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00968 信義光能
即時 按盤價 跌11.680 -0.540 (-4.419%)
大手異動

15/07/2022 11:21

《異動股》信義光能跌近３％失守１０天線，報１１﹒８６元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》信義光能（００９６８）跌２﹒９５％，報１１﹒８６元，跌
穿１０天線（１２﹒１２６元），最低價１１﹒８４元，最高價１２﹒３元；成交６４２萬股，
成交金額７７４８﹒５２萬元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入９８０﹒８３萬元。
現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額２２５﹒９萬元，加權平均成交價１１﹒９９８
元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１１２２﹒２萬元，加權平均成交價
１２﹒０８２元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒０５％。
　　現時，恒生指數報２０４４９，跌３０１點或１﹒４５％；恒生中國企業指數報７０２４，
跌１０１點或１﹒４２％；恒生科技指數報４４９０，跌９７點或２﹒１３％；主板成交
５８２﹒０３億元。
　　上證綜合指數報３２６７，跌１３點或０﹒４３％，成交２７２４﹒２３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９２，跌１０點或０﹒０８％，成交１８４４﹒８５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１１﹒８６０　變動　　　　　　－２﹒９５％
　　最高價　　　１２﹒３００　最低價　　　　　１１﹒８４０
　　成交股數　　　６４２萬股　成交金額　　７７４８﹒５２萬
　　１０天平均　１２﹒１２６　歷史波幅％　　　３６﹒００１
　　２０天平均　１２﹒３０９　加權平均價　　　１２﹒０６９
　　５０天平均　１２﹒７２８　ＲＳＩ１４　　　３９﹒７６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入９８０﹒８３萬元；暫連
跌２日，累計跌幅４﹒０５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義光能（００９６８）　　１１﹒８６０　　－２﹒９５
　　協鑫新能源（００４５１）　　０﹒１７４　－１３﹒８６
　　北京能源（００６８６）　　　０﹒２３５　　－０﹒８４
　　卡姆丹克（００７１２）　　　０﹒３００　　－１﹒６４
　　水發興業（００７５０）　　　１﹒１７０　　－２﹒５０
　　陽光能源（００７５７）　　　０﹒３６５　　　　無升跌
　　順風潔能（０１１６５）　　　０﹒０５２　　＋１﹒９６
　　北控潔能（０１２５０）　　　０﹒０７５　　－２﹒６０
　　金風（０２２０８）　　　　１４﹒６８０　　－１﹒０８
　　協鑫科技（０３８００）　　　３﹒８５０　　＋２﹒１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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