《經濟通通訊社１５日專訊》環球新材（０６６１６）於１１：０９ａｍ錄得１手８００萬
股非自動對盤，每股造４﹒１２元，較上日收市價高２﹒７４％，涉資３２９６萬元。
環球新材現價跌０﹒５％，報３﹒９９元；成交１９６５﹒２萬股，成交金額
８０７５﹒５７萬元，主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入３７５﹒６６萬元。（ｒｗ）
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15/07/2022 11:10
《大手成交》環球新材一手８００萬股非自動對盤，涉３２９６萬元
《經濟通通訊社１５日專訊》環球新材（０６６１６）於１１：０９ａｍ錄得１手８００萬
股非自動對盤，每股造４﹒１２元，較上日收市價高２﹒７４％，涉資３２９６萬元。
環球新材現價跌０﹒５％，報３﹒９９元；成交１９６５﹒２萬股，成交金額
８０７５﹒５７萬元，主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入３７５﹒６６萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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