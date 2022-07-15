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01585 雅迪控股
即時 按盤價 跌17.260 -0.060 (-0.346%)
大手異動

15/07/2022 11:50

《大手成交》雅迪一手約１２１萬股交叉盤，涉資２１５８萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》雅迪（０１５８５）於１１：４９ａｍ錄得１手１２１﹒２萬
股交叉盤，每股造１７﹒８０９元，較上日收市價高２﹒８２％，涉資２１５８﹒４５萬元。
　　雅迪現價升１﹒１５％，報１７﹒５２元；成交１１４９﹒７２萬股，成交金額２﹒０４億
元，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出９２４﹒５３萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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