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02007 碧桂園
即時 按盤價 跌3.310 -0.310 (-8.564%)
大手異動

15/07/2022 11:02

《異動股》碧桂園（０２００７）挫近６％，報３﹒４２元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》碧桂園（０２００７）跌５﹒５２％，報３﹒４２元，最低價
３﹒４２元，創１個月新低，最高價３﹒５７元；成交３１７７﹒４７萬股，成交金額１﹒１１
億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７２０﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商
為中國投資信息，金額７０２﹒３８萬元，加權平均成交價３﹒４７４元；現時最大淨被動賣出
券商為花旗環球金融亞洲，金額７２６﹒５２萬元，加權平均成交價３﹒４８８元。以現價計，
該股暫連跌５日，累計跌幅２４﹒１７％。
　　現時，恒生指數報２０５７９，跌１７１點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報７０７１，
跌５４點或０﹒７６％；恒生科技指數報４５２７，跌６０點或１﹒３１％；主板成交
５１５﹒３９億元。
　　上證綜合指數報３２８３，升２點或０﹒０７％，成交２４７３﹒９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６６３，升６０點或０﹒４８％，成交１６８４﹒８８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　３﹒４２０　變動　　　　－５﹒５２％
　　最高價　　　　　　　３﹒５７０　最低價　　　　３﹒４２０
　　成交股數　　３１７７﹒４７萬股　成交金額　　　１﹒１１億
　　１０天平均　　　　　４﹒１８０　歷史波幅％　５６﹒８７９
　　２０天平均　　　　　４﹒４２４　加權平均價　　３﹒４８３
　　５０天平均　　　　　４﹒５５１　ＲＳＩ１４　２２﹒４７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７２０﹒３４萬元；暫連
跌５日，累計跌幅２４﹒１７％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　３﹒４２　－５﹒５２
　　中海外（００６８８）　　２２﹒９５　－０﹒６５
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒４６　－９﹒５６
　　龍湖（００９６０）　　　２８﹒１０　－５﹒８６
　　新城發展（０１０３０）　　２﹒６６　－４﹒６６
　　潤地（０１１０９）　　　３３﹒９５　　　無升跌
　　合景泰富（０１８１３）　　１﹒６２　－４﹒７１
　　萬科（０２２０２）　　　１５﹒８８　－３﹒７６
　　綠城（０３９００）　　　１５﹒８０　－３﹒８９
　　鼎豐（０６８７８）　　　　１﹒９４　＋３﹒７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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