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01299 友邦保險
即時 按盤價 跌81.950 -0.900 (-1.086%)
大手異動

15/07/2022 11:12

《大手成交》友邦一手１００萬股交叉盤，涉資８２９８萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》友邦（０１２９９）於１１：１１ａｍ錄得１手１００萬股交
叉盤，每股造８２﹒９７５元，較上日收市價高０﹒１５％，涉資８２９７﹒５萬元。
　　友邦現價升０﹒０６％，報８２﹒９元；成交１３８８﹒０６萬股，成交金額１１﹒４８億
元，主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入１３７５﹒７５萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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