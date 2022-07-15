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01383 太陽城集團
即時 按盤價 升0.217 +0.065 (+42.763%)
大手異動

15/07/2022 11:43

《異動股》太陽城（０１３８３）漲近３９％，報０﹒２１１元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》太陽城（０１３８３）升３８﹒８２％，報０﹒２１１元，最
高價０﹒２１３元，創１個月新高，最低價０﹒１５２元；成交９３８３﹒７萬股，成交金額
１７３１﹒０６萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入５２４﹒２９萬元。現時最大
淨被動買入券商為中達證券投資，金額９﹒３８萬元，加權平均成交價０﹒１７４元；現時最大
淨被動賣出券商為新富證券，金額８１﹒９５萬元，加權平均成交價０﹒１９元。以現價計，該
股暫連升４日，累計升幅９１﹒８２％。
　　現時，恒生指數報２０４９９，跌２５１點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報７０３７，
跌８８點或１﹒２４％；恒生科技指數報４４８９，跌９８點或２﹒１５％；主板成交
６３２﹒９４億元。
　　上證綜合指數報３２７３，跌７點或０﹒２４％，成交２８１９﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６２７，升２４點或０﹒２％，成交１９０９﹒１４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒２１１　變動　　　　　＋３８﹒８２％
　　最高價　　　　　　０﹒２１３　最低價　　　　　　０﹒１５２
　　成交股數　　９３８３﹒７萬股　成交金額　　１７３１﹒０６萬
　　１０天平均　　　　０﹒１１９　歷史波幅％　　３２６﹒９２９
　　２０天平均　　　　０﹒０９４　加權平均價　　　　０﹒１８４
　　５０天平均　　　　０﹒０８４　ＲＳＩ１４　　　８９﹒１９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入５２４﹒２９萬元；暫連
升４日，累計升幅９１﹒８２％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　太陽城（０１３８３）　　　　０﹒２１１　＋３８﹒８２
　　美麗華（０００７１）　　　１３﹒４２０　　－１﹒４７
　　國家聯合（００２５４）　　　０﹒１３９　　－２﹒８０
　　香港中旅（００３０８）　　　１﹒４７０　　－１﹒３４
　　同程旅行（００７８０）　　１５﹒３４０　　－１﹒６７
　　北京體育（０１８０３）　　　０﹒１５０　　＋２﹒７４
　　飛揚（０１９０１）　　　　　０﹒６８０　　　　無升跌
　　海昌海洋（０２２５５）　　　８﹒０５０　　－０﹒１２
　　浩柏（０８４３１）　　　　　０﹒０８２　　－２﹒３８
　　攜程（０９９６１）　　　１９９﹒９００　　－１﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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