《經濟通通訊社１５日專訊》雅迪（０１５８５）於１１：４９ａｍ錄得１手１２１﹒２萬
股交叉盤，每股造１７﹒８０９元，較上日收市價高２﹒８２％，涉資２１５８﹒４５萬元。
雅迪現價升１﹒１５％，報１７﹒５２元；成交１１４９﹒７２萬股，成交金額２﹒０４億
元，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出９２４﹒５３萬元。（ｒｗ）
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15/07/2022 11:50
《大手成交》雅迪一手約１２１萬股交叉盤，涉資２１５８萬元
《經濟通通訊社１５日專訊》雅迪（０１５８５）於１１：４９ａｍ錄得１手１２１﹒２萬
股交叉盤，每股造１７﹒８０９元，較上日收市價高２﹒８２％，涉資２１５８﹒４５萬元。
雅迪現價升１﹒１５％，報１７﹒５２元；成交１１４９﹒７２萬股，成交金額２﹒０４億
元，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出９２４﹒５３萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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