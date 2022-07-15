《異動股》碧桂園（０２００７）挫近６％，報３﹒４２元

《經濟通通訊社１５日專訊》碧桂園（０２００７）跌５﹒５２％，報３﹒４２元，最低價

３﹒４２元，創１個月新低，最高價３﹒５７元；成交３１７７﹒４７萬股，成交金額１﹒１１

億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７２０﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商

為中國投資信息，金額７０２﹒３８萬元，加權平均成交價３﹒４７４元；現時最大淨被動賣出

券商為花旗環球金融亞洲，金額７２６﹒５２萬元，加權平均成交價３﹒４８８元。以現價計，

該股暫連跌５日，累計跌幅２４﹒１７％。

現時，恒生指數報２０５７９，跌１７１點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報７０７１，

跌５４點或０﹒７６％；恒生科技指數報４５２７，跌６０點或１﹒３１％；主板成交

５１５﹒３９億元。

上證綜合指數報３２８３，升２點或０﹒０７％，成交２４７３﹒９億元人民幣。

深證成份指數報１２６６３，升６０點或０﹒４８％，成交１６８４﹒８８億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒４２０ 變動 －５﹒５２％

最高價 ３﹒５７０ 最低價 ３﹒４２０

成交股數 ３１７７﹒４７萬股 成交金額 １﹒１１億

１０天平均 ４﹒１８０ 歷史波幅％ ５６﹒８７９

２０天平均 ４﹒４２４ 加權平均價 ３﹒４８３

５０天平均 ４﹒５５１ ＲＳＩ１４ ２２﹒４７１

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７２０﹒３４萬元；暫連

跌５日，累計跌幅２４﹒１７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ３﹒４２ －５﹒５２

中海外（００６８８） ２２﹒９５ －０﹒６５

旭輝（００８８４） ２﹒４６ －９﹒５６

龍湖（００９６０） ２８﹒１０ －５﹒８６

新城發展（０１０３０） ２﹒６６ －４﹒６６

潤地（０１１０９） ３３﹒９５ 無升跌

合景泰富（０１８１３） １﹒６２ －４﹒７１

萬科（０２２０２） １５﹒８８ －３﹒７６

綠城（０３９００） １５﹒８０ －３﹒８９

鼎豐（０６８７８） １﹒９４ ＋３﹒７４

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（ｅｄ）

