《異動股》太陽城（０１３８３）漲近３９％，報０﹒２１１元

《經濟通通訊社１５日專訊》太陽城（０１３８３）升３８﹒８２％，報０﹒２１１元，最
高價０﹒２１３元，創１個月新高，最低價０﹒１５２元；成交９３８３﹒７萬股，成交金額
１７３１﹒０６萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入５２４﹒２９萬元。現時最大
淨被動買入券商為中達證券投資，金額９﹒３８萬元，加權平均成交價０﹒１７４元；現時最大
淨被動賣出券商為新富證券，金額８１﹒９５萬元，加權平均成交價０﹒１９元。以現價計，該
股暫連升４日，累計升幅９１﹒８２％。
現時，恒生指數報２０４９９，跌２５１點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報７０３７，
跌８８點或１﹒２４％；恒生科技指數報４４８９，跌９８點或２﹒１５％；主板成交
６３２﹒９４億元。
上證綜合指數報３２７３，跌７點或０﹒２４％，成交２８１９﹒５４億元人民幣。
深證成份指數報１２６２７，升２４點或０﹒２％，成交１９０９﹒１４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２１１ 變動 ＋３８﹒８２％
最高價 ０﹒２１３ 最低價 ０﹒１５２
成交股數 ９３８３﹒７萬股 成交金額 １７３１﹒０６萬
１０天平均 ０﹒１１９ 歷史波幅％ ３２６﹒９２９
２０天平均 ０﹒０９４ 加權平均價 ０﹒１８４
５０天平均 ０﹒０８４ ＲＳＩ１４ ８９﹒１９７
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入５２４﹒２９萬元；暫連
升４日，累計升幅９１﹒８２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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太陽城（０１３８３） ０﹒２１１ ＋３８﹒８２
美麗華（０００７１） １３﹒４２０ －１﹒４７
國家聯合（００２５４） ０﹒１３９ －２﹒８０
香港中旅（００３０８） １﹒４７０ －１﹒３４
同程旅行（００７８０） １５﹒３４０ －１﹒６７
北京體育（０１８０３） ０﹒１５０ ＋２﹒７４
飛揚（０１９０１） ０﹒６８０ 無升跌
海昌海洋（０２２５５） ８﹒０５０ －０﹒１２
浩柏（０８４３１） ０﹒０８２ －２﹒３８
攜程（０９９６１） １９９﹒９００ －１﹒９１
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（ｅｄ）
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