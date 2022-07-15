《中概異動》網易（０９９９９）跌近３％，報１３６﹒７元

《經濟通通訊社１５日專訊》網易（０９９９９）跌２﹒７７％，報１３６﹒７元，較

ＡＤＲ收市低０﹒９９％，最低價１３６﹒２元，最高價１３９﹒７元；成交１９０﹒１萬股，

成交金額２﹒６２億元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１４５５﹒３８萬元。現時

最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１２５５﹒９２萬元，加權平均成交價

１３７﹒７７２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２５６９﹒８９萬元，加權平均

成交價１３７﹒７５８元。

現時，恒生指數報２０５０６，跌２４４點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報７０３９，

跌８５點或１﹒２１％；恒生科技指數報４４９３，跌９４點或２﹒０６％；主板成交

６３８﹒５８億元。

上證綜合指數報３２７３，跌７點或０﹒２４％，成交２８１９﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２６２７，升２４點或０﹒２％，成交１９０９﹒１４億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １３６﹒７００ 變動 －２﹒７７％

最高價 １３９﹒７００ 最低價 １３６﹒２００

成交股數 １９０﹒１萬股 成交金額 ２﹒６２億

１０天平均 １４０﹒２５０ 歷史波幅％ ４３﹒７０１

２０天平均 １４２﹒９９５ 加權平均價 １３７﹒９３７

５０天平均 １５０﹒３４４ ＲＳＩ１４ ３９﹒２８７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１４５５﹒３８萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

網易（０９９９９） １３６﹒７０ －２﹒７７

騰訊（００７００） ３２８﹒４０ －１﹒９７

快手（０１０２４） ７８﹒２５ －２﹒８６

小米（０１８１０） １２﹒５４ －１﹒８８

理想汽車（０２０１５） １５４﹒７０ ＋２﹒５９

美團（０３６９０） １７９﹒１０ －１﹒８６

京東集團（０９６１８） ２４１﹒６０ －０﹒９８

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８０﹒３０ －４﹒９０

百度（０９８８８） １３８﹒６０ －３﹒９５

阿里（０９９８８） １０４﹒８０ －３﹒５９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

