《異動股》太陽城（０１３８３）漲逾１９％，報０﹒１８１元

《經濟通通訊社１５日專訊》太陽城（０１３８３）升１９﹒０８％，報０﹒１８１元，最
高價０﹒１８４元，最低價０﹒１５２元；成交４０８１萬股，成交金額６９６﹒０４萬元；主
動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入２５７﹒５６萬元。現時最大淨被動買入券商為ＫＡＭ
ＦＡＩ ＳＥＣ，金額６﹒０３萬元，加權平均成交價０﹒１７４元；現時最大淨被動賣出券
商為中銀國際證券，金額３７﹒０３萬元，加權平均成交價０﹒１６９元。以現價計，該股暫連
升４日，累計升幅６４﹒５５％。
現時，恒生指數報２０５８１，跌１６９點或０﹒８２％；恒生中國企業指數報７０７２，
跌５３點或０﹒７５％；恒生科技指數報４５２５，跌６２點或１﹒３６％；主板成交
５０８﹒３９億元。
上證綜合指數報３２８５，升３點或０﹒１％，成交２４３８﹒２１億元人民幣。
深證成份指數報１２６６８，升６５點或０﹒５２％，成交１６６１﹒５９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１８１ 變動 ＋１９﹒０８％
最高價 ０﹒１８４ 最低價 ０﹒１５２
成交股數 ４０８１萬股 成交金額 ６９６﹒０４萬
１０天平均 ０﹒１１６ 歷史波幅％ ３２６﹒９２９
２０天平均 ０﹒０９２ 加權平均價 ０﹒１７１
５０天平均 ０﹒０８４ ＲＳＩ１４ ８６﹒７１７
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股份狀態：主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入２５７﹒５６萬元；暫連升４日，累計升
幅６４﹒５５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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太陽城（０１３８３） ０﹒１８１ ＋１９﹒０８
美麗華（０００７１） １３﹒６００ －０﹒１５
新世紀（００２３４） ０﹒０４９ ＋６﹒５２
國家聯合（００２５４） ０﹒１４２ －０﹒７０
香港中旅（００３０８） １﹒４９０ 無升跌
同程旅行（００７８０） １５﹒３８０ －１﹒４１
飛揚（０１９０１） ０﹒６９０ ＋１﹒４７
海昌海洋（０２２５５） ８﹒０５０ －０﹒１２
浩柏（０８４３１） ０﹒０８２ －２﹒３８
攜程（０９９６１） ２０１﹒８００ －０﹒９８
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（ｅｄ）
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