《異動股》信義光能跌近３％失守１０天線，報１１﹒８６元

《經濟通通訊社１５日專訊》信義光能（００９６８）跌２﹒９５％，報１１﹒８６元，跌
穿１０天線（１２﹒１２６元），最低價１１﹒８４元，最高價１２﹒３元；成交６４２萬股，
成交金額７７４８﹒５２萬元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入９８０﹒８３萬元。
現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額２２５﹒９萬元，加權平均成交價１１﹒９９８
元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１１２２﹒２萬元，加權平均成交價
１２﹒０８２元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒０５％。
現時，恒生指數報２０４４９，跌３０１點或１﹒４５％；恒生中國企業指數報７０２４，
跌１０１點或１﹒４２％；恒生科技指數報４４９０，跌９７點或２﹒１３％；主板成交
５８２﹒０３億元。
上證綜合指數報３２６７，跌１３點或０﹒４３％，成交２７２４﹒２３億元人民幣。
深證成份指數報１２５９２，跌１０點或０﹒０８％，成交１８４４﹒８５億元人民幣。
基本資料
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現價 １１﹒８６０ 變動 －２﹒９５％
最高價 １２﹒３００ 最低價 １１﹒８４０
成交股數 ６４２萬股 成交金額 ７７４８﹒５２萬
１０天平均 １２﹒１２６ 歷史波幅％ ３６﹒００１
２０天平均 １２﹒３０９ 加權平均價 １２﹒０６９
５０天平均 １２﹒７２８ ＲＳＩ１４ ３９﹒７６５
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入９８０﹒８３萬元；暫連
跌２日，累計跌幅４﹒０５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信義光能（００９６８） １１﹒８６０ －２﹒９５
協鑫新能源（００４５１） ０﹒１７４ －１３﹒８６
北京能源（００６８６） ０﹒２３５ －０﹒８４
卡姆丹克（００７１２） ０﹒３００ －１﹒６４
水發興業（００７５０） １﹒１７０ －２﹒５０
陽光能源（００７５７） ０﹒３６５ 無升跌
順風潔能（０１１６５） ０﹒０５２ ＋１﹒９６
北控潔能（０１２５０） ０﹒０７５ －２﹒６０
金風（０２２０８） １４﹒６８０ －１﹒０８
協鑫科技（０３８００） ３﹒８５０ ＋２﹒１２
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（ｅｄ）
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