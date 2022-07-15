《異動股》信義光能跌近３％失守１０天線，報１１﹒８６元

《經濟通通訊社１５日專訊》信義光能（００９６８）跌２﹒９５％，報１１﹒８６元，跌

穿１０天線（１２﹒１２６元），最低價１１﹒８４元，最高價１２﹒３元；成交６４２萬股，

成交金額７７４８﹒５２萬元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入９８０﹒８３萬元。

現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額２２５﹒９萬元，加權平均成交價１１﹒９９８

元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１１２２﹒２萬元，加權平均成交價

１２﹒０８２元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒０５％。

現時，恒生指數報２０４４９，跌３０１點或１﹒４５％；恒生中國企業指數報７０２４，

跌１０１點或１﹒４２％；恒生科技指數報４４９０，跌９７點或２﹒１３％；主板成交

５８２﹒０３億元。

上證綜合指數報３２６７，跌１３點或０﹒４３％，成交２７２４﹒２３億元人民幣。

深證成份指數報１２５９２，跌１０點或０﹒０８％，成交１８４４﹒８５億元人民幣。



基本資料

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現價 １１﹒８６０ 變動 －２﹒９５％

最高價 １２﹒３００ 最低價 １１﹒８４０

成交股數 ６４２萬股 成交金額 ７７４８﹒５２萬

１０天平均 １２﹒１２６ 歷史波幅％ ３６﹒００１

２０天平均 １２﹒３０９ 加權平均價 １２﹒０６９

５０天平均 １２﹒７２８ ＲＳＩ１４ ３９﹒７６５

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入９８０﹒８３萬元；暫連

跌２日，累計跌幅４﹒０５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信義光能（００９６８） １１﹒８６０ －２﹒９５

協鑫新能源（００４５１） ０﹒１７４ －１３﹒８６

北京能源（００６８６） ０﹒２３５ －０﹒８４

卡姆丹克（００７１２） ０﹒３００ －１﹒６４

水發興業（００７５０） １﹒１７０ －２﹒５０

陽光能源（００７５７） ０﹒３６５ 無升跌

順風潔能（０１１６５） ０﹒０５２ ＋１﹒９６

北控潔能（０１２５０） ０﹒０７５ －２﹒６０

金風（０２２０８） １４﹒６８０ －１﹒０８

協鑫科技（０３８００） ３﹒８５０ ＋２﹒１２

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（ｅｄ）

