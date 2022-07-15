《異動股》太陽城（０１３８３）漲近３９％，報０﹒２１１元

《經濟通通訊社１５日專訊》太陽城（０１３８３）升３８﹒８２％，報０﹒２１１元，最

高價０﹒２１３元，創１個月新高，最低價０﹒１５２元；成交９３８３﹒７萬股，成交金額

１７３１﹒０６萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入５２４﹒２９萬元。現時最大

淨被動買入券商為中達證券投資，金額９﹒３８萬元，加權平均成交價０﹒１７４元；現時最大

淨被動賣出券商為新富證券，金額８１﹒９５萬元，加權平均成交價０﹒１９元。以現價計，該

股暫連升４日，累計升幅９１﹒８２％。

現時，恒生指數報２０４９９，跌２５１點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報７０３７，

跌８８點或１﹒２４％；恒生科技指數報４４８９，跌９８點或２﹒１５％；主板成交

６３２﹒９４億元。

上證綜合指數報３２７３，跌７點或０﹒２４％，成交２８１９﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２６２７，升２４點或０﹒２％，成交１９０９﹒１４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２１１ 變動 ＋３８﹒８２％

最高價 ０﹒２１３ 最低價 ０﹒１５２

成交股數 ９３８３﹒７萬股 成交金額 １７３１﹒０６萬

１０天平均 ０﹒１１９ 歷史波幅％ ３２６﹒９２９

２０天平均 ０﹒０９４ 加權平均價 ０﹒１８４

５０天平均 ０﹒０８４ ＲＳＩ１４ ８９﹒１９７

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入５２４﹒２９萬元；暫連

升４日，累計升幅９１﹒８２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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太陽城（０１３８３） ０﹒２１１ ＋３８﹒８２

美麗華（０００７１） １３﹒４２０ －１﹒４７

國家聯合（００２５４） ０﹒１３９ －２﹒８０

香港中旅（００３０８） １﹒４７０ －１﹒３４

同程旅行（００７８０） １５﹒３４０ －１﹒６７

北京體育（０１８０３） ０﹒１５０ ＋２﹒７４

飛揚（０１９０１） ０﹒６８０ 無升跌

海昌海洋（０２２５５） ８﹒０５０ －０﹒１２

浩柏（０８４３１） ０﹒０８２ －２﹒３８

攜程（０９９６１） １９９﹒９００ －１﹒９１

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（ｅｄ）

