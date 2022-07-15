《異動股》太陽城（０１３８３）漲逾１９％，報０﹒１８１元

《經濟通通訊社１５日專訊》太陽城（０１３８３）升１９﹒０８％，報０﹒１８１元，最

高價０﹒１８４元，最低價０﹒１５２元；成交４０８１萬股，成交金額６９６﹒０４萬元；主

動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入２５７﹒５６萬元。現時最大淨被動買入券商為ＫＡＭ

ＦＡＩ ＳＥＣ，金額６﹒０３萬元，加權平均成交價０﹒１７４元；現時最大淨被動賣出券

商為中銀國際證券，金額３７﹒０３萬元，加權平均成交價０﹒１６９元。以現價計，該股暫連

升４日，累計升幅６４﹒５５％。

現時，恒生指數報２０５８１，跌１６９點或０﹒８２％；恒生中國企業指數報７０７２，

跌５３點或０﹒７５％；恒生科技指數報４５２５，跌６２點或１﹒３６％；主板成交

５０８﹒３９億元。

上證綜合指數報３２８５，升３點或０﹒１％，成交２４３８﹒２１億元人民幣。

深證成份指數報１２６６８，升６５點或０﹒５２％，成交１６６１﹒５９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１８１ 變動 ＋１９﹒０８％

最高價 ０﹒１８４ 最低價 ０﹒１５２

成交股數 ４０８１萬股 成交金額 ６９６﹒０４萬

１０天平均 ０﹒１１６ 歷史波幅％ ３２６﹒９２９

２０天平均 ０﹒０９２ 加權平均價 ０﹒１７１

５０天平均 ０﹒０８４ ＲＳＩ１４ ８６﹒７１７

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股份狀態：主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入２５７﹒５６萬元；暫連升４日，累計升

幅６４﹒５５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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太陽城（０１３８３） ０﹒１８１ ＋１９﹒０８

美麗華（０００７１） １３﹒６００ －０﹒１５

新世紀（００２３４） ０﹒０４９ ＋６﹒５２

國家聯合（００２５４） ０﹒１４２ －０﹒７０

香港中旅（００３０８） １﹒４９０ 無升跌

同程旅行（００７８０） １５﹒３８０ －１﹒４１

飛揚（０１９０１） ０﹒６９０ ＋１﹒４７

海昌海洋（０２２５５） ８﹒０５０ －０﹒１２

浩柏（０８４３１） ０﹒０８２ －２﹒３８

攜程（０９９６１） ２０１﹒８００ －０﹒９８

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（ｅｄ）

