價０﹒０６５元

。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７８﹒４６％。

現時，恒生指數報２０５７８，跌１７２點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報７０７２，

跌５３點或０﹒７５％；恒生科技指數報４５２８，跌５９點或１﹒２９％；主板成交

４９２﹒８２億元。

上證綜合指數報３２８２，升１點或０﹒０３％，成交２３５２﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１２６６２，升５９點或０﹒４７％，成交１６０２﹒５８億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒０１４ 變動 －７３﹒５８％

最高價 ０﹒０７２ 最低價 ０﹒０１０

成交股數 ２１１﹒６萬股 成交金額 ７﹒４６萬

１０天平均 － 歷史波幅％ －

２０天平均 ０﹒０８１ 加權平均價 ０﹒０３５

５０天平均 ０﹒１１１ ＲＳＩ１４ ２４﹒０６１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿２５０天線，創上市新低；主動買沽比率１５：８５，資金淨主動賣出５﹒１５

萬元；暫連跌２日，累計跌幅７８﹒４６％



（ｅｄ）

