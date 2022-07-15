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09999 網易－Ｓ
即時 按盤價 跌134.600 -6.000 (-4.267%)
大手異動

15/07/2022 11:45

《中概異動》網易（０９９９９）跌近３％，報１３６﹒７元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》網易（０９９９９）跌２﹒７７％，報１３６﹒７元，較
ＡＤＲ收市低０﹒９９％，最低價１３６﹒２元，最高價１３９﹒７元；成交１９０﹒１萬股，
成交金額２﹒６２億元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１４５５﹒３８萬元。現時
最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１２５５﹒９２萬元，加權平均成交價
１３７﹒７７２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２５６９﹒８９萬元，加權平均
成交價１３７﹒７５８元。
　　現時，恒生指數報２０５０６，跌２４４點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報７０３９，
跌８５點或１﹒２１％；恒生科技指數報４４９３，跌９４點或２﹒０６％；主板成交
６３８﹒５８億元。
　　上證綜合指數報３２７３，跌７點或０﹒２４％，成交２８１９﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６２７，升２４點或０﹒２％，成交１９０９﹒１４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１３６﹒７００　變動　　　　　－２﹒７７％
　　最高價　　　１３９﹒７００　最低價　　　１３６﹒２００
　　成交股數　　１９０﹒１萬股　成交金額　　　　２﹒６２億
　　１０天平均　１４０﹒２５０　歷史波幅％　　４３﹒７０１
　　２０天平均　１４２﹒９９５　加權平均價　１３７﹒９３７
　　５０天平均　１５０﹒３４４　ＲＳＩ１４　　３９﹒２８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１４５５﹒３８萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網易（０９９９９）　　　１３６﹒７０　－２﹒７７
　　騰訊（００７００）　　　３２８﹒４０　－１﹒９７
　　快手（０１０２４）　　　　７８﹒２５　－２﹒８６
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒５４　－１﹒８８
　　理想汽車（０２０１５）　１５４﹒７０　＋２﹒５９
　　美團（０３６９０）　　　１７９﹒１０　－１﹒８６
　　京東集團（０９６１８）　２４１﹒６０　－０﹒９８
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８０﹒３０　－４﹒９０
　　百度（０９８８８）　　　１３８﹒６０　－３﹒９５
　　阿里（０９９８８）　　　１０４﹒８０　－３﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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