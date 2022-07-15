《異動股》商湯（０００２０）跌近２％創新低，報２﹒２５元

《經濟通通訊社１５日專訊》商湯（０００２０）跌１﹒７５％，報２﹒２５元，最低價
２﹒２４元，創上市新低，最高價２﹒３６元；成交５５３９萬股，成交金額１﹒２８億元；主
動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出１９２７﹒８８萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀
國際證券，金額２７３﹒５６萬元，加權平均成交價２﹒３１２元；現時最大淨被動賣出券商為
美銀，金額５９５﹒９７萬元，加權平均成交價２﹒３２８元。以現價計，該股暫連跌６日，累
計跌幅１３﹒４６％。
現時，恒生指數報２０５１０，跌２４０點或１﹒１６％；恒生中國企業指數報７０４３，
跌８２點或１﹒１６％；恒生科技指數報４４９９，跌８７點或１﹒９１％；主板成交
６０５﹒８６億元。
上證綜合指數報３２７３，跌７點或０﹒２４％，成交２８１１﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２６２９，升２７點或０﹒２２％，成交１９０３﹒２８億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒２５０ 變動 －１﹒７５％
最高價 ２﹒３６０ 最低價 ２﹒２４０
成交股數 ５５３９萬股 成交金額 １﹒２８億
１０天平均 ２﹒４９７ 歷史波幅％ ２３４﹒８５５
２０天平均 ４﹒０５６ 加權平均價 ２﹒３０６
５０天平均 ４﹒７００ ＲＳＩ１４ ２３﹒００９
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出１９２７﹒８８萬元；暫連
跌６日，累計跌幅１３﹒４６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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商湯（０００２０） ２﹒２５０ －１﹒７５
瘋狂體育（０００８２） ０﹒２９５ －３﹒２８
金蝶（００２６８） １７﹒６２０ －２﹒００
明源雲（００９０９） ８﹒０７０ －５﹒５０
Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３） ４﹒１６０ ＋２﹒９７
亞信（０１６７５） １３﹒３００ －２﹒０６
金邦達（０３３１５） １﹒６１０ －０﹒６２
金山軟件（０３８８８） ２８﹒０００ －０﹒７１
辰罡（０８１３１） ０﹒１２９ －０﹒７７
赤子城（０９９１１） ２﹒６４０ ＋３﹒５３
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（ｅｄ）
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