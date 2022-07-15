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06616 環球新材國際
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大手異動

15/07/2022 11:10

《大手成交》環球新材一手８００萬股非自動對盤，涉３２９６萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》環球新材（０６６１６）於１１：０９ａｍ錄得１手８００萬
股非自動對盤，每股造４﹒１２元，較上日收市價高２﹒７４％，涉資３２９６萬元。
　　環球新材現價跌０﹒５％，報３﹒９９元；成交１９６５﹒２萬股，成交金額
８０７５﹒５７萬元，主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入３７５﹒６６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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