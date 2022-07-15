《異動股》碧桂園（０２００７）挫近６％，報３﹒４２元

《經濟通通訊社１５日專訊》碧桂園（０２００７）跌５﹒５２％，報３﹒４２元，最低價
３﹒４２元，創１個月新低，最高價３﹒５７元；成交３１７７﹒４７萬股，成交金額１﹒１１
億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７２０﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商
為中國投資信息，金額７０２﹒３８萬元，加權平均成交價３﹒４７４元；現時最大淨被動賣出
券商為花旗環球金融亞洲，金額７２６﹒５２萬元，加權平均成交價３﹒４８８元。以現價計，
該股暫連跌５日，累計跌幅２４﹒１７％。
現時，恒生指數報２０５７９，跌１７１點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報７０７１，
跌５４點或０﹒７６％；恒生科技指數報４５２７，跌６０點或１﹒３１％；主板成交
５１５﹒３９億元。
上證綜合指數報３２８３，升２點或０﹒０７％，成交２４７３﹒９億元人民幣。
深證成份指數報１２６６３，升６０點或０﹒４８％，成交１６８４﹒８８億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒４２０ 變動 －５﹒５２％
最高價 ３﹒５７０ 最低價 ３﹒４２０
成交股數 ３１７７﹒４７萬股 成交金額 １﹒１１億
１０天平均 ４﹒１８０ 歷史波幅％ ５６﹒８７９
２０天平均 ４﹒４２４ 加權平均價 ３﹒４８３
５０天平均 ４﹒５５１ ＲＳＩ１４ ２２﹒４７１
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７２０﹒３４萬元；暫連
跌５日，累計跌幅２４﹒１７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園（０２００７） ３﹒４２ －５﹒５２
中海外（００６８８） ２２﹒９５ －０﹒６５
旭輝（００８８４） ２﹒４６ －９﹒５６
龍湖（００９６０） ２８﹒１０ －５﹒８６
新城發展（０１０３０） ２﹒６６ －４﹒６６
潤地（０１１０９） ３３﹒９５ 無升跌
合景泰富（０１８１３） １﹒６２ －４﹒７１
萬科（０２２０２） １５﹒８８ －３﹒７６
綠城（０３９００） １５﹒８０ －３﹒８９
鼎豐（０６８７８） １﹒９４ ＋３﹒７４
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（ｅｄ）
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