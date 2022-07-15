《異動股》商湯（０００２０）跌近２％創新低，報２﹒２５元

《經濟通通訊社１５日專訊》商湯（０００２０）跌１﹒７５％，報２﹒２５元，最低價

２﹒２４元，創上市新低，最高價２﹒３６元；成交５５３９萬股，成交金額１﹒２８億元；主

動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出１９２７﹒８８萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀

國際證券，金額２７３﹒５６萬元，加權平均成交價２﹒３１２元；現時最大淨被動賣出券商為

美銀，金額５９５﹒９７萬元，加權平均成交價２﹒３２８元。以現價計，該股暫連跌６日，累

計跌幅１３﹒４６％。

現時，恒生指數報２０５１０，跌２４０點或１﹒１６％；恒生中國企業指數報７０４３，

跌８２點或１﹒１６％；恒生科技指數報４４９９，跌８７點或１﹒９１％；主板成交

６０５﹒８６億元。

上證綜合指數報３２７３，跌７點或０﹒２４％，成交２８１１﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２６２９，升２７點或０﹒２２％，成交１９０３﹒２８億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒２５０ 變動 －１﹒７５％

最高價 ２﹒３６０ 最低價 ２﹒２４０

成交股數 ５５３９萬股 成交金額 １﹒２８億

１０天平均 ２﹒４９７ 歷史波幅％ ２３４﹒８５５

２０天平均 ４﹒０５６ 加權平均價 ２﹒３０６

５０天平均 ４﹒７００ ＲＳＩ１４ ２３﹒００９

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出１９２７﹒８８萬元；暫連

跌６日，累計跌幅１３﹒４６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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商湯（０００２０） ２﹒２５０ －１﹒７５

瘋狂體育（０００８２） ０﹒２９５ －３﹒２８

金蝶（００２６８） １７﹒６２０ －２﹒００

明源雲（００９０９） ８﹒０７０ －５﹒５０

Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３） ４﹒１６０ ＋２﹒９７

亞信（０１６７５） １３﹒３００ －２﹒０６

金邦達（０３３１５） １﹒６１０ －０﹒６２

金山軟件（０３８８８） ２８﹒０００ －０﹒７１

辰罡（０８１３１） ０﹒１２９ －０﹒７７

赤子城（０９９１１） ２﹒６４０ ＋３﹒５３

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（ｅｄ）

