《中概異動》網易（０９９９９）跌近３％，報１３６﹒７元

《經濟通通訊社１５日專訊》網易（０９９９９）跌２﹒７７％，報１３６﹒７元，較
ＡＤＲ收市低０﹒９９％，最低價１３６﹒２元，最高價１３９﹒７元；成交１９０﹒１萬股，
成交金額２﹒６２億元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１４５５﹒３８萬元。現時
最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１２５５﹒９２萬元，加權平均成交價
１３７﹒７７２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２５６９﹒８９萬元，加權平均
成交價１３７﹒７５８元。
現時，恒生指數報２０５０６，跌２４４點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報７０３９，
跌８５點或１﹒２１％；恒生科技指數報４４９３，跌９４點或２﹒０６％；主板成交
６３８﹒５８億元。
上證綜合指數報３２７３，跌７點或０﹒２４％，成交２８１９﹒５４億元人民幣。
深證成份指數報１２６２７，升２４點或０﹒２％，成交１９０９﹒１４億元人民幣。
基本資料
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現價 １３６﹒７００ 變動 －２﹒７７％
最高價 １３９﹒７００ 最低價 １３６﹒２００
成交股數 １９０﹒１萬股 成交金額 ２﹒６２億
１０天平均 １４０﹒２５０ 歷史波幅％ ４３﹒７０１
２０天平均 １４２﹒９９５ 加權平均價 １３７﹒９３７
５０天平均 １５０﹒３４４ ＲＳＩ１４ ３９﹒２８７
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股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１４５５﹒３８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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網易（０９９９９） １３６﹒７０ －２﹒７７
騰訊（００７００） ３２８﹒４０ －１﹒９７
快手（０１０２４） ７８﹒２５ －２﹒８６
小米（０１８１０） １２﹒５４ －１﹒８８
理想汽車（０２０１５） １５４﹒７０ ＋２﹒５９
美團（０３６９０） １７９﹒１０ －１﹒８６
京東集團（０９６１８） ２４１﹒６０ －０﹒９８
嗶哩嗶哩（０９６２６） １８０﹒３０ －４﹒９０
百度（０９８８８） １３８﹒６０ －３﹒９５
阿里（０９９８８） １０４﹒８０ －３﹒５９
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（ｅｄ）
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