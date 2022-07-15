《經濟通通訊社１５日專訊》騰訊（００７００）於１１：４４ａｍ錄得１手２０萬股交叉
盤，每股造３３１元，較上日收市價低１﹒１９％，涉資６６２０萬元。
騰訊現價跌２﹒０３％，報３２８﹒２元；成交９７７﹒３７萬股，成交金額３２﹒３１億
元，主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出４﹒２１億元。（ｒｗ）
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15/07/2022 11:45
《大手成交》騰訊一手２０萬股交叉盤，涉資６６２０萬元
《經濟通通訊社１５日專訊》騰訊（００７００）於１１：４４ａｍ錄得１手２０萬股交叉
盤，每股造３３１元，較上日收市價低１﹒１９％，涉資６６２０萬元。
騰訊現價跌２﹒０３％，報３２８﹒２元；成交９７７﹒３７萬股，成交金額３２﹒３１億
元，主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出４﹒２１億元。（ｒｗ）
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15/07/2022 15:32 《大手成交》騰訊一手約１１萬股非自動對盤，涉資３５１５萬元
15/07/2022 15:05 《大手成交》騰訊一手３６萬股非自動對盤，涉資１﹒１７億元
15/07/2022 13:41 《中概異動》騰訊（００７００）跌近３％，報３２５元
15/07/2022 09:23 《中概異動》科技股受壓，阿里巴巴低開近６％，嗶哩嗶哩挫４％
15/07/2022 09:06 《大手成交》騰訊等５家公司上午９：０５市前大手交易
|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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