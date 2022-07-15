《異動股》九置（０１９９７）跌逾３％，報３４﹒２元

《經濟通通訊社１５日專訊》九置（０１９９７）跌３﹒１２％，報３４﹒２元，最低價

３４﹒２元，最高價３５元；成交１９６﹒７９萬股，成交金額６８９３﹒１２萬元；主動買沽

比率４８：５２，資金淨主動賣出８８﹒５８萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金

額１４５﹒４２萬元，加權平均成交價３４﹒４９５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證

券，金額１６３﹒９３萬元，加權平均成交價３４﹒５５８元。以現價計，該股暫連跌５日，累

計跌幅６﹒８１％。

現時，恒生指數報２０４２３，跌３２８點或１﹒５８％；恒生中國企業指數報７０１１，

跌１１４點或１﹒６％；恒生科技指數報４４７９，跌１０８點或２﹒３５％；主板成交

５７６﹒２９億元。

上證綜合指數報３２６８，跌１３點或０﹒４１％，成交２７１０﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１２５９６，跌６點或０﹒０５％，成交１８３５﹒８億元人民幣。



基本資料

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現價 ３４﹒２００ 變動 －３﹒１２％

最高價 ３５﹒０００ 最低價 ３４﹒２００

成交股數 １９６﹒７９萬股 成交金額 ６８９３﹒１２萬

１０天平均 ３５﹒８７５ 歷史波幅％ ３３﹒４８４

２０天平均 ３５﹒６５５ 加權平均價 ３５﹒０２７

５０天平均 ３６﹒４５１ ＲＳＩ１４ ３８﹒５０８

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股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出８８﹒５８萬元；暫連跌５日，累計跌幅

６﹒８１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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九置（０１９９７） ３４﹒２０ －３﹒１２

恒隆集團（０００１０） １４﹒１０ －０﹒９８

希慎（０００１４） ２３﹒５０ －０﹒８４

恒隆地產（００１０１） １３﹒７２ －０﹒８７

越秀房託（００４０５） ３﹒００ －０﹒３３

ＳＯＨＯ中國（００４１０） １﹒３７ －１﹒４４

置富產業（００７７８） ６﹒４８ －０﹒４６

領展（００８２３） ６３﹒９０ －０﹒６２

太地（０１９７２） １８﹒５８ －１﹒２８

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（ｅｄ）

