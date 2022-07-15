  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01997 九龍倉置業
即時 按盤價 跌34.450 -0.850 (-2.408%)
大手異動

15/07/2022 11:20

《異動股》九置（０１９９７）跌逾３％，報３４﹒２元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》九置（０１９９７）跌３﹒１２％，報３４﹒２元，最低價
３４﹒２元，最高價３５元；成交１９６﹒７９萬股，成交金額６８９３﹒１２萬元；主動買沽
比率４８：５２，資金淨主動賣出８８﹒５８萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金
額１４５﹒４２萬元，加權平均成交價３４﹒４９５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證
券，金額１６３﹒９３萬元，加權平均成交價３４﹒５５８元。以現價計，該股暫連跌５日，累
計跌幅６﹒８１％。
　　現時，恒生指數報２０４２３，跌３２８點或１﹒５８％；恒生中國企業指數報７０１１，
跌１１４點或１﹒６％；恒生科技指數報４４７９，跌１０８點或２﹒３５％；主板成交
５７６﹒２９億元。
　　上證綜合指數報３２６８，跌１３點或０﹒４１％，成交２７１０﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９６，跌６點或０﹒０５％，成交１８３５﹒８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３４﹒２００　變動　　　　　　－３﹒１２％
　　最高價　　　　　３５﹒０００　最低價　　　　　３４﹒２００
　　成交股數　　１９６﹒７９萬股　成交金額　　６８９３﹒１２萬
　　１０天平均　　　３５﹒８７５　歷史波幅％　　　３３﹒４８４
　　２０天平均　　　３５﹒６５５　加權平均價　　　３５﹒０２７
　　５０天平均　　　３６﹒４５１　ＲＳＩ１４　　　３８﹒５０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出８８﹒５８萬元；暫連跌５日，累計跌幅
６﹒８１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九置（０１９９７）　　　　　３４﹒２０　－３﹒１２
　　恒隆集團（０００１０）　　　１４﹒１０　－０﹒９８
　　希慎（０００１４）　　　　　２３﹒５０　－０﹒８４
　　恒隆地產（００１０１）　　　１３﹒７２　－０﹒８７
　　越秀房託（００４０５）　　　　３﹒００　－０﹒３３
　　ＳＯＨＯ中國（００４１０）　　１﹒３７　－１﹒４４
　　置富產業（００７７８）　　　　６﹒４８　－０﹒４６
　　領展（００８２３）　　　　　６３﹒９０　－０﹒６２
　　太地（０１９７２）　　　　　１８﹒５８　－１﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰14/07/2022 13:01  《異動股》平保等２家公司下午１：００異動

其他大手異動
More

04/07/2022 10:17  《異動股》融信等３家公司上午１０：１６異動

04/07/2022 09:55  《異動股》力勁等２家公司上午９：５４異動

30/06/2022 09:02  《大手成交》九置一手約１５４萬股市前交易，涉資５７７９萬元

28/06/2022 14:24  《異動股》九置升近３％突破１００天線，報３７﹒３元

27/06/2022 14:29  《異動股》九置升近３％突破２０天線，報３６﹒３５元

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金